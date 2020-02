Die Maslowsche Bedürfnispyramide beschreibt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich Menschen bestimmten Aufgaben zuwenden. An der Basis rangieren existenzielle Grundbedürfnisse, an der Spitze stehen Visionen. Überträgt man dieses Modell auf sportliche Belange und im Speziellen auf jene der Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, dann sind die Volleyballer der transalpinen Koproduktion in der Pyramide am vergangenen Sonntag ein gutes Stück nach oben geklettert. Denn neben wirtschaftlichen Grundbedürfnissen, für deren Garantie im Zweifel Manager Hannes Kronthaler persönlich einspringt, passten beim 3:0 (25:19, 25:22, 25:18) gegen Düren auch Leistung und Ergebnis.

Die Alpenvolleys boten ihren Gästen vor 1200 Zuschauern in Innsbruck kaum Angriffsfläche, einzig im zweiten Satz lagen sie zu Beginn kurzzeitig drei Punkte hinten. Die starke Block- und Serviceleistung der Alpenvolleys unterband das schnelle Dürener Angriffsspiel durch die Mitte, während die eigenen Angreifer - allen voran Topscorer Paulo Costa da Silva - ihre Angriffe konsequent durchzogen. Zudem setzte sich die starke Entwicklung in der Annahme fort, die bereits in der vergangenen Woche im CEV-Cup sichtbar geworden war. "Das war der nächste Schritt", lobte Kronthaler, "die Mannschaft hat Konstanz, das war eine super Leistung."

Die Alpenvolleys zogen so nach Punkten mit dem bisherigen Zweitplatzierten VfB Friedrichshafen gleich und überholten ihn aufgrund des klaren Ergebnisses sogar. Der hauchdünne Vorsprung beträgt lediglich einen Satz, auf Platz vier sind es dagegen schon drei Punkte Polster. Das ist deshalb wichtig, weil die Alpenvolleys in einem möglichen Playoff-Halbfinale keinesfalls auf den ungeschlagenen Tabellenführer Berlin treffen wollen. Ihr Ziel für diese Saison lautet schließlich Finalteilnahme, und die ist für Berlins Halbfinalgegner nach aktuellem Leistungsstand der Liga eher unwahrscheinlich. "Das Ziel ist, zumindest den dritten Platz nicht mehr aus der Hand zu geben", sagte Kronthaler.

Innerhalb der kommenden zehn Tage rechnet er mit der Arbeits- und damit Spielerlaubnis für den neuen Außen-Annahmespieler Dmytro Shavrak, der dem Training bereits spürbar gut tue. Die Basis - zusätzliche personelle Qualität für die heiße Phase der Rückrunde und eine gute Ausgangsplatzierung - ist demnach gelegt. Zeit also, sich den Visionen, das heißt der näheren Zukunft, zu widmen. Denn noch ist ja nicht geklärt, ob und wie die Reise des auf zunächst drei Jahre befristeten Bündnisses zwischen Lizenzgeber Unterhaching und Hauptsitz Innsbruck nach dieser Spielzeit weitergehen soll. Zu Saisonbeginn hatte sich Kronthaler angesichts der mauen Sponsorenlage auf deutscher Seite und des aus seiner Sicht unzureichenden Engagements der Bayern äußerst skeptisch zu einer Weiterführung geäußert.

Mittlerweile nehme das Projekt aber Fahrt auf. Nicht nur Stimmung und Zuschauerzahlen beim Derby gegen Herrsching überzeugten ihn, er habe auch "das Gefühl, die Hachinger machen ein bisschen mehr". Bei ein paar Firmen aus Bayern bestehe "eine realistische Chance, dass sie was tun". Kronthaler bezifferte sie auf 50:50, das sei im Vergleich zu vor einigen Monaten "viel mehr als nichts, damit sind wir ein gutes Stück weiter". Der Bauunternehmer spricht sich deshalb ausdrücklich dafür aus, das Projekt mit Unterhaching in der aktuellen Form fortzusetzen. "Wir haben jetzt einen Zuschauerstamm, und mir fällt kein Alternativkonzept ein", sagte er.

Den Hauptteil der Spiele in Österreich auszutragen und lediglich für den Europapokal nach Unterhaching auszuweichen, sei keine Option. "Da kommt ja niemand, wenn wir sonst nicht präsent sind", sagte er, "außerdem spielen wir in der deutschen Liga." Es ist also gut möglich, dass die Alpenvolleys samt ihrem herrlich sperrigen Wettkampfnamen in diesem Winter nicht zum letzten Mal um die besten Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga kämpfen.