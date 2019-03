29. März 2019, 17:07 Uhr Volleyball Querschädel-Quidditch

Am Samstag treffen sich die Alpenvolleys Haching und der TSV Herrsching in Innsbruck zumersten Vergleich im Viertelfinale. Zeit, ein paar Dinge zu klären - zum Beispiel, was ein Outwachler ist.

Von Sebastian Winter

Es ist das Derby, das sich alle Volleyballfreunde gewünscht haben, zumindest jene, die in der immer hügeliger werdenden Zickzacklinie zwischen Herrsching, München, Unterhaching und Innsbruck wohnen. An diesem Samstag startet in der Hauptstadt Tirols die Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Alpenvolleys Haching und dem TSV Herrsching (18 Uhr). Tickets gibt es zuhauf, die Olympiaworld ist ja (viel zu) groß. Am Donnerstag ist dann der zweite - und vielleicht schon letzte - Vergleich in der Best-of-three-Serie. Sinnigerweise in Unterhaching, der zweiten Heimstatt der Alpenvolleys, wohin die Herrschinger mangels regelkonformer Halle ihr "Heimspiel" gelegt haben. Ist ja auch naheliegend, dieser Ort, für die Herrschinger jedenfalls wesentlich naheliegender als für die Alpenvolleys. Es geht in diesem oberbayerisch-tirolerischen Vergleich um mehr als nur den reinen Sport, es geht um Kaiser und Könige, um Jäger und Gejagte, wobei die Alpenvolleys als Tabellenzweiter der Hauptrunde die Gejagten sind. Sie sind es ja, die unbedingt ins Halbfinale und am besten ins Finale einziehen wollen. Für den Hauptrunden-Siebten Herrsching wäre das die Kür. Ein Erklärungsversuch in alphabetischer Reihenfolge, von Aufspielern über Unterzucker bis zu Innsbrucker Yetis.

Alpenveilchen: Primelgewächs, ausdauernd, krautig, in Teilen giftig. Außerdem (ugs. scherzhaft): Durch einen Schlag oder Stoß hervorgerufener, blau verfärbter Bluterguss um ein Auge herum. Haben sich in dieser Saison bis auf die siegreichen Frankfurter alle Gegner der Alpenvolleys in Innsbruck und Unterhaching geholt. Bisher jedenfalls.

Bier: In Unterhachings Halle bei Heimspielen gegen Herrsching schon mal nach dem ersten Satz ausverkauft. Vereinseigene Mikrobrauer arbeiten gerade mit ihrem Neuling Rammlerbräu ("des bummst di richtig") daran, dass so eine Peinlichkeit am Donnerstag im zweiten Viertelfinal-Duell nicht wieder passiert. In Innsbruck eh kein Problem, da gibt's das Theresienbräu aus der größten Hausbrauerei Tirols.

Cheerleader: Früher als Hupfdohlen diffamiert, erfreuen sie sich in Herrsching großer Beliebtheit. Nicht nur die Starnberg Silver Stars, sondern auch ein gewisser Nicholas West. Der 27-Jährige ist nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld flexibel einsetzbar: Der vollbärtige US-Amerikaner spielte in dieser Saison auf der Diagonalposition und im Mittelblock. Beim Auswärtsspiel in Berlin empfahl er sich darüber hinaus mit einer auf Video dokumentierten Tanzeinlage besonders für Aufgaben im Showbusiness.

VOLLEYBALL - VBL, Tirol vs Wuserhausen INNSBRUCK,AUSTRIA,19.JAN.19 - VOLLEYBALL - VBL, Volleyball Bundesliga, Hypo Tirol AlpenVolleys vs Netzhoppers Koenigs Wusterhausen. Image shows Douglas Duarte Da Silva (Hypo) and Hugo de Leon Guimaraes da Silva (Hypo).

