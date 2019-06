30. Juni 2019, 20:44 Uhr Wakeboarden Sektdusche am See

Julia Rick und Dominik Hernler gewinnen vor 10.000 Zuschauern den Wakeboard-Contest beim Mash im Münchner Olympiapark. Neben den Frauen feiert auch der Team-Wettbewerb seine Premiere beim Actionsport-Festival.

Von Sebastian Winter

Julia Ricks Vater stand stolz am Olympiasee, er fotografierte fleißig, auch weil er wusste, dass er schöne Motive vor seine Linse bekommen würde. Seine Tochter hatte am Sonntag ja gerade die Wakebord-Premiere der Frauen beim Mash gewonnen. Mit 79 Punkten verwies die sechsmalige Weltmeisterin die US-Fahrerin Anna Nikstad im Finale auf Platz zwei, die anderen Deutschen Anne Freyer, Luca Glinski und Monika Dudzinski landeten hinter der drittplatzierten Französin Maryh Rougier auf Rang vier, fünf und sechs. Rick, die kleine Kölnerin mit den roten Haaren, war vor dem letzten Lauf noch Zweite gewesen, hinter Nikstad: "Ich bin zum ersten Mal so ein Setup gefahren, aber mein Ziel war es auf jeden Fall, hier zu gewinnen", sagte Rick. Es war ihr wichtig, "dass der Run schön sauber war", und genauso sauber stand Rick ihr wichtigstes Element, den Toeside-Backside-720 über die Schanze. Sie war glücklich an diesem heißen Nachmittag, an dem 10 000 Zuschauer den Olympiasee säumten, viele hielten ihre nackten Füße ins Wasser. Glücklich auch deshalb, "weil ich dankbar bin, dass uns Frauen so eine Plattform gegeben wurde".

Bei den Männern siegte der Österreicher Dominik Hernler, der schon den Big-Air-Contest bei der Mash-Premiere 2016 gewonnen hatte. Hernler verwies den Briten Liam Peacock mit 88 Punkten auf Platz zwei, und weil er vor seinem zweiten Lauf schon als Sieger feststand, ließ sich der 27-jährige Villacher dort Spektakuläres einfallen. Er stieg am Start aus der Bindung, stellte sich einfach so auf sein Brett und fuhr los. Am Kicker hob er ab, ließ das Brett nach vorne fliegen und tauchte nach einer hohen Flugeinlage in die Fluten ein. "Ein megacooles Wochenende", sagte Hernler später, "das Niveau vom letzten Jahr wurde nochmal gesteigert" Jetzt müsse er aber duschen, fand Hernler, "denn ich stinke ziemlich nach Champagner".

Der Münchner Weltmeister Dominik Gührs hatte hingegen wieder kein Glück, er scheiterte am Samstag in der Qualifikation als Letzter. Schon 2017, als er ebenfalls dort hängen geblieben war und 2018, als er verletzt aufgab, war Gührs nicht wirklich mit dem Setup zurecht gekommen. Die Allgäuer Nico von Lerchenfeld und Felix Georgii kamen immerhin ins Finale, verpassten aber das Superfinale der besten drei. Von Lerchenfeld hatte in seinem letzten Lauf den Griff des Zugseils verloren.

Auch der neue Team-Wettbewerb kam gut an beim Publikum. Diesen hatte Anna Nikstadt am Freitag noch mit John Dreiling (USA) und dem Briten Liam Peacock gewonnen. Allerdings gab es um den Modus Irritationen. Denn die vier Kapitäne von Lerchenfeld, Georgii, Dreiling und Raph Derome durften sich ihr Team selbst zusammenstellen, außerdem sicherte sich jedes Quartett einen direkten Halbfinalplatz, und musste nicht durch die Qualifikation. "Manche waren ein bisschen angefressen deswegen", sagte Sieger Hernler, ihn störte es weniger, während Siegerin Rick "künftig auch gerne eine Teamkapitänin" sehen würde. Olympiaparkchefin Marion Schöne sagte salomonisch: "Beim Modus überlegen wir, das nächstes Jahr anders zu machen."