Eigentlich ist so eine Reise nach St. Petersburg ein netter Anlass, um mit einiger Vorfreude seine Koffer zu packen. Das historische Zentrum der am finnischen Meerbusen gelegenen Ostsee-Hafenstadt ist Weltkulturerbe, die glorreiche Vergangenheit als Hauptstadt des Zarenreichs wird dort an vielen Ecken deutlich. "Ich hoffe, dass wir uns auch ein bisschen was anschauen können", sagt Florian Ringseis, der kulturell durchaus interessierte Libero der Hypo Tirol Alpenvolleys Haching. In erster Linie flogen die Volleyballer am Montag aber von München aus gen Osten, um sich tags darauf im Viertelfinal-Rückspiel des CEV-Cups mit Zenit St. Petersburg (17.30 Uhr MEZ) zu messen. Mit jenem Klub also, bei dem auch Georg Grozer spielt, der bekannteste deutsche Volleyballer. "Wir wollen uns dort sicher nicht abschießen lassen", sagt Ringseis.

Im Hinspiel waren die Alpenvolleys in Unterhaching noch über sich hinaus gewachsen. Erst im fünften Satz verloren sie gegen das von Gazprom alimentierte Starensemble. Es war bis dato ihre beste Saisonleistung, und das vor ausverkauftem Haus. Doch seither ist die Stimmung im Team nicht unbedingt besser geworden, was auch daran liegt, dass die Alpenvolleys am vergangenen Samstag eines ihrer schlechtesten Ligaspiele gezeigt haben. Durch die 1:3-Niederlage gegen die United Volleys Frankfurt, inzwischen anerkannter Angstgegner der Tiroler Hachinger, fielen die Alpenvolleys auf Tabellenplatz vier zurück. Das ist genau jener Rang, auf dem sie partout nicht in die Playoffs starten wollen. Sollte sich daran in den letzten drei Rückrundenspielen nichts ändern, würden sie im Viertelfinale wohl auf die unberechenbaren Herrschinger treffen. Und bei einem Erfolg dann im Halbfinale wie im Vorjahr auf Meister und Pokalsieger Berlin.

Entsprechend bedient war Manager Hannes Kronthaler ("unreife Leistung") nach dem Spiel gegen Frankfurt. Seine Vorfreude auf St. Petersburg hält sich daher in Grenzen, zumal Hauptangreifer Paulo da Silva mitreist, aber weiterhin an der Schulter verletzt ist. Eine Zerrung oder ein Einriss am Trapezmuskel macht seinen Einsatz auch in Russland unmöglich. Chrtiansky hofft, dass da Silva am Sonntag im schweren Auswärtsspiel gegen Königs Wusterhausen wieder fit ist. Die Alpenvolleys haben also in der 7100 Zuschauer fassenden Sibur Arena nichts zu verlieren. Gewinnen sie gar, was als nahezu ausgeschlossen gilt, wartet im CEV-Cup-Halbfinale wohl Nowosibirsk auf sie, die Hauptstadt Sibiriens.