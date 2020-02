Paulo Victor Costa da Silva führt die Topscorer-Liste in der Volleyball-Bundesliga an. Der Diagonalangreifer spielte bislang 68 Sätze - von 68 gespielten Sätzen seines Teams, den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching. Diese Serie riss am vergangenen Samstag in Friedrichshafen, als der Brasilianer zwar im Aufgebot stand, im Duell mit dem Tabellennachbarn vom Bodensee wegen einer Zerrung in der Schulter aber nicht mitspielte. "Es wäre ein Risiko gewesen", sagte Trainer Stefan Chrtiansky nach der Partie; ein Risiko, das die Alpenvolleys offensichtlich gravierender einschätzten als die Folgen einer Niederlage.

Das Kunststück für alle Verfolger ist es, im Halbfinale Berlin aus dem Weg zu gehen

Zu tun hat das mit der Konstellation im Spitzensegment der Tabelle. Der Erste Berlin spielt in einer eigenen Liga, niemand aus dem Verfolger-Trio will deshalb schon im Halbfinale auf den Meister treffen. Das Trio heißt nach diesem Spieltag Frankfurt, Alpenvolleys, Friedrichshafen. Keiner will Vierter werden, alle haben 38 Punkte, Frankfurt und die Alpenvolleys auf Rang zwei und drei sogar eine identische Satzdifferenz. Erst acht Punkte dahinter kommt Herrsching, das am Samstag 3:1 in Eltmann gewann.

Bei noch vier ausstehenden Spielen - das erste davon in einer Woche gegen Frankfurt - erklärt das die Sorge der Innsbrucker vor einem längeren Ausfall ihres mit Abstand wichtigsten Angreifers ganz gut. Zwar war das Spiel gegen Friedrichshafen prestigeträchtig, der ehemalige Abo-Meister hatte aber drei Zähler Rückstand, so dass sich der tabellarische Schaden durch das leistungsgerechte 1:3 (18:25, 16:25, 25:23, 23:25) ebenso in Grenzen hielt wie die Enttäuschung. Denn bei aller Neigung zu großen Ambitionen muss man dem transalpinen Volleyball-Bündnis aus Unterhaching und Innsbruck eines lassen: Es hat eine realistische Selbstwahrnehmung. Und so trug das Team die deutlich verlorenen ersten beiden Durchgänge mit Fassung, bestätigten die doch lediglich, warum Costa da Silva den Stellenwert hat, den er hat. "Natürlich ist er nicht zu ersetzen", gab Chrtiansky unumwunden zu, "er ist in seinem Bereich der beste Spieler der Liga, das ist kein Zufall."

Sein Vertreter Jerome Cross, der bislang lediglich bei sporadischen Kurzeinsätzen Spielpraxis sammelte, hatte in den ersten beiden Sätzen weniger Probleme mit der eigenen Klasse als mit der Anbindung. "Wir haben es nicht geschafft, aus den Köpfen zu bekommen, dass Paulo nicht spielt", sagte Chrtiansky. Das sah auch Libero Florian Ringseis so. "Es hat zu lange gedauert, bis wir mit ihm unser System gefunden haben", sagte er. Der Angriff war dadurch zu verhalten, "so dass Friedrichshafen immer ziemlich locker davongezogen ist".

Für Cross hatte Ringseis dagegen nur lobende Worte übrig. In den umkämpften Durchgängen drei und vier habe der Kanadier "gezeigt, warum er in unserer Mannschaft ist, und ein starkes Spiel gemacht". Mit 19 Punkten war er nicht nur der erfolgreichste Scorer, sondern hatte auch die beste Erfolgsquote unter den Angreifern. Allerdings unterliefen ihm in Aufschlag und Angriff auch insgesamt neun Fehler. "Das sind dann die ein, zwei Fehler mehr pro Satz als bei Paulo", sagte Chrtiansky, "daran sieht man, dass er nicht viel gespielt hat, da fehlt Erfahrung." Um die zu bekommen, sei ein Spiel gegen Friedrichshafen zwar "nicht unbedingt der günstigste Moment gewesen", fügte er hinzu. Aber wann sind Verletzungen schon günstig?

"Jetzt haben alle gesehen, dass er die Leistung bringen kann. Vor allem hat er es selber gesehen."

Langfristig könnte sich der erzwungene Wechsel bezahlt machen. Die Saison ist inklusive Playoffs noch lang, die Verletzungsanfälligkeit steigt in der Regel zum Ende. Einen wettkampferprobten Ersatz für die Schlüsselposition zu haben, kann eine wesentliche Rolle spielen. Grundsätzlich habe das Team ohnehin gewusst, dass Cross der Aufgabe gewachsen ist, sagte Ringseis. Dass es trotzdem so lange dauerte, bis es die Mitspieler wagten, ihn auch in kniffligen Situationen zu suchen, zeigte jedoch, wie wichtig ein Einsatz unter Realbedingungen war. "Jetzt haben wir alle gesehen, dass er die Leistung bringen kann - und vor allem hat er es auch selber gesehen", bilanzierte Ringseis und spielte damit auf die psychologisch schwierige Rolle der klaren Nummer zwei an.

Es ist gut möglich, dass Cross am Dienstag in Unterhaching im Viertelfinale des CEV-Pokals gegen St. Petersburg um Georg Grozer gleich ein weiteres Topspiel absolviert. Die Alpenvolleys wollen zwar gewinnen, noch lieber aber eben am Samstag gegen Frankfurt. Es werde daher kein Risiko eingegangen, betont Chrtiansky. Was das einen Tag nach seinem 24. Geburtstag an prozentualer Einsatzchance für Cross bedeutet, das weiß nur die Schulter von Costa da Silva.