Delogierung: Österreichisch für Zwangsräumung, erleiden die Herrschinger seit Jahren in den Playoffs mit ihrer nicht regelkonformen Halle. Müssen daher am Donnerstag ihr "Heimspiel" in Unterhaching austragen, wo aber öfter mal das →Bier ausgeht. Sollten die Herrschinger weiterkommen, haben sie ihr Halbfinal-Heimspiel in, genau, Vilsbiburg, einer kleinen Stadt mit großer Volleyballtradition - bei den Frauen. Im Finale werden übrigens, sollten sie sich qualifizieren, die Alpenvolleys delogiert. Aber nur, wenn sie richtig gut spielen. Sie dürfen nämlich nicht auf österreichischem Boden deutscher Meister werden.

Eisbaden: Form der Erfrischung für Hartgesottene, gerne an Neujahr ("Anbaden") oder Dreikönig ("Dreikönigsschwimmen"). In Herrsching nach dem Training längst Tradition für eine bestimmte Spielerclique um Aufspieler (österr. für Zuspieler) Johannes →Tille, Kapitän Lukas Bauer, Ersatzaufspieler Leon Dervisaj und den russischen Außenangreifer Artem Sushko. "Die waschen sich ja nicht, die springen in den See - in jeden See", sagt Herrschings Trainer Max Hauser über das Quartett. Auf Instagram informieren die Spieler gelegentlich über die jeweiligen Außen- und Wassertemperaturen. Zuletzt lagen sie knapp über null Grad.

Ferdinandeum: Tiroler Landesmuseum in Innsbruck, benannt 1823 nach dem damaligen Kronprinzen Ferdinand (seit 1835 Kaiser Ferdinand I.). Nicht, wie man vielleicht annehmen würde, als Kultstätte für den Erstgeborenen der → Tille-Dynastie erbaut.

Gewurl: österr. für Gewimmel, Gedränge. In der Innsbrucker Olympiaworld am Samstag sehr erwünscht, bislang wurlte es bei Heimspielen dort eher nicht so. Mehr Gewurl soll das Motto #blue bringen: "Komm im blauen Outfit zur Abendkassa und erhalte Dein Ticket um nur 5,00 Euro." Schreiben die Alpenvolleys.

Fassungslosigkeit ¦ Ferdinand TILLE ( 7, HER). Volleyball, WWK Volleys Herrsching (HER) - SVG (Lueneburg) (LUE), Bundesliga, Hauptrunde, Saison 2018/2019, am 16.03.2019 in Herrsching / N I K O L A U S H A L L E / Deutschland.

Hugo: Genauer Hugo de Leon Guimarães da Silva. Inzwischen schnauzbärtiger Alpenvolleys-Außenangreifer und Baller-Aufschläger zwischen Genie und Wahnsinn, ein X-Faktor im Spiel gegen Herrsching. Nicht zu verwechseln mit dem in den Nullerjahren erfundenen In-Cocktail aus Prosecco, Zitronenmelisse- oder Holunderblüten-Sirup, frischer Minze und Mineral- oder Sodawasser. Bzw. seinem natürlich viel früher erfundenen österreichischen Pendant, dem Kaiser-G'spritzten.

I-Tüpfel-Reiter: Pedant, Erbsenzähler. Nach Ansicht der Alpenvolleys gelegentlich Vorbild für die Arbeitsweise des europäischen Volleyball-Verbandes CEV. Der war zum Ärger der A. in dieser Saison allerdings nachlässig im zeitlichen Ablauf: Zunächst hatte die CEV Europapokal-Heimspielen in Innsbruck zugestimmt, verbot sie dann aber wenige Wochen später wieder, weil sie bemerkte, dass Innsbruck nicht in Deutschland liegt.

Jaga: österr. für Jäger. Die Jagd ist die Passion von Alpenvolleys-Trainer Stefan Chrtiansky, der in der Freizeit öfter durch die Wälder der Slowakei streift und Rotwild oder Wildschweine schießt. Einmal durfte Chrtiansky sogar im Revier des Kronthaler-Clans jagen - und schoss eine Gams.

