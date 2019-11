Am Ende war die Tristesse in der Innsbrucker Olympiahalle vollkommen. Ratlos standen die Spieler da, ihr Trainer Stefan Chrtiansky kratzte sich am Kopf, der Manager Hannes Kronthaler flüchtete, dick eingepackt in eine Daunenweste, nach der Spielerehrung schnell vom Feld. Der Brasilianer Douglas da Silva, 36, war, obwohl er nur die zweite Hälfte der Partie gespielt und magere fünf Punkte erzielt hatte, zum MVP seiner Mannschaft gewählt worden, was Chrtiansky später so kommentierte: "Wenn Dougie mit seinem Alter der beste Spieler ist, dann heißt das schon was. Es war heute eine Leistung, als hätten wir mit einer Nachwuchsmannschaft gespielt." Und die ohnehin nur 300 Zuschauer - Minusrekord - waren ähnlich schnell aus der Halle verschwunden wie Kronthaler vom Feld. Jedenfalls sah das so aus im Internet-Livestream.

Mit einer ziemlich desaströsen Leistung gegen den aktuellen Ligaletzten TV Rottenburg haben die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching jedenfalls das Kunststück fertiggebracht, sich zum dritten Mal in Serie im DVV-Pokal-Achtelfinale aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Dabei hatte der Klub den Einzug ins Pokalfinale als eines seiner Saisonziele formuliert. 2:3 (25:20, 24:26 25:20, 23:25, 9:15) endete die Partie nach mehr als zwei Stunden für den Außenseiter aus dem Landkreis Tübingen, dessen Spieler in eher dezenter Freude herumhüpften - es brauchte da wohl noch eine Weile, bis sie sich ihres völlig überraschenden Sieges wirklich bewusst waren. "Wir hätten das nicht gedacht. Die Anreise war nicht optimal, aber wir haben als Team zusammengehalten", sagte Rottenburgs MVP Tim Grozer, der Bruder des deutschen Volleyball-Stars Georg Grozer. Die Gäste hatten sechs Stunden Busfahrt in den Knochen und auch auf die sonst übliche Übernachtung verzichtet. Dennoch waren sie die bessere Mannschaft, in allen Elementen, vom Aufschlag bis hin zum Zuspiel. Und Grozer platzte fast vor Stolz: "Nun stehen wir als Sieger über eines der großen Teams da, das fühlt sich toll an."

Detailansicht öffnen Der Trainer spricht, die Spieler sind mit ihren Gedanken woanders: Coach Stefan Chrtiansky bei einer erfolglosen Ansprache in der Auszeit. (Foto: Christian Forcher/oh)

Weniger toll fand das alles der Alpenvolleys-Macher Kronthaler, der nach den Pleiten gegen Herrsching und Düren aus den Vorjahren in dieser Saison unbedingt ins Pokalfinale wollte - wo sein Team Mitte Februar vor mehr als 10 000 Zuschauern in Mannheim gespielt hätte - samt TV-Liveübertragung. Drei Siege hätte es dafür nur gebraucht, doch der Pokal und die Alpenvolleys, sie werden keine Freunde mehr. "Wir haben gegen den Tabellenletzten der Bundesliga verloren, das ist schon ein bisschen peinlich. Das erste Ziel können wir uns in die Haare schmieren, das ist jetzt schon eine Delle", schimpfte Kronthaler, der nicht nur seine Spieler kritisierte, sondern den Trainer gleich mit: "Das war schlecht vorbereitet, der ganzen Mannschaft war nicht bewusst, dass es vielleicht ein enges Spiel wird. Alles war zu verschlafen, zu verhalten, die Annahme war nicht gut, das Aufspiel nicht, das Zusammenspiel nicht. Das müssen wir aufarbeiten."

Tatsächlich hatte der Auftritt der Alpenvolleys seltsam blutleer gewirkt, abgesehen vom ersten und dritten Satz, die noch einigermaßen akzeptabel waren. Ansonsten wirkte der Mitfavorit auf den Ligatitel wie eine Ansammlung von Einzelkämpfern, ohne jeglichen Teamspirit - und leistete sich teils slapstickhafte Fehler. Im ersten Satz schlug Zuspieler Danilo Gelinski eine zu weite Rottenburger Annahme ins eigene Netz, solch ein Lapsus passiert dem erfahrenen 29-Jährigen sonst nie. Paulo da Silva baggerte den Ball im vierten Satz über die Antenne hinweg ins Rottenburger Feld - damit ist der Ball aus; Punkt für die Gäste, auch so ein amateurhafter Fehler. Und beim Showdown im fünften Satz lagen die Alpenvolleys so schnell mit 2:8 zurück, dass sie keine Chance mehr hatten. Rottenburg hingegen wehrte auch in dieser Phase wie eine Gummiwand eindrücklich viele Angriffe des Gegners ab.

Herrsching trifft nach 3:0-Sieg auf Bühl Herrschings Volleyballer haben mit einem recht souveränen 3:0 (25:23, 25:13, 25:18)-Erfolg beim Zweitligisten TGM Mainz-Gonsenheim das DVV-Pokal-Viertelfinale erreicht. Dort müssen sie am 20. November (20 Uhr), wie die Auslosung am Sonntagabend ergab, bei ihrem Erstligarivalen Volleyball Bisons Bühl antreten, der zumindest auswärts zu ihren Angstgegnern zählt. Im Pokalhalbfinale der Saison 2017/18 scheiterten die Herrschinger in Bühl beim 1:3 am erstmaligen Finaleinzug, nachdem sie Meister Berlin im Halbfinale in der Hauptstadt bezwungen hatten. In Mainz hatte Herrsching nur im ersten Satz Probleme. "Streckenweise war es nicht so berauschend", sagte Herrschings Trainer Max Hauser. Sebastian Winter

Chrtiansky flüchtete nach dem Schlusspfiff nicht nur als einer der ersten aus der Halle, sondern sich auch in Sarkasmus: "Das hat ja schon Tradition, dass wir in der ersten Pokalrunde rausfliegen", sagte der Slowake, bevor auch er seine Spieler harsch kritisierte: "Ich habe meine Mannschaft nicht erkannt, ihre Mentalität war schlecht, alles war verkrampft. Wir haben das Spiel heute im Kopf verloren, und der Kopf ist entscheidend im Volleyball." Auf die Kritik von Kronthaler an seiner Vorbereitung wollte er nicht näher eingehen. Einig war er sich mit Kronthaler aber, dass es sich um ein mentales Problem handelt. "Die Mannschaft muss jetzt angasen, auch im Kopf", sagte der Manager. Am Sonntag erwartet sie den Drittletzten Eltmann.