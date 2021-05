Nach der Beantragung seiner Erstliga-Lizenz für die kommende Saison hat der TSV Unterhaching erste Personalien verkündet. So bleiben dem Schlusslicht der zurückliegenden Spielzeit Juro Petrusic und Lenny Graven erhalten. Angreifer Petrusic, 18, habe nach Anlaufschwierigkeiten in der Rückrunde überzeugt, teilte der Verein mit, der 17-jährige Libero Graven habe "von Beginn an keinen Zweifel an seiner Führungsrolle auf dem Feld" gelassen. Neu zum Kader stößt Patrick Rupprecht, 18, vom ASV Dachau, der zuletzt mit Zweitspielrecht bei den Frankfurt Juniors Erfahrungen in der zweiten Liga Nord gesammelt hat und mit Petrusic und Graven im August an der U19-Weltmeisterschaft im Iran teilnehmen wird.