Von Sebastian Winter, Unterhaching

Dass die Volleyballer des TSV Unterhaching längere Zeit auf den ersten Satzgewinn, geschweige denn den ersten Sieg warten müssen, war den Verantwortlichen klar. Sie sind nach dem VC Olympia Berlin (auch noch kein Satzgewinn) das jüngste Team der Bundesliga. Trainer Patrick Steuerwald erwartet deshalb, dass die Spieler Entwicklungsschritte machen - ob nun im technischen, taktischen, mentalen oder athletischen Bereich. Entwicklungsschritte, die Steuerwald allerdings am Sonntag in der Partie bei den United Volleys Frankfurt erstmals in dieser Saison vermisste.

Die Hachinger verloren 16:25, 18:25 und 14:25, vor allem im Block und Angriff wurde ein Klassenunterschied deutlich. "Wir hatten heute viele unnötige Fehler, leider zu viele", sagte Steuerwald. Hachings Trainer sah aber auch die große Belastung von drei Auswärtsspielen binnen acht Tagen für die Spieler, von denen einige noch zur Schule gehen, als Grund für die bislang wohl schwächste Leistung. "Das steckt nicht nur in den Knochen, sondern macht sich auch mental breit."

Der ehemalige Nationalspieler war mit gemischten Gefühlen an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt, wo er zwischen 2017 und 2019 zunächst als Zuspieler, später als Co-Trainer beschäftigt war. Der 34-Jährige traf langjährige Bekannte wie Jochen Schöps, der im Herbst seiner großen Karriere nach Frankfurt gewechselt ist. Oder Daniel Malescha, Frankfurts MVP (bei Haching wurde erstmals Angreifer Jonas Sagstetter gekürt), mit dem er zusammen in Herrsching gespielt hatte.

Steuerwald hat aber auch sehr schmerzhafte Erinnerungen an Frankfurt. Am 14. April 2018 knickte er im Playoff-Halbfinale gegen Berlin fürchterlich um. Die Spieler auf dem Feld wendeten sich schockiert ab, als sie sahen, dass sein Fuß zur Seite abstand. Steuerwald wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, geröntgt, erste Diagnose: Außenbandriss, keine große Sache eigentlich. Doch die konservative Behandlung schlug nicht an, woraufhin sich Steuerwald ein halbes Jahr später in München untersuchen ließ. Ein knöcherner Innenbandausriss wurde nun festgestellt, doch auch nach der anschließenden OP hatte Steuerwald Schmerzen, konnte auf hartem Untergrund kaum springen.

Er versuchte ein Comeback in Frankfurt, doch richtig zurück kam er nicht mehr. Steuerwald musste seine Karriere beenden, derzeit bekommt er aufgrund seiner Sportinvalidität eine kleine Rente von der Berufsgenossenschaft. Im nächsten April, drei Jahre nach dem verhängnisvollen Spiel in Berlin, entscheidet ein neues Gutachten, ob das Geld weiterhin ausbezahlt wird. "Ich würde gerne mal wieder ein bisschen Sport mit Ball machen", sagt Steuerwald, "aber der Fuß ist zu instabil". Mit Wehmut blickt er dennoch nicht zurück: "Ich durfte ja 15 Jahre lang Profi sein." Letztlich hat ihm der 14. April früher als gedacht die Tür zur Trainerwelt aufgestoßen. Erst in Frankfurt, dann als Co-Trainer Friedrichshafens und nun in Unterhaching, wo der einstige Stratege seine Nachfolger ausbildet - und auf den ersten Satzgewinn hofft.