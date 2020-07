In "Out Of Play - Der Weg zurück" spielt Ben Affleck das einstige Basketball-Wunderkind Jack, das sein Talent nicht nutzte und abstürzte. Doch dann erhält Jack eine zweite Chance - als Trainer eines Highschool-Teams.

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Einer für alle, alle für einen: Jack (Ben Affleck, zweiter von rechts) bekommt als Trainer eines jungen Basketballteams eine zweite Chance. (Foto: Richard Foreman/Warner)

Ben Affleck ist seit Jahrzehnten Hollywood-Star, seit genau so langer Zeit sorgt er für Schlagzeilen - nur leider immer seltener mit seiner Arbeit. Dafür geht es in seinem Privatleben rund, in den Anfangsjahren seiner Karriere wurde über seine wechselnden Schauspielfreundinnen berichtet, später über die Scheidung von seiner Schauspielgattin Jennifer Garner und seine Suff-Geschichten. Erst Ende vergangenen Jahres gingen Bilder von einem Rückfall um die Welt, jetzt hat er wieder Alkoholprobleme - zum Glück aber nur auf der Leinwand: Im Sportdrama Out Of Play - Der Weg zurück spielt Affleck das einstige Basketball-Wunderkind Jack, das sein Talent aber nicht nutzte und abstürzte. Seine Ehe scheiterte, seine Sorgen ertränkt er im Alkohol. Doch dann erhält Jack eine zweite Chance als Trainer eines Highschool-Basketball-Teams.

Im Filmtrailer macht er eine gute Figur, den ganzen Film wollte der deutsche Verleih vorab nicht zeigen. Schlagzeilen produziert man damit keine, daher wird man wohl auch weiterhin mehr von Afflecks privaten Eskapaden lesen.

Out of Play - Der Weg zurück, Regie: Gavin O'Connor