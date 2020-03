Es war ein ungewohntes Ergebnis, das am vergangenen Samstag in Herrsching auf der Anzeigetafel stand: 3:0 leuchtete da zu einem Zeitpunkt auf, an dem es in der Nikolaushalle normalerweise erst spannend wird. Doch an diesem Abend brauchten die WWK Volleys Herrsching lediglich 71 Minuten für den kurzen Prozess mit ihren Gästen aus Bühl. "Das war nicht selbstverständlich, hatte ich nicht erwartet", sagte Herrschings Trainer Max Hauser, und fügte nicht ohne Stolz an, dass er in der Woche vor dem Bundesliga-Spiel sehr oft gehört habe, "wie viel Geld Bühl hat". Es war in dieser Saison Herrschings erster 3:0-Erfolg vor eigenem Publikum und nach dem 3:1 in Eltmann ein besonders wichtiger, um den fünften Platz in der Tabelle abzusichern.

Dabei waren die Voraussetzungen schwierig gewesen. Außenangreifer Jori Mantha war sichtlich von einem schweren Virusinfekt gezeichnet, Herrschings Geheimwaffe im Außenangriff, Tom Strohbach, ist laut Hauser nach wie vor "nicht in Sicht". Der Ellbogen schmerzt, Zeitpunkt der Rückkehr: ungewiss. Hauser schickte deshalb - wie schon in Eltmann - Jonas Kaminski aufs Feld, einen Diagonalangreifer, über den er sagt: "Der hat vor dieser Saison noch nie in seinem Leben angenommen."

Anders als in Eltmann, wo Kaminski gleich von zwei Assen kalt erwischt worden war und relativ schnell wieder hinter dem Spielfeld Platz genommen hatte, gelang ihm gegen Bühl ein solider Start. "Der kann schon Volleyball spielen", sagte Zuspieler Johannes Tille, "und diesmal hat er sich nicht so in die Hose gemacht." Herrsching zog im ersten Satz schnell auf 16:9 und 22:10 davon, so dass selbst nach Fehlern kaum Unruhe entstand. Kaminski war anzusehen, wie das Selbstbewusstsein mit jeder geglückten Aktion wuchs. Doch Hauser reagierte auch nicht, als er den zweiten Durchgang mit einigen schwachen Annahmen begann und es 3:6 stand. "Ich war heute sehr zufrieden mit ihm, aber ich hätte ihn auch nicht ausgewechselt, wenn wir einen Satz verloren hätten", sagte er. Der 23 Jahre alte Teilzeitprofi sollte seine Nerven besiegen, er wird gebraucht. "Er hat sich durchgebissen und aus der Nervosität rausgekämpft", sagte Hauser anerkennend.

Das Vertrauen sollte sich für das gesamte Team auszahlen, denn es verhielt sich damit ein bisschen so wie mit Rabattkarten, für die damit geworben wird, dass sie sich bereits am Tag des Erwerbs lohnten. Zu Beginn des dritten Satzes drosch der Bühler Gregory Petty den Ball mit derartiger Wucht ins Gesicht von Herrschings Außenangreifer Tim Peter, dass der nach dem Block rücklings zu Boden ging und dort zunächst liegen blieb. Aus medizinischer Sicht war nichts passiert, aber Peter verschwand erst einmal. Mantha kam in die Partie - und Herrsching spielte Bühl bis zum 19:11 schwindelig, als wäre nichts passiert. Mit einem derzeit nur zehn Spieler starken Kader annähernd gleichwertig auswechseln zu können, klappt nur mit Allroundern wie Kaminski, die auf mehreren Positionen trainieren und sie zunehmend auch im Spiel ausfüllen können.

Kaminski hat zwar noch keinen Vertrag über die laufende Saison hinaus, die Betonung liege aber auf "noch", sagte Hauser. Er ist nicht nur mit Kaminskis sportlicher Entwicklung und seiner Bereitschaft, zweigleisig zu trainieren, zufrieden. Auch Kaminskis Arbeitspensum beeindrucke ihn tief. Vormittags arbeitet der frühere Juniorennationalspieler in München als Chiropraktiker, mittags ist er beim Kraft-, dann beim Balltraining, abends auch. "Das ist irre", sagte Hauser, "ich hab' ihm gesagt, dass ich das nicht erwarte, aber das sieht der überhaupt nicht ein."

Große Erwartungen hat Hauser dagegen hinsichtlich des Viertelfinal-Heimspiels in den Playoffs, das Herrsching am 1. April im Münchner Audi Dome austrägt. Er hoffe auf 3000 Zuschauer, "aber 5000 wären mein ganz persönlicher Traum". Ein Derby gegen die schwächelnden Alpenvolleys Haching, die nach aktuellem Tabellenstand der Gegner in der Best-of-three-Serie wären, käme diesem Traum vermutlich entgegen.