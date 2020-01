Es war ein harter Winter. Sie sei froh, sagt die Bobpilotin Maria Constantin, dass diese kräftezehrende Saison nun vorbei ist - wobei sie direkt nach dieser Aussage lachen muss und sich selbst korrigiert. Denn eigentlich wäre sie das letzte Rennen der Saison an diesem Wochenende in Innsbruck schon auch noch sehr gerne gefahren. Doch da diese Europacup-Station zugleich als Junioren-EM gewertet wird, schickt der Verband dort die jüngeren Athletinnen in den Eiskanal.

Die 28-Jährige hat deshalb Zeit, im Wirtshaus am Hachinger Sportpark auf ihre Saison zurückzublicken, ihre erste für Deutschland und für die Bob-Abteilung der SpVgg Unterhaching. Nach den Olympischen Spielen 2018 war die gebürtige Bukaresterin keine Rennen mehr gefahren, wegen Unstimmigkeiten mit dem rumänischen Verband. Als sie merkte, wie sehr ihr die Eisbahn fehlte, entschied sie sich dann, künftig für Deutschland zu fahren, wohin sie familiäre Beziehungen hatte. Der Kontakt nach Unterhaching war über den bayerischen Verband schnell hergestellt, für Constantin, die in Ottobrunn als Personal Trainerin in einem Fitnessstudio arbeitet, war das ein praktischer Standort.

Ein halbes Jahr später betritt sie den Gastraum in einer knallgelben Athletenjacke, "Deutschland" steht auf dem Rücken. Wirklich zu erkennen scheint sie hier niemand, dabei hat sie der jahrelang brachliegenden Abteilung des Vereins neues Leben geschenkt - und ihre erste Saison war mehr als ordentlich. "Obwohl nicht alles so gelaufen ist wie gedacht", urteilt sie mit einem Schmunzeln: "Auf einer Skala bis zehn würde ich der Saison sieben oder acht Punkte geben."

Nach den deutschen Qualifizierungsrennen zu Saisonbeginn, bei denen sie sich mit Anschieberin Theresa Leitz für Einsätze im Europa Cup, der zweiten Liga des Bobsports, empfahl, habe sie sich zu viel Druck gemacht. Das habe auch daran gelegen, dass die Konkurrenzsituation innerhalb des Verbandes für sie neu war. Sich gegen andere Teams durchsetzen zu müssen, kannte sie aus Rumänien kaum. Daran habe sie sich im Verlauf des Winters aber gewöhnt, wie auch die Ergebnisse zeigten. Einem neunten Platz zum Auftakt in Altenberg folgten ein sechster Platz am Königssee und ein dritter in Sigulda. Bei den beiden letzten Rennen waren Constantin und Leitz das beste deutsche Duo. Ein klarer Aufwärtstrend also, auch wenn sie im zweiten Rennen in Sigulda, mit ihrer zweiten Anschieberin Katharina Mähring, stürzte. "Das passiert nun mal beim Bobfahren", sagt Maria Constantin.

Auch eine zweite Situation war in dieser Saison neu für sie, allerdings nicht mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden. Für ihre beiden Anschieberinnen, die ihre erste Saison bestritten, war sie eine Art Mentorin. Diese Rolle mache ihr Spaß: "Gerade bei der Arbeit am Bob machen sich die beiden manchmal Sorgen. Ich sage dann: ,Easy, Mädels, easy.' Und erkläre, welche Sachen wirklich wichtig sind."

Constantin wünscht sich, dass dieses Team auch in Zukunft Bestand hat. Denn sie hat noch Ziele. Sie möchte zurück in den Weltcup. Außerdem hat sie eine weitere Olympiateilnahme im Hinterkopf: "Das ist natürlich für jeden Sportler der Traum. Wenn ich dieses Ziel nicht hätte, hätte ich nicht wieder angefangen." Peking 2022 wären nach Sotschi und Pyeongchang ihre dritten Spiele. Vielleicht würde man sie dann sogar hier in der Vereinsgaststätte erkennen - wobei das nicht wirklich wichtig ist. Beim Rausgehen fällt ihr Blick auf einen Wimpel des Vereins. "Rot und Blau, genau wie Steaua Bukarest. Die Farben stimmen schon mal in Unterhaching", bemerkt sie lachend.