Dass der Randsport Volleyball nicht auf Rosen gebettet ist, zeigte sich am Samstagabend vor der Nikolaushalle in Herrsching. Dort parkte der Bus des deutschen Serienmeisters Berlin Recycling Volleys, was recht ulkig aussah, denn die Nikolausstraße, in der die Backsteinhalle steht, ist ein kleines Anwohnersträßchen in der Gemeinde am Ammersee. Platz für einen Reisebus ist dort eigentlich nicht. Aber selbst der Meister, der offiziell über einen Etat von 2,5 Millionen Euro verfügt (inoffiziell noch über einige Euro mehr), fliegt nicht durch die Bundesliga, sondern nahm die 620 Kilometer lange Reise auf der Autobahn in Angriff - ohne Cody Kessel, der Außenangreifer hütete krankheitsbedingt das Bett in der Hauptstadt. Doch auch ohne den Außenangreifer fuhren die Berliner schon früh zurück in ihre Heimat durch die Nacht, mit einem 3:0 (25:19, 25:23, 25:16)-Erfolg. 73 Spielminuten hatten sie dafür gebraucht, es war wohl der schnellste Sieg, den die Berliner am Ammersee bislang errungen haben.

Die Herrschinger verließen am Samstag vor 1000 Zuschauern zugleich erstmals in dieser Saison ohne Punkte das Feld. Im zweiten Satz waren sie zumindest einem Satzgewinn am nächsten gewesen, doch Berlins Kapitän Moritz Reichert erwies sich auch in dieser spannendsten Phase des Spiels als recht humorloser Gegner - und schlug cool Herrschings Block zum 25:23 an. Die zweite gute Herrschinger Phase dauerte immerhin die ganze erste Hälfte des ersten Satzes an - bis zur Technischen Auszeit bei eigener 16:14-Führung. Danach brachten die fiesen Flatteraufschläge von Berlins US-Nationalspieler Jeffrey Jendryk Herrschings Annahme zum Einsturz, vor allem der ein an diesem Abend ohnehin schwache Kanadier Jori Mantha hatte in dieser Phase große Probleme. Und das nicht nur in der Annahme: Zum 16:19 schlug er auch noch einen Außenangriff direkt ins Netz. Ein Ass von Berlins Diagonalmann Benjamin Patch (21:17) und ein Block des starken Jendryk (25:19) besiegelten den Satzgewinn für die Gäste.

Detailansicht öffnen Berliner Mauer: Die Angreifer Jori Mantha (li.) und Dorde Ilic (beim Schlag) versuchten oft vergeblich, den Block des deutschen Meisters in der Nikolaushalle zu überwinden. Beide hatten eine Quote von unter 30 Prozent. (Foto: Georgine Treybal)

Danach gaben sich die Herrschinger, bei denen inzwischen Zuspieler Benedikt Sagstetter und Mittelblocker Norbert Engemann auf dem Feld standen, quasi auf, was noch nicht oft vorkam in der Nikolaushalle seit ihrem Erstligaaufstieg vor fünf Jahren. "Am Ende sind sie ein bisschen eingebrochen. Der Aufschlag war der Knackpunkt, sie haben uns nicht so sehr unter Druck setzen können", fand Reichert. Den Matchball verwandelte übrigens der Rechtshänder John Hatch - mit links.

Man muss natürlich erwähnen, dass der die Liga dominierende Tabellenführer bislang von fast niemandem unter Druck gesetzt werden konnte, außer von den Alpenvolleys Haching, die den Titelfavoriten bei ihrer 2:3-Heimniederlage arg gefordert hatten. Berlin hat bislang in Liga, Pokal und Supercup erst drei Sätze verloren, und in Herrsching zeigten sie mit ihrer Aufschlag- und Angriffswucht, warum das so ist. 69 Prozent Angriffsquote ist ein überragender Wert, "in den ersten beiden Sätzen hatten sie 85 Prozent aus nicht guter Annahme heraus", sagte Herrschings Trainer Max Hauser, "So einen Wert habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen."

Lohhofer Derbyerfolg | Zweitligafrauen schlagen Planegg-Krailling 3:1 Lohhofs Volleyballerinnen haben einen wichtigen Sieg im Zweitliga-Abstiegskampf gefeiert. Im Landkreis-Derby gegen den SV Planegg-Krailling gelang der Mannschaft von Trainer Patrick Sprung nach mehr als zwei Stunden Spielzeit ein wichtiger 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:20)-Erfolg. Im ersten Satz erwischte Planegg einen Fehlstart, kämpfte sich heran, musste Lohhof im Anschluss aber wieder ziehen lassen. Den Fehlstart in den zweiten Satz erlaubte sich dann Lohhof, das sich nicht mehr erholte, dann aber Satz drei und vier dominierte. Lohhof ist nun Drittletzter, Planegg wieder Letzter. sewi

Hauser übte bei seiner Pressekonferenz in der Umkleidekabine 4 aber auch Kritik an seinen Spielern: "Wir hatten ein oder zwei Phasen, in denen wir sehr gut gespielt haben, teilweise perfekt. Aber wir müssen mehr daran arbeiten, was wir tun, wenn wir mal nicht so gut spielen." Herrschings Trainer meinte die ineffizienten Flatteraufschläge, schludrigen Zuspiele, Angriffe in den Block, von denen es einige gegeben hatte. All diese individuellen Fehler sind nicht erzwungen, sondern resultieren aus Unkonzentriertheiten oder einer gewissen mentalen Schwäche. "Und wenn wir drei Punkte in Serie weggeben, regen sich Spieler auf", sagte Hauser, dem das Teamplay nicht gefiel und der von einer gewissen "Verlierermentalität" sprach. "Über den dritten Satz müssen wir noch reden", machte auch sein Libero Ferdinand Tille klar.

Viel Zeit für diese Gespräche bleibt ihnen nicht. Schon am Donnerstag reisen die Herrschinger zum schweren Auswärtsspiel nach Düren, das live auf Sport 1 übertragen wird, 48 Stunden später empfangen sie dann Eltmann zum bayerischen Derby (Samstag, 19 Uhr). "Ich hätte gerne vier Punkte aus diesen beiden Spielen", sagte Hauser. Das bedeutet konkret, dass Herrsching auch in Düren punkten muss.