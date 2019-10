Im vierten Saisonspiel bleiben die Alpenvolleys Haching erstmals ohne Punktgewinn. Das 1:3 in Düren zeigt, wie das eigene Saisonziel - Finale- auf die Gegner abfärbt: "Jeder spielt jetzt gegen uns so auf wie gegen Berlin und Friedrichshafen."

Florian Ringseis schlitterte in Superman-Manier bäuchlings über das halbe Feld und wuchtete den Ball im Liegen noch irgendwie über das Netz - Dürens Gegenangriff landete im Aus. Mit solchen Aktionen haben in der Volleyball-Bundesliga schon viele spektakuläre Aufholjagden begonnen. Das Auswärtsspiel der Alpenvolleys Haching in Düren gehörte nicht dazu. Denn Libero Ringseis betrieb mit seinem Punkt zum 13:20 im vierten Satz lediglich Ergebniskosmetik und vielleicht ein bisschen persönlichen Frustabbau. Düren gewann davon unbeeindruckt den Satz und damit auch das Spiel. Das 1:3 (23:25, 21:25, 26:24, 17:25) war die erste Partie in dieser Saison, aus der die Alpenvolleys keinen Punkt mitnahmen.

Dass die deutsch-österreichische Kooperative mit dem ambitionierten Ziel Finalteilnahme durch die zweite Niederlage im vierten Spiel vorerst auf den siebten Tabellenplatz abrutschte, war es aber nicht, worüber sich Ringseis auf der nächtlichen Rückfahrt nach Innsbruck Gedanken machte. "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel in Düren, das sind keine Punktelieferanten, da werden auch noch andere verlieren", sagte er. Unzufrieden mache ihn vielmehr, "dass wir im vierten Satz die Köpfe recht schnell hängen lassen und uns zu früh damit abfinden, dass wir verlieren". Im dritten Satz hatte sich das Team von Trainer Stefan Chrtiansky in dem drei Sätze lang sehr engen Schlagabtausch noch nach einem 9:13- und 14:17-Rückstand zurückgekämpft und beim Stand von 23:24 sogar einen Matchball abgewehrt. "Aber dann fehlt der Kampf im vierten Satz eigentlich komplett - das hat mich sehr geärgert", sagte Ringseis.

Die Alpenvolleys waren nicht unter Idealbedingungen in die Begegnung gestartet. Außenangreifer Jerome Clere fehlte krank, weshalb der Australier Jordan Richards seine Position einnahm. Nach bisher einer gemeinsamen Trainingswoche knirschte es im Zusammenspiel bei ihm noch ebenso wie bei seinem Landsmann Max Staples. Das führte neben Wacklern in der Annahme dazu, dass Diagonalangreifer Paulo Costa da Silva mit 23 Punkten nicht nur wie in bislang allen vier Saisonspielen Topscorer der Alpenvolleys war, sondern bisweilen auch Alleinunterhalter im Angriff. Düren stellte sich darauf ein, die Erfolgsrate der Alpenvolleys sank entsprechend.

Dass Düren aber überhaupt so gut in die Partie kam, schrieb Ringseis zwei wesentlichen Ursachen zu: zum Ersten der eigenen Aufschlagschwäche. Im ersten Durchgang leisteten sich die Alpenvolleys acht Fehler (insgesamt 18). "Das war der Knackpunkt fürs restliche Spiel", befand Ringseis, "die kommen in einen Rausch hinein und spielen ab da fast zwei Klassen höher als davor. Und dann wird es schwer." Neben der Tagesform müsse die Mannschaft aber zum Zweiten in ihre neue Rolle als Top-Team erst hineinwachsen - nicht nur spielerisch.

Im sportlichen Bereich verwies Generalmanager Hannes Kronthaler auf den Athletikrückstand der beiden australischen Außenangreifer und die wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten. Mental hingegen stehen die Alpenvolleys vor der Aufgabe, sich der Außenwirkung ihrer eigenen Ansprüche zu stellen. "Gegen Berlin haben wir unser Potenzial gezeigt, da hatten wir keinen Druck", sagte Ringseis über das starke 2:3 gegen den Meister Mitte vergangener Woche, "aber jetzt müssen wir das auch in den Spielen aufs Feld bringen, die wir gewinnen müssen."

Die Alpenvolleys gelten nach der starken Hauptrunde in der vergangenen Spielzeit ligaweit als eine von drei Spitzenmannschaften. "Deshalb", sagte der 27-jährige Österreicher, "spielt gegen uns jetzt jeder so auf wie gegen Berlin und Friedrichshafen und stellt sich selber in die Außenseiter-Rolle." Als Entschuldigung dürfe das allerdings nicht gelten. "Wir haben uns dieses Ziel gesetzt, und dann muss man mit dem Druck auch umgehen können", sagte er. Wer das nicht könne, sei "falsch im Verein". Denn das Finale ist oben. Dort weht der Wind rauer. Wer wüsste das besser als ein Team aus den Alpen?