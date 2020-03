Die Sibur Arena in St. Petersburg ist eine eindrucksvolle Sporthalle. Gerade erst durften sich die Basketballer des FC Bayern München ein Bild von ihr machen - es war sehr positiv gefärbt. Denn vor einer Woche hatten sie dort ihr Euroleague-Spiel mit 77:68 (40:36) gegen Zenit St. Petersburg gewonnen - es war ihr erster Sieg in dieser Saison außerhalb Deutschlands. Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching wurden am Dienstagabend in dieser Arena ebenfalls herzlich empfangen zum Rückspiel im CEV-Cup-Viertelfinale.

Mehr als 3000 Zuschauer waren eine würdige Kulisse, in den Auszeiten wurde die Halle für Lichtshows blitzschnell abgedunkelt, einmal spielte die Regie sogar Tiroler Volksmusik ein, den Landler, zu dem eigentlich zusätzlich geschuhplattelt wird. Weil für Letzteres die Experten fehlten, wirbelten halt die Cheerleader im Takt herum.

Es ging auch ganz herzlich weiter in den ersten beiden Sätzen. Dort knüpften die Alpenvolleys an ihre herausragende Leistung aus dem nur knapp mit 2:3 verlorenen Hinspiel gegen das teure, wie St. Petersburgs Basketballer von Gazprom alimentierte Starensemble um Georg Grozer nahtlos an. 22:25 verloren sie den ersten Satz, den zweiten gewannen sie 25:23. Der Landler kam, Hoffnungen keimten AUF beim Außenseiter - die allerdings so schnell zerstoßen, wie sie gekommen waren. Im dritten Satz deklassierte St. Petersburg die Deutsch-Österreicher 25:10, der vierte Satz war nicht viel knapper.

Detailansicht öffnen Enttäuscht auf St. Petersburger Boden: Alpenvolleys-Außenangreifer Jérôme Clère, der diesmal kaum eine Lücke im Block der Russen fand. (Foto: CEV/oh)

Zwischenzeitlich hatte Grozer Aufschläge mit mehr als 130 Stundenkilometern übers Netz gejagt, selbst Alpenvolleys-Libero Florian Ringseis war zusehends überfordert. Am Ende standen 14 direkte Annahmefehler in der Statistik der Gäste. Grozer und der Kubaner Oreol Camejo zeigten auch im Angriff, dass St. Petersburg eigentlich ein Verein ist, der auch in der Champions League weit kommen würde - es wegen der starken Konkurrenz in Russland aber diese Saison nur in den CEV-Cup geschafft hat. "Was soll man gegen St. Petersburg machen?", fragte der in Innsbruck gebliebene Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler rhetorisch. Immerhin nutzten die Spieler und die zehn mitgereisten Fans den Mittwoch noch zum Sightseeing: Die prachtvolle Eremitage stand auf dem Programm, die Auferstehungskirche, das Museumskriegsschiff Aurora - oder einfach ein paar Matrjoschkas shoppen. Ein Fan hatte es übrigens nicht zum Spiel geschafft; wegen eines falsch ausgefüllten Visums musste er nach der Anreise am Montag offenbar im Transitraum des St. Petersburger Flughafens übernachten und wurde tags darauf mit der nächsten Maschine zurück nach München geschickt.

Druck von Kronthaler: "Haching kennt meine Deadline, ich gehe nicht mehr in Vorleistung."

Die Alpenvolleys haben sich würdevoll aus Europa verabschiedet, in der dritten Runde, mit insgesamt vier Siegen aus sechs Spielen. Der Viertelfinaleinzug wird sie außerdem um sage und schreibe 15 000 Euro reicher machen. Ihr Trainer Stefan Chrtiansky testete außerdem in St. Petersburg den neuen Mann Dmytro Shavrak erfolgreich, der Ukrainer überzeugte im Angriff, weniger allerdings in der Annahme. Und Jerome Cross, der Ersatz des ausgerechnet Richtung Saisonende an der Schulter verletzten Nicht-mehr-Liga-Topscorers Paulo da Silva, zeigte wie im Hinspiel eine starke Leistung. "Die Doppelbelastung ist weg", sagte Teammanager Christian Sigl zugleich, "jetzt können wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren."

Das ist auch dringend notwendig, nach der bitteren 1:3-Heimniederlage vom Samstag gegen Frankfurt, die die Alpenvolleys auf Rang vier zurückwarf, was die Ausgangssituation vor den Playoffs erheblich verkompliziert. "Dass gegen Frankfurt kein einziger Punkt geholt wurde, tut weh", findet Sportdirektor Mihai Paduretu, Manager Kronthaler fordert nun die volle Punktausbeute aus den drei letzten Rückrundenspielen gegen Königs Wusterhausen am Sonntag, gegen Giesen und in Lüneburg. Wohl nur dann bliebe eine Chance, doch noch Zweiter oder Dritter zu werden - und so dem möglichen Halbfinale gegen das Überteam Berlin zu entgehen.

Detailansicht öffnen Vier Alpenvolleys-Brasilianer vor der Auferstehungskirche - mittendrin Statistiker Gerhard Bader. (Foto: Judith Zaller / oh)

Ein anderer Termin rückt näher, der den Alpenvolleys Bauchschmerzen bereitet: der 15. April. Zu diesem Zeitpunkt muss die Lizenz für die nächste Saison beantragt werden, und Kronthaler, der Innsbrucker Bauunternehmer, Geldgeber und Sponsorensammler, sagt ganz klar: "Unterhaching kennt meine Deadline und weiß, dass ich nicht mehr in Vorleistung gehe. Die Entwicklung ist positiv, aber ein Ergebnis brauche ich trotzdem." Kronthalers Deadline ist Ende März, bis dahin muss ein potenter Geldgeber im Hachinger Umfeld gefunden werden, der das auslaufende Dreijahresprojekt in die Zukunft führt. Viel Puffer ist das nicht, was auch Paduretu weiß: "Dass Hannes alles finanziert, ist nicht gerecht. Wir sind dran, aber es braucht Zeit. Es wäre schade, bei der Euphorie, die zuletzt entstanden ist, wenn das Projekt zu Ende geht."