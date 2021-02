Von Sebastian Winter, Grafing

Vielleicht ist es jetzt, da Grafings Volleyballer sich durch den dritten 3:0-Sieg in Serie (am Samstag gegen Mühldorf) endgültig in Richtung ihres zweiten Zweitligatitels nach 2018 aufgemacht haben, an der Zeit, die Geschichte mit dem Reis zu erzählen.

Damals, am 12. September, fuhren sie mit zwei Kleinbussen Richtung Kriftel, nach Südhessen, zu ihrem ersten Saisonspiel. In einem der Busse lagerte Reis, schon vorgekocht, den sie auf der Fahrt noch essen wollten. Auch, um unnötige Kontakte an einer Raststätte zu vermeiden. Die Spieler aßen ihn, doch offenbar war er nicht richtig durchgegart. "Zwei Spieler konnten danach nicht mal die Umkleidekabine verlassen, einer hing über der Schüssel", erzählt Grafings Trainer Markus Zymmara. Der andere Bus steckte im Stau, wegen einer Vollsperrung samt Hubschrauber-Einsatz. Am Ende kamen sie doch noch pünktlich an und gewannen die Partie mit 3:2, "auch wenn uns der Reis den einen Punkt gekostet hat", wie Zymmara beteuert.

Diese Anekdote steht auch dafür, wie rumpelig der Saisonstart für die TSV-Volleyballer und ihren neuen Trainer war. Zymmara hatte vor dem Start Fragebögen verteilt, in die jeder Spieler anonym eintragen sollte, wen er in der Startsechs sieht. "Wenn ein neuer Trainer kommt, bildet sich auch immer eine neue Hierarchie", sagt Zymmara. Zuspieler Fabian Wagner und Außenangreifer Julius Höfer waren schon da seine Achse, um sie herum hat der 30-Jährige ein ständig rotierendes System entwickelt, das er sich mit seinem 17er-Kader auch locker leisten kann - im Gegensatz zu den meisten anderen Mannschaften in der Liga.

Die Hierarchien neu zu ordnen, das war die eine Herausforderung. Die andere war es, die Erwartungshaltung zu befriedigen. Intern sei schon vor dem Saisonstart klar gewesen, dass Grafing um die Meisterschaft mitspielen möchte, erzählt Zymmara, ansonsten hätte er den Trainerjob gar nicht angetreten. Dann schlug die Pandemie wieder zurück im Herbst, Spieler mussten in Quarantäne. In einem Team, das ohnehin nur zweimal trainiert (auch das ist eine der erstaunlichen Eigenheiten des Grafinger Erfolgs), trug dieser Umstand nicht unbedingt dazu bei, sich zu festigen.

"Die Spieler verzichten komplett auf ihre Aufwandsentschädigung. Und wir sind froh, wenn wir nächste Saison die Zweitliga-Lizenz beantragen können."

Doch je länger die Saison dauerte, desto mehr verstanden die Spieler ihren neuen Coach, der ihnen auch den Power Tip beibrachte, einen Angriff, bei dem der Ball nicht hart geschlagen, sondern eher in den gegnerischen Block gedrückt wird. Von dort aus soll er im gegnerischen Netz oder Aus landen. "Der sieht super unattraktiv aus, ist aber extrem wirkungsvoll", sagt Zymmara.

Das TSV-Spiel ist inzwischen ruhiger, abgeklärter, stabiler und sicherer geworden. Der 3:0-Heimerfolg gegen Mühldorf vom Samstag, in 72 Minuten, ist nun Grafings sechster Sieg in Serie. Die Mannschaft wirkt sehr gefestigt, sie steckt mitten in ihrer bislang besten Phase dieser unwägbaren Spielzeit. Die Achse Wagner-Höfer hat ohnehin Erstligaformat, aber selbst junge Spieler wie Libero Marvin Primus, 17, Annahmespieler Florian Krenkel, 19, oder Außenangreifer Daniel Kirchner, 20, spielen eine überragende Saison. Und im Mittelblock hat sich Thomas Stretz längst wieder einen sicheren Stammplatz erkämpft.

Noch sind die Grafinger Zweiter der verzerrten Tabelle, einen Punkt, aber auch zwei Spiele haben sie Rückstand auf Spitzenreiter Karlsruhe. Auch der Dritte Mimmenhausen kämpft noch um den Titel. Auf diesen angesprochen, flüchtet sich Zymmara zunächst in Sarkasmus: "Klar, wir haben ihn schon sicher, es sind ja nur noch zwölf Saisonspiele." Später sagt er aber auch: "Es ist noch ein weiter Weg, aber wir haben schon ordentlich was weggeräumt."

Was der zweite Titel in Richtung erste Liga bewirken würde? Gar nichts

Was dieser zweite Titel nach 2018 bewirken würde Richtung erste Liga? Gar nichts. Grafing hat bislang nicht mal die wegen der Pandemie fehlenden 30 000 Euro auftreiben können, "die Spieler verzichten komplett auf ihre Aufwandsentschädigung", sagt Manager Johannes Oswald, "wir sind froh, wenn wir nächste Saison die Zweitliga-Lizenz beantragen können". Etwaige Pläne des Landkreises für eine erstligataugliche Halle sind wegen der üblen Finanzlage verschoben. Einen Umbruch im Team dürfte es auch geben, zumal wenn Grafing tatsächlich wieder Meister werden sollte. Dann wird die Führungsachse, Wagner und Höfer, womöglich aufhören.

Zymmara selbst könnte das Kunststück schaffen, in seiner ersten Saison gleich den Titel zu gewinnen - und sich danach ebenfalls zu verabschieden. Einen Vertrag gibt es nicht, er hat mit Manager Oswald eine Abmachung per Handschlag. Und er liebäugelt immer wieder mal damit, beruflich eine Zeit lang ins Ausland zu gehen. Am besten dorthin, wo der Reis auch richtig durchgekocht ist. Aber vielleicht bleibt er ja auch. "Es liegt an ihm", sagt Oswald.