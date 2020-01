Die Altstadt von Lviv muss wunderschön sein, das berichten jedenfalls jene, die schon einmal dort waren. 1998 wurde das historische Zentrum in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco eingetragen, auch wegen der dortigen Verschmelzung von Renaissance, Barock, Klassizismus, Jugendstil und Art déco. Lviv war russisch, polnisch, österreichisch (Lemberg) und wieder polnisch, bevor es ukrainisch wurde, und passt als kulturell so vielfältige Stadt natürlich hervorragend zu den Alpenvolleys, die dort am Mittwochabend ihr Achtelfinal-Hinspiel im CEV-Cup ausgetragen haben (und im Eurohotel übernachteten). Die Deutsch-Österreicher, die einst in Italiens Profiliga ziehen wollten, bevor sie 2017 in der Volleyball-Bundesliga aufschlugen, sind ja ähnlich grenzenlos, nicht nur wegen ihrer länderübergreifenden Zweckehe. Ihre Spieler kommen inzwischen aus neun Nationen, seit der neueste Zugang Dmytro Shavrak, ein Ukrainer, bei den Alpenvolleys unterschrieben hat.

Da die üblichen Formalitäten noch erledigt werden müssen, war Shavrak noch nicht mit von der Partie in Lviv, und das war auch absolut nicht notwendig. Denn die am Ende sehr souveränen Alpenvolleys gewannen das Duell mit dem ukrainischen Meister und Pokalsieger mit 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) und schufen sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 11. Februar in Unterhaching. Dort reicht der Mannschaft von Trainer Stefan Chrtiansky eine 2:3-Niederlage, um ins Viertelfinale einzuziehen - und sich ein nettes Preisgeldchen von 15 000 Euro zu sichern. Sollte sie 0:3 oder 1:3 verlieren, folgt direkt im Anschluss ein Entscheidungssatz, der Golden Set. Außenangreifer Niklas Kronthaler warnt schon mal vor zu viel Überheblichkeit: "Gegessen ist noch lange nichts. Paok hat auch 3:1 in Lviv gewonnen." Das Erstrunden-Rückspiel verlor der griechische Klub Thessaloniki, auf den sich Kronthaler bezog, dann 0:3 gegen Lviv, den goldenen Satz mit 14:16.

Detailansicht öffnen Endlich klappt die „Pipe“: Jérôme Clère ist gegen Lviv in der Annahme und auch im Rückraum-Angriff über die Mitte erfolgreich. (Foto: CEV / oh)

Die Alpenvolleys flogen am Donnerstag aber mit dem guten Gefühl über Wien nach Innsbruck zurück, vielleicht eine der stärksten und konstantesten Leistungen in dieser Saison gezeigt zu haben. Und das war schon einigermaßen erstaunlich, bei diesen Umständen und nach diesen Anfangsminuten. Selbst im Internet-Livestream war zu sehen, dass die in die Jahre gekommene, enge Arena in Lviv, die eher an eine Lagerhalle erinnerte, bestimmt kein einfacher Spielort für die Alpenvolleys sein würde. Zumal in ihr 1000 Zuschauer lärmten. Als Lviv im ersten Satz mit 3:2 in Führung ging, standen alle auf und stimmten die ukrainische Nationalhymne an, viele mit der Hand auf dem Herzen. "Die Stimmung war unglaublich, so etwas wünsche ich mir auch mal bei uns", sagte Alpenvolleys-Teammanager Christian Sigl.

Bis zum 5:10 ließen sich die Gäste von den Fans, die jeden Punkt Lvivs in ohrenbetäubender Lautstärke feierten, irritieren. Chrtiansky nahm daraufhin eine Auszeit, die seine Spieler offenbar etwas beruhigte. Der erfahrene Blocker Douglas da Silva punktete dann zum Ausgleich und zur ersten Führung. Das Spiel blieb eng, doch ein Fehler Lvivs brachte den Satzgewinn für die Alpenvolleys, die danach jegliche Nervosität ablegten. Alle drei Annahmespieler, Libero Florian Ringseis, Jérôme Clère und Kronthaler, hatten eine famose Quote. Sie baggerten und pritschten die Bälle so exakt zu ihrem Zuspieler Danilo Gelinski, dass dieser Katz und Maus mit dem gegnerischen Block spielte. "Was Danilo heute gezeigt hat, das war seit langem das Beste, was ich von einem Zuspieler gesehen habe", lobte ihn Chrtiansky später.

SVL sucht Abteilungsleiter Matthias Kock, 53, hört an diesem Freitag als Abteilungsleiter des Volleyball-Zweitligisten SV Lohhof auf. Kock, der das Amt seit 2005 bekleidete, werde die Zweitligafrauen, die am Sonntag (15 Uhr) zum Derby beim TV Planegg-Krailling antreten, aber weiterhin "im Marketing/Sponsoring sowie bei der Durchführung des Bundesligaspielbetriebes unterstützen", wie Teammanagerin Martina Banse sagt: "Wir wissen schon länger von dieser Entscheidung und konnten uns darauf vorbereiten. Dass jetzt mal ein anderer Input kommt, ist gar nicht verkehrt." Bislang einziger Kandidat für die Wahl der neuen Abteilungsleitung bei der Jahreshauptversammlung am 16. März ist der derzeitige SVL-Schriftführer Lars Benner. Auch ein Stellvertreter wird noch gesucht.

Oft suchte Gelinski an diesem Abend Clère, der vor allem mit dem Hinterfeldangriff durch die Mitte, der "Pipe", glänzte. In den bisherigen Saisonspielen hatte dieses Element, das im Volleyball in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, bei den Alpenvolleys noch nicht so funktioniert. Auf einen anderen Angreifer konnte sich Gelinski einmal mehr verlassen: Paulo da Silva, der inzwischen gefürchtete Diagonalangreifer, wurde mit 19 Punkten Topscorer des Spiels - mit einer glänzenden Erfolgsquote von 73 Prozent.

Pedro Frances blockte die Alpenvolleys zum 25:20 im zweiten Satz, Kronthaler verwandelte später den Matchball. Danach erhoben sich die lauten, fairen Zuschauer, von denen viele in Orange gekleidet waren, und applaudierten minutenlang.