Kaiser vs. König: Leicht abgenutztes Bild für den künstlichen Spannungsaufbau in diesem österreichisch-bayerischen Duell. Der ewige Herrschinger Regent, Hallensprecher, Schauspieler am Bauerntheater und DJ Alexander Tropschug dürfte diesen Vergleich mit seiner Krone, dem Zepter und wehender roter Robe wieder klar gewinnen.

Langbau: In Terfens bei Innsbruck ansässige Bauunternehmen-Gruppe, die von Othmar Kronthaler geleitet wird, dem Vater von →Magister Hannes Kronthaler, der wiederum als Geschäftsführer in der Gruppe firmiert. Potenter Sponsor der Alpenvolleys, deren Präsident Othmar Kronthaler und deren Manager Hannes Kronthaler ist. Letzterer ist trotz verblüffender Ähnlichkeit nicht zu verwechseln mit Jürgen Drews, der mal beim größten Oktoberfest Österreichs am Schwarzlsee aufgetreten ist, aber noch nie über die Alpenvolleys gesungen hat.

VOLLEYBALL - VBL, Tirol vs Giessen INNSBRUCK,AUSTRIA,06.FEB.19 - VOLLEYBALL - VBL, Volleyball Bundesliga, Hypo Tirol AlpenVolleys vs Grizzlys Giessen. Image shows Daniel Koncal (Hypo).

Magister: In Österreich als Anredeformel gebräuchlicher akademischer Titel. "Herr/Frau Magister" - das klingt doch gleich ganz anders und gefällt auch Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler, der als Ing. Mag. bei →Langbau beschäftigt ist.

Nachtleben: Nach Spielen treffen sich Stab, Fans und mancher Profi der Alpenvolleys in der Bar FloJos in Innsbrucks hübscher Altstadt. Oder im 6020, zugleich die Postleitzahl von I. Fast schon Pflicht für die Herrschinger Fans: Das Tribaun, dort wird köstliches →Bier ausgeschenkt. Und Ehrenwort: Es geht nie aus. Später in der Nacht gehts dann weiter ins Felix zum Abzappeln, am Samstag legt der DJ Dance-Hits und aktuelle Charts auf.

Outwachler: österr. für Linienrichter, mit dem gelegentlich Herrschings Libero Ferdinand →Tille heißspornige Debatten führt und ebenfalls gelegentlich dafür Karten in gelber oder roter Farbe vom Schiedsrichter zu sehen bekommt.

Patscherkofel-Törtchen: Ungesundes, aber schmackhaftes Innsbrucker Backerzeugnis mit Himbeerfüllung und Schneehaube. Bei →Unterzucker vor dem Spiel ein Dopingmittel der Alpenvolleys.

Querschädel: Besser bekannt als Flips, Herrschings Orca. Mächtiger Kopf, flauschiges Fell, koordinative Schwächen. Deshalb nur vor und nach dem Spiel für repräsentative Aufgaben eingesetzt.

R ussen: österr. für marinierte kleine Heringe, ausgenommen, mit Schwanz und ohne Kopf. Nicht zu verwechseln mit dem russischen Staatsbürger und Alpenvolleys-Diagonalspieler Kirill Klets, der wie →Hugo in jegliche Richtung ein X-Faktor werden kann. Nicht zu verwechseln auch mit Herrschings Außenangreifer Artem Sushko, dem Russen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, der eine nicht ganz so lustige Historie hat: Weil seine Familie auf der von Russland annektierten Krim lebt, darf er sie nicht besuchen.

THEMENBILD - Panoramaansicht auf die Bergisel Schanze mit der Stadt Innsbruck dem Inntal und der Nordkette, aufgenommen am 25. Februar 2019. Innsbruck, Oesterreich // Panoramic view of the Bergisel ski jump with the city of Innsbruck the Inn Valley and the Nordkette. Innsbruck, Austria on 2019/02/25.

