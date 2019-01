28. Januar 2019, 18:47 Uhr Volleyball Youtuber aus Argentinien

Mit ihrem Winterzugang, dem Argentinier German Johansen, fertigen die Alpenvolleys Haching den TV Rottenburg mit 3:0 ab.

Von Sebastian Winter, Unterhaching

German Johansen wirkt noch recht zurückhaltend am Sonntag in der Unterhachinger Arena, er hat seine Freundin dabei, die auch noch gar nicht alle kannten bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching. Johansen hat gerade sein erstes Spiel gemacht für den Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga. Und schlecht ist der erste Eindruck, den der Argentinier dort hinterlassen hat, gewiss nicht beim entspannt herausgespielten 3:0 (25:14, 25:17, 25:23)-Erfolg der Alpenvolleys gegen den Vorletzten Rottenburg. Vor allem, weil er erst zweimal mit der Mannschaft trainiert hat seit seinem Wechsel von Siena zu seinem neuen Klub vergangene Woche.

Es ist ein Wohlfühl-Spiel für den Zwei-Meter-Mann, der den an der Schulter verletzten und nach Australien zurückgekehrten Diagonalspieler Thomas Hodges ersetzt. Nicht nur, weil sich Rottenburg als erwartet schwacher Gegner erweist, sondern auch deshalb, weil ihn Trainer Stefan Chrtiansky nicht sofort ins kalte Wasser wirft. Im ersten Satz kommt Johansen beim Stand von 19:13 für Kirill Klets aufs Feld, im zweiten Satz bei 20:14, den dritten spielt er durch. Acht Punkte erzielt Johansen, ein guter Wert, und auch den letzten Ballwechsel des Abends verwandelt er mit einem cleveren Schlag auf die Finger des gegnerischen Blocks. "Er hat schwere Situationen gut gelöst, auch beim Matchball", sagt Chrtiansky.

„Neue Variante in unserem Spiel“: German Johansen wartet samt Einlaufkind in Unterhaching auf seinen ersten Einsatz für die Alpenvolleys. (Foto: Edmund Zuber)

Johansen ist froh, wieder zu spielen, in Siena, wo er seit Sommer unter Vertrag stand, hatte er kaum Einsätze. "Ich war dort nicht so zufrieden", sagt Johansen, der weder Deutsch noch Englisch kann und seine Sätze von Kapitän da Silva, dem polyglotten Brasilianer, übersetzen lässt. Der Vertrag wurde aufgelöst, nun sucht der Argentinier in der Bundesliga seine Chance. Viel Potenzial hat Johansen, bei der U-23-Weltmeisterschaft 2017 war er wertvollster Spieler des Turniers. "Er ist ein ganz anderer Typ als Kirill, der alles mit Power und noch mehr Power macht. German überlegt sich vorher, was er macht. Er ist eine neue Variante in unserem Spiel", sagt Chrtiansky. Auch weil Johansen im Gegensatz zu Klets Linkshänder ist. Er selbst sagt selbstkritisch: "Im Aufschlag hatte ich noch kein so gutes Gefühl."

Es ist ohnehin das Spiel der zweiten Reihe, eine Partie, in der manch Stammspieler sich eine Ruhepause gönnen darf. Matthew Pollock ersetzt Kapitän Douglas da Silva im Mittelblock und wird nach einer ganz starken Vorstellung gleich zum wertvollsten Spieler der Hachinger gewählt. Auch Zuspieler Danilo Gelinski darf Richtung Ende des ersten Satzes auf die Bank, Daniel Koncal verteilt die Pässe danach ähnlich souverän. Niklas Kronthaler bekommt viel Einsatzzeit, und wäre Jonas Sagstetter nicht verletzt, hätte auch er gespielt. "Man sieht schon einen Klassenunterschied", sagt Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler nach der Partie. Einzig Rottenburgs Tim Grozer, der Bruder des schlaggewaltigen deutschen Nationalspielers Georg Grozer, bringt die Alpenvolleys mit seinen Aufschlägen und Angriffen in Bedrängnis. Einen wie Johansen könnte Rottenburg jedenfalls gut gebrauchen.

Neues Potenzial tut sich für die Alpenvolleys durch seine Verpflichtung womöglich auch neben dem Feld auf - in den sozialen Netzwerken. Der so zurückhaltend wirkende Argentinier ist dort umtriebig wie kaum ein anderer Spieler seiner Mannschaft, er hat 4500 Facebook-Freunde, bei Instagram fast 4000 Abonnenten, bei Youtube 8000. Der 23-Jährige präsentiert dort Dutzende Videos, in denen er den Stand-up-Comedian gibt und sich ironisch zu Gesellschaftsthemen äußert. Zum Saisonstart bei Siena erzählte er zwar dem Portal volleyball.it, dass er sich nun auf seine Sportkarriere konzentrieren möchte und nicht mehr auf Internet-Videos. Aber den Alpenvolleys, die dort Potenzial haben, könnte er einige gute Vermarktungs-Tipps geben.

Über die für den Tabellenführer indiskutablen 500 Zuschauer in Unterhaching dürfte sich Johansen ziemlich gewundert haben, er ist aus der italienischen Liga anderes gewohnt. Der Livestream für die Innsbrucker Fans funktionierte auch nicht wegen eines kaputten Kamerakabels - Umfeld und Strahlkraft des Teams sind also weiterhin verbesserungswürdig. "Irgendwas muss uns einfallen, dass wir auch bei solchen Spielen 300 Zuschauer mehr in die Halle bekommen", sagte Manager Kronthaler, den die fehlende Entwicklung abseits des Spielfeldes zunehmend nervt. "Da müssen wir uns mehr Aktionen überlegen, in Innsbruck haben wir beim nächsten Heimspiel ja auch unseren Ladies' Day." Johansen wäre nicht der schlechteste Ansprechpartner.