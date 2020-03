Fünf Niederlagen nacheinander - so eine Negativserie hatten die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching noch nie seit ihrem Einzug in die Bundesliga vor drei Jahren. Die beiden verlorenen CEV-Cup-Spiele gegen St. Petersburg waren dabei einkalkuliert, die Ligapleiten gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn Friedrichshafen (0:3) und Frankfurt (1:3) eher nicht. Zumindest eines dieser beiden Spiele hatten sie unbedingt gewinnen wollen. Und nun, am späten Sonntagnachmittag, folgte dieses über weite Strecken uninspirierte 2:3 in Königs Wusterhausen.

Bei den Brandenburgern, die 35 Kilometer südlich von Berlin in der Gemeinde Bestensee spielen, sind schon einige Klubs der Volleyball-Bundesliga gestolpert, Düren und Lüneburg haben in der engen Halle in dieser Saison verloren. In den Alpenvolleys erwischte es nun aber einen Vertreter des von Meister Berlin angeführten Spitzenquartetts - und Christian Sigl verstand die Welt nicht mehr: "Das war grottenschlecht, desaströs", schimpfte der Alpenvolleys-Teammanager am Montag, "das ist eine schlimmere Niederlage als unser Pokal-Aus damals gegen Rottenburg." Im November hatten Danilo Gelinski, Paulo da Silva, Niklas Kronthaler und Co. ihr DVV-Pokal-Achtelfinale in Innsbruck gegen den krassen Außenseiter Rottenburg verloren und waren mal wieder früh gescheitert in diesem Wettbewerb. Die damalige Pleite ist seither als schlechtestes Spiel der Alpenvolleys in dieser Saison verbrieft gewesen - bis zur fahrigen, mitunter lustlosen Vorstellung in Königs Wusterhausen.

Im zweiten Satz, den die Alpenvolleys blamabel mit 13:25 verloren, passte gar nichts zusammen, auch nicht im fünften Satz, in dem sie ihre Annahme komplett verloren und mit 1:7 schnell aussichtslos in Rückstand gerieten. Insgesamt acht direkte Annahmefehler standen bei Jérôme Clère und Niklas Kronthaler in der Statistik, viel zu viele für dieses Duo. Einzig Libero Florian Ringseis zog sich noch achtbar aus der Affäre bei der Entschärfung von Königs Wusterhausens Aufschlägen. Im Angriff spielte der Brasilianer Paulo da Silva, der ausgerechnet die Schlüsselspiele der vergangenen Wochen wegen einer Verletzung am Trapezmuskel verpasst hatte, zwar wieder mit - aber nicht gut. Im zweiten Satz wechselte ihn Trainer Stefan Chrtiansky aus, da Silva kam später nur noch sporadisch zum Einsatz. Sieben Punkte dürften Minusrekord für den Mann sein, der lange Zeit Topscorer der Liga war.

"Wenn es um was geht, haben wir die Hosen voll", stellt Teammanager Christian Sigl fest

Aber es lief bei der gesamten Mannschaft nicht, vom gerade etwas überspielt wirkenden Steller Gelinski über die Mittelblocker Pedro Frances und Saso Stalekar, deren Angriffsquote zu schwach war, bis hin zu Kronthaler, Clère und da Silvas Ersatzmann Jérôme Cross. Manchmal schlugen sie die Bälle in Bestensee so weit ins Aus, dass sie an die Werbebande knallten.

Die im Januar noch so gute Ausgangsposition vor den Playoffs ist nun verspielt. Und das dürfte nach den abschließenden Rückrundenpartien gegen Giesen am Donnerstag (in Innsbruck) und am 21. März in Lüneburg so bleiben. Denn der Rückstand auf Frankfurt und Friedrichshafen, also die Plätze zwei und drei, ist nun auf fünf Punkte angewachsen. Die Alpenvolleys müssen beide restlichen Spiele klar gewinnen und sind auf Schützenhilfe der Gegner Frankfurts und Friedrichshafens angewiesen, um doch wieder auf Rang zwei oder drei vorzurücken - und damit Berlin im Halbfinale zu entgehen. Stand jetzt ist das realistischste Szenario, dass die Alpenvolleys im Viertelfinale auf Herrsching treffen (das Auswärtsspiel fände am 1. April im Münchner Audi Dome statt), der Sieger träfe im Halbfinale wie im Vorjahr auf den enteilten deutschen Meister.

Es hat mehrere Gründe, warum die Alpenvolleys ausgerechnet in dieser so wichtigen Phase in die Krise geschlittert sind. Die Verletzung Paulo da Silvas kam zur Unzeit, sie zeigt, dass das Team extrem abhängig von seinem Diagonalmann ist. Manager Hannes Kronthaler spricht außerdem von einer "Kopfblockade" in wichtigen Spielen. "Nach dem Motto: Wenn es um was geht, haben wir die Hosen voll", sagt Teammanager Sigl. Dies stützt auch die Statistik, nach der die Alpenvolleys kein einziges ihrer sechs Hin- und Rückrundenspiele gegen die Rivalen aus Berlin, Friedrichshafen und Frankfurt gewannen - drei jener Duelle gingen in den fünften Satz.

Eine gewisse Selbstzufriedenheit nach dem starken Dezember und Januar mag auch hinzukommen - und womöglich die unklare Zukunft des Klubs. "Normalerweise beginnen im Februar die Vertragsgespräche", sagt Sigl, aber diese Saison ist noch nichts passiert." Vor allem deshalb, weil die Verantwortlichen noch nicht wissen, ob das Dreijahresprojekt aus Unterhaching und Innsbruck, das nach dieser Spielzeit ausläuft, weitergeführt wird oder nicht. All diese Komponenten formen nun ein Bild, das Sigl so beschreibt: "Die Sicherheit ist einfach weg."