S-Bahn-Derby: Knapp 50 Kilometer sind es von Herrsching nach Unterhaching mit dem Auto; mit der S-Bahn ein paar mehr. Die Gleise sind so verlegt, daran werden selbst die Transportmeister von den Alpenvolleys und der Geilste Club der Welt (so nennen sich die Herrschinger von Geburt an) gemeinsam so kurzfristig nichts ändern können. Es dürfte Fans aus Herrsching am Donnerstag beim zweiten Viertelfinalspiel aber kaum abschrecken, solche mit Wohnsitz im Stadtgebiet schon gar nicht. Die in Innsbruck verkehrende S-Bahn Tirol fährt leider weder nach Unterhaching noch nach Herrsching, das soll aber das nächste grenzüberschreitende Projekt werden. Spatenstich laut DB und ÖBB: 2067, zum 50. Geburtstag des inzwischen umbenannten 48-fachen deutschen Meisters Alpenvolleys Bayern.

Tille: Bruder-Dreigestirn, das seit Jahren durch die Volleyballwelt geistert. Libero Ferdinand und Zuspieler Johannes in Herrsching, Libero Leonhard bei Union Waldviertel in Ö. Kreative Köpfe, aufgewachsen in Mühldorf am Inn (nicht zu verwechseln mit Innsbruck am Inn), wo L. im Garten des Elternhauses ein florierendes Gewächshaus betreibt und die Familie hervorragende Rezeptideen gegen →Unterzucker in Kuchenformen gießt.

Unterzucker: Florian Ringseis pflegt ein paar Stunden vor dem Spiel ein kalorienreiches Ritual: Der Libero der Alpenvolleys isst dann kein Obst, sondern →Patscherkofer-Törtchen. Bei Auswärtsspielen verlässt er sich dabei nicht auf lokale Konditoreien - sondern packt sich den Energiespender vorsichtshalber ein. Herrschings Pendant ist der →Tille-Strudel, der von der Familie nach Heimspielen für die Teamsitzung gestellt wird.

Veigerl: österr. für →Alpenveilchen (Primelgewächs).

Willi Wiesel: Maskottchen der Alpenvolleys. Wieselflink, aber auch störrisch (→Querschädel). Geht auf Trainersohn und Ex-Spieler Stefan Chrtiansky junior zurück, der zu Jugendzeiten als erster im Kostüm schwitzen musste. Später wurden mal die Vitalwerte bei seinem Nachfolger gemessen während eines Spiels. Puls 158 im Schnitt, Kalorienverbrauch 2500. Es ist kein Spaß, ein Wiesel zu sein.

Oh, sind die gut: Bryan Fraser (Mitte) hat Probleme mit einem gegnerischen Aufschlag, Leon Dervisaj und Ferdinand Tille staunen mit. (Foto: Oryk Haist/Imago)

Xi: 14. Buchstabe des griechischen Alphabets. In der Mathematik häufig eine Zufallsvariable. Könnte zum X-Faktor im Derby werden. Die bisherige Bilanz in Liga und Pokal: 3:2 für Innsbruck.

Yetis, Innsbrucker: Erstes Quidditch-Team überhaupt in der Hauptstadt Tirols. Eng verbunden mit den Alpenvolleys, die sind ja auch auf der Suche nach dem Goldenen Schnatz resp. Pokal. Die Yetis könnten mal auf ihren Besen ein Testspiel gegen die Wolpertinger machen, das erste Quidditch-Team überhaupt in München.

Zirler Berg: Südausläufer der Reiterspitze, aber vor allem als respekteinflößende Abfahrt auf der B 177 runter nach Innsbruck. Bis zu 16 Prozent Gefälle, viele Notbremswege. Kürzester Anfahrtsweg von Herrsching aus, großer Vorteil: nicht mautpflichtig! Nachteil: akute Speigefahr.