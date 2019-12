Der TSV Herrsching scheitert im Pokal-Halbfinale in Berlin an der Stärke des hoch favorisierten Gegners - und an eigenen Schwächen in der Annahme.

Jonas Kaminski, die Nummer acht von Herrschings Bundesliga-Volleyballern, musste warten, ehe er am Sonntag in die Berliner Max-Schmeling-Halle einlaufen durfte. Die Gastgeber spielten der Nummer sieben der WWK Volleys nämlich erst noch ein Geburtstagsständchen. Ferdinand Tille wurde am Abend des Pokal-Halbfinals seines Teams bei den Berlin Recycling Volleys 31 Jahre alt und bekam im Anschluss an die Partie sogar eine Art Geschenk. Er lächelte höflich, wie sich das für gut erzogene Geburtstagskinder gehört, obwohl ihm die Farbe nicht gefiel.

Denn es war nichts geworden aus der Wiederholung des Viertelfinal-Krimis von 2017, als Herrsching Berlin besiegt hatte. Bereits nach 74 Minuten war das Spektakel vorbei, und Tille erhielt die Medaille für den wertvollsten Spieler seines Teams - in Silber. Silber bekommt der Beste des unterlegenen Teams, und es war keine knappe Niederlage für Herrsching. Das 0:3 (17:25, 21:25, 17:25) gegen den ungeschlagenen Liga-Tabellenführer entsprach den Kräfteverhältnissen auf dem Feld. Entsprechend schnörkellos fiel Tilles Fazit aus: "Berlin ist die bessere Mannschaft und im Moment mit Abstand die beste in Deutschland."

Tatsächlich waren die Berliner in allen Bereichen stärker. Vor allem im Komplex Aufschlag-Annahme hatte Herrsching zu wenig entgegenzusetzen, "obwohl sie gar nicht so unheimlich stark aufgeschlagen haben, dass wir das nicht hätten kontrollieren können", wie Herrschings Trainer Max Hauser bemängelte, "da haben wir es ihnen relativ einfach gemacht". Mehr als der Spielausgang ärgerte ihn, dass sein Team nicht am Leistungslimit agiert hatte. "Unsere Annahme war instabil - und so hat man hier keine Chance", sagte er. Tille sah es ähnlich und fügte hinzu: "Um zu gewinnen, hätten bei uns alle 100 Prozent spielen müssen und Berlin nicht."

Dennoch erarbeiteten sich die Herrschinger ihre Chance darauf, der Partie eine andere Richtung zu geben. Nachdem sie im ersten Durchgang mit großen Problemen auf den Außenpositionen gekämpft hatten und sich der Satz beim Zwischenstand von 11:20 früh erledigt hatte, begann auch der zweite nicht sonderlich vielversprechend. Herrsching vergab den ersten Aufschlag, Berlins Star-Zuspieler Sergej Grankin servierte daraufhin bis zur 5:0-Führung der Hauptstädter. Beim Stand von 3:8 aus Herrschinger Sicht nahm Hauser den vom Berliner Block gut ausgeguckten und daher zunehmend glücklosen Diagonalangreifer Jalen Penrose vom Feld und wechselte Kaminski ein, der im ersten Durchgang bereits im Außenangriff ausgeholfen hatte.

Der 23-Jährige machte seine Sache ordentlich, tat aber nichts, was das Niveau dramatisch gehoben hätte. Allerdings brachte er wie schon beim 3:2-Liga-Erfolg gegen Rekordmeister Friedrichshafen vor einer Woche Schwung ins Spiel. Herrsching setzte im Angriff gegen den starken Berliner Block nun auf eine Zermürbe-Taktik: Statt mit Brachialgewalt reihte sich ein platzierter Schlag an den nächsten, um in der Feldabwehr wieder und wieder neu aufzubauen, bis Berlin ungeduldig im Gegenangriff oder nachlässig bei der eigenen Feldabwehr wurde. Der Plan ging auf: Herrsching glich zum 10:10 aus und lag bis zum 17:17 stets einen Punk vorn.

In dieser Phase, bestätigte Tille, "haben wir mit mehr Emotionen gespielt und hatten Spaß". Auch Hauser bezeichnete das Ende des zweiten Satzes als "unsere einzige Chance, da waren wir so im Spiel, wie wir das eigentlich wollten, den hätten wir gewinnen müssen". Dann allerdings landeten ein Block und je ein Angriff von Kaminski und Tim Peter im Aus, und Berlin stellte auf 22:20. Es folgten Fehler im Aufschlag - und die Chance war vertan. In der Startphase des finalen Satzes war noch ein Rest Enthusiasmus aus dem vorherigen Durchgang übrig, bereits beim Stand von 6:6 zog Berlin jedoch das Tempo an, auf 14:7 davon und ließ Herrsching nicht mehr zurück in die Partie.

"Berlin ist einfach ein Stück weiter als der Rest der Liga", sagte Hauser. Während das sportlich keine neue, aber trotzdem eine unerfreuliche Erkenntnis war, hatte sie für Geburtstagskind Tille an diesem Abend zumindest einen Vorteil: Während die Berliner am Montag bereits zu einer halben Champions-League-Weltreise nach Sibirien aufbrachen, blieb ihm Zeit, vor der Rückfahrt nach Herrsching mit Familie und ein paar Freunden essen zu gehen.