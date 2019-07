7. Juli 2019, 18:53 Uhr Volleyball Zugang für Alpenvolleys II

Die zweite Mannschaft der Alpenvolleys hat einen Zugang bekommen. Daniel Müller, 27, hat sich der Zweitliga-Reserve des Kooperationsprojekts zwischen Unterhaching und Innsbruck angeschlossen. Müller ist zurzeit Beachpartner des Hachinger Zuspielers Eric Paduretu, in der Halle spielte er in der vergangenen Saison in der Bayernliga in Esting, zuvor war er zwei Jahre lang in der dritten Liga für Taufkirchen aktiv. "Daniel ist ein kompletter Spieler, der durch die vielen Beachturniere sehr fit ist", sagt Hachings Geschäftsstellenleiter Mihai Paduretu. "Er ist universell als Außenangreifer oder auf diagonal einsetzbar. Das macht uns schwerer ausrechenbar."