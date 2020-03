Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat beschlossen, trotz des grassierenden Coronavirus die Hauptrunde der ersten Bundesliga bei Frauen und Männern zu Ende zu spielen - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Noch nicht entschieden ist, ob danach noch Playoffs gespielt werden oder die Saison sofort nach den letzten Hauptrundenspielen beendet wird. Die Entscheidung darüber wollte die VBL "zeitnah und in intensiver Abstimmung mit den Vereinen" fällen. Der Spielbetrieb der zweiten Bundesligen und aller Ligen darunter, bis hin zum Jugend- und Seniorenbereich, wird hingegen mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Für die Zweitligisten aus der Region, den TSV Grafing und die Alpenvolleys Haching II bei den Männern sowie den SV Lohhof und den TV Planegg-Krailling bei den Frauen, bedeutet dies das sofortige Saisonende. Grafing ist damit im Endklassement Vierter, die Alpenvolleys II Fünfter, Lohhofs Volleyballerinnen schließen die Spielzeit ebenfalls auf Rang fünf ab, Planegg-Krailling müsste demnach als Letzter absteigen. Allerdings sollen Regelungen zum Auf- und Abstieg laut VBL erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Dies betrifft auch den derzeitigen Drittliga-Letzten MTV München.

Für die erste Liga, mit den bayerischen Klubs Herrsching, Alpenvolleys Haching, Eltmann, Vilsbiburg und Straubing, gibt es drei Szenarien: das sofortige Saisonende nach der Hauptrunde, abgespeckte Playoffs beziehungsweise ein Finalturnier, oder den normalen Playoff-Weg mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Dem Vernehmen nach ist eine Komplettabsage direkt nach dem Hauptrunden-Ende das wahrscheinlichste Szenario.

Die WWK Volleys Herrsching waren am Mittwoch nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden noch davon ausgegangen, ihr letztes Hauptrunden-Heimspiel gegen Frankfurt an diesem Samstag (19 Uhr, Nikolaushalle) vor maximal 250 Zuschauern auszutragen. Nun gibt es Geisterspiele in der kompletten Liga - auch in der Hauptstadt, wo am Sonntag das Spitzenspiel der Berlin Volleys gegen den VfB Friedrichshafen ansteht. Auch Eltmann und Frauen-Erstligist Vilsbiburg richten Geisterspiele aus. Für die Alpenvolleys war wegen der behördlichen Vorgaben schon länger klar, dass ihr letztes Hauptrunden-Heimspiel gegen Giesen am Donnerstag ebenfalls vor leeren Rängen stattfindet. Immerhin wurde die Partie live im Fernsehen übertragen.

Die Herrschinger reagierten zwiegespalten auf die Ankündigung der VBL. "Für Samstag haben wir natürlich kurzfristige Einnahmeeinbußen und einen finanziellen Schaden", sagte TSV-Marketingmanager André Bugl. Demnach verliert der Klub ohne Zuschauer rund 15 000 Euro Einnahmen. "Aber wir sind froh, dass das Spiel stattfindet und wir nicht in Quarantäne-Anzügen rumlaufen müssen."

Falls es nach der Hauptrunde tatsächlich noch Playoffs geben sollte, würde Herrsching für sein Viertelfinal-Heimspiel am 1. April voraussichtlich nach Vilsbiburg umziehen (die eigene Halle entspricht in den Playoffs nicht mehr den Ligastatuten). Ursprünglich war das Spiel im Audi Dome geplant, was nach derzeitiger Lage aber völlig unrealistisch ist. Es müsste wohl auch ein Geisterspiel sein, was das Ansinnen des Klubs, möglichst hohe Aufmerksamkeit in München zu erzielen, ad absurdum führen würde. "Vilsbiburg ist unsere Option Nummer eins", sagt Bugl: "Dass wir wohl nicht im Audi Dome spielen werden, ist bitter, aber hoffentlich nur aufgeschoben. Wir wollen ja auch künftig dort spielen."

Grafings Manager Johannes Oswald bedauerte das sofortige Ende der zweiten Liga, betonte jedoch zugleich: "Es ist die richtige Entscheidung." Sie hat allerdings weitere Folgen für den TSV, der eigentlich am ersten Mai-Wochenende die deutsche U-20-Meisterschaft männlich ausgetragen hätte. Auch diese Veranstaltung ist abgesagt. Die Planungen dazu sind schon heißgelaufen, das ist natürlich madig, aber auch das kann man nicht ändern", sagte Oswald, der allen Mannschaften bereits am Donnerstag trainingsfrei gegeben hat.

Immerhin darf sich Grafing trotzdem deutscher Meister nennen, am vergangenen Wochenende hat das Quartett Benedikt Doranth, Fabian Wagner, Julius Höfer und Tim Noack die Snowvolleyball-DM in Oberstaufen gewonnen. Gerade noch rechtzeitig. Auch Oswald muss finanzielle Verluste durch den fehlenden Heimspieltag hinnehmen, er sagt aber: "Das ist jetzt zweitrangig."