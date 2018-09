13. September 2018, 18:51 Uhr Sportfestival Testgelände

Aktivitäten im Olympiapark: von Tennis bis Bogenschießen

Mit der Seilbahn vom Olympiaberg über den Olympiasee fliegen. Oder eine senkrechte Eiswand besteigen am Coubertinplatz. Was zunächst ziemlich abwegig klingt, wird am Wochenende Realität. Die Stadt München veranstaltet am Sonntag, 16. September, zum dritten Mal ihr großes Outdoorsportfestival im Olympiapark. Sportinteressierte können von 10 bis 18 Uhr fast 60 Outdooraktivitäten kostenlos ausprobieren, darunter Mutproben wie Bodenübungen im Paragliden, eine Fahrt mit dem Ruder-Achter oder eine Zeltdach-Tour über das Olympiastadion.

Die Resonanz auf das Sportfest war bereits im vergangenen Jahr immens - Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) berichtet von 55 000 Besuchern. In der Hoffnung auf gutes Wetter wurde der Termin nun um einen Monat vorverlegt. "Wir wollen die Menschen dazu bringen, sich sportlich zu betätigen, unter gesundheitlichem und sozialem Aspekt", sagt Strobl. Sie selbst will Bogenschießen, ihre Kollegin Beatrix Zurek (SPD), Münchens Sportreferentin, werde sich im Steinwerfen probieren. Sie assoziiere damit nämlich Szenen aus Asterix und Obelix. Stichwort Hinkelsteine.

Das Angebot des Festivals reicht weit über klassische Sportarten wie Tennis und Golf hinaus. Auf dem Olympiaberg kann man Rugby spielen oder im Hochseilgarten klettern; am Coubertinplatz stehen eine 15 Meter lange Boulderwand oder eine Skisprungschanze bereit. Natürlich darf auch wieder geflogen werden. Die 400 Meter lange Seilbahn, der sogenannte "Flying Fox", startet auf dem Olympiaberg, führt über den Olympiasee und endet auf einer Wiese vor der Olympiahalle. In den Genuss des Abenteuers kommen jedoch nur Auserwählte. Die Startplätze werden am Sonntag verlost - die Nachfrage war im vergangenen Jahr zu groß.