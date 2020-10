Von Sebastian Winter, Grünwald

Es sieht schon ziemlich ulkig aus, wenn sich langarmige und -beinige Mittelblocker wie Fabian Suck (2,07 Meter) oder Roy Friedrich (2,02) durch die engen Gänge eines U-Boots zwängen oder durch die Verbindungsluken von Raumstationen. Wenn sie an kleinen Gallierhäuschen vorbeischlendern oder sich in einem Klassenzimmer umschauen, das eigentlich pubertierenden Pennälern vorbehalten ist.

Ernsthaft den Kopf gestoßen hat sich dem Vernehmen nach immerhin keiner der Unterhachinger Erstliga-Volleyballer, die sich am vergangenen Donnerstagabend in der Bavaria Filmstadt ihren Gönnern und den Medien präsentierten - samt Führung durch die Kulissen und Requisiten von Kinohits wie Wolfgang Petersens "Das Boot", von "Asterix und Obelix gegen Caesar" oder "Fack ju Göhte 3". Wobei das Bild mit der Mannschaft im Klassenzimmer doch am besten passt zur kommenden Saison, die der Neuling am 18. Oktober in Bühl beginnt (eine Woche später gastiert der deutsche Meister Berlin beim TSV).

Denn die Hachinger sind nach der Nachwuchsschmiede VC Olympia Berlin das jüngste Team der Liga, ausgestattet außerdem mit einem Mini-Etat von rund 250 000 Euro. Zehn Spieler sind 21 und jünger, Libero Leonard Graven und Zuspieler Severin Brandt sind mit 16 Jahren die Küken. Zuspieler Benedikt Sagstetter und sein Bruder Jonas, der Außenangreifer, sind 19 und 21. Dabei gelten die beiden erstligaerfahrenen Spieler als Schlüsselakteure beim TSV. Nur Kapitän Friedrich hat mehr Erfahrung im Oberhaus als sie, er spielte acht Jahre lang bei Generali Haching und Herrsching, mit 32 ist er doppelt so alt wie die Küken Graven und Brandt. Eigentlich hatte Friedrich schon aufgehört mit Volleyball in diesem Frühjahr. Aber dieses Pennäler-Projekt hat den dreimaligen Pokalsieger mit Haching dann doch gereizt. "Auch wenn wir vielleicht die ersten acht Spiele aufs Maul kriegen werden", wie Friedrich unverblümt mutmaßt. Dieses Bild wiederum passt wiederum eher zu Asterix und Obelix als in die Schule.

Mannschaft, Sponsoren und Lokalpolitiker wurden am Donnerstag mit dem neuen Reisebuspartner in die Filmstadt chauffiert, in der "Filmkantine" servierte Hachings neuer Caterer nach der Führung kleine Burger, Chili con Carne, Currywurst und Asia-Nudeln. Bei der Vorstellung mussten die Spieler auf eine kleine Bühne, so richtig wohl war den meisten nicht dabei, entsprechend wortkarg waren sie beim Small Talk mit dem Moderator. Aber auch das ist durchaus einkalkuliert, welcher Junior redet schon wie ein Wasserfall? Im Mittelpunkt soll eher das große Ganze stehen, und die "local heroes", wie der neue Slogan heißt. Die meisten Spieler, auch das ist Teil der Strategie, kommen aus der näheren Umgebung. Und Trainer Patrick Steuerwald hat mit Unterhaching, wie Friedrich, dreimal den Cup gewonnen.

Die Rückbesinnung aufs Lokale soll auch eine Abgrenzung sein zu den Alpenvolleys, mit denen Unterhaching in den vergangenen drei Jahren wieder in der ersten Liga vertreten war. Allerdings als Juniorpartner und Zweigstelle Innsbrucks, wo die Mannschaft trainierte und alle Fäden bei Manager und Geldgeber Hannes Kronthaler zusammenliefen. Der sportliche Erfolg war da, die Alpenvolleys ärgerten Berlin und Friedrichshafen, wurden zum ersten Verfolger der beiden Großen. Die nötige Verbundenheit mit der Mannschaft fehlte in Unterhaching allerdings bis zuletzt, auch weil es an Spielern aus der Umgebung mangelte, mit denen sich das Publikum identifizieren konnte. Kronthaler zog sich im vergangenen April zurück, der TSV Unterhaching hielt die Lizenz - und wagt sich nun alleine mit einer kaum konkurrenzfähigen Mannschaft ins Oberhaus. Zu verlieren hat sie dort aber ohnehin nichts, weil die Liga verfügte, dass es kommende Saison keine Absteiger geben wird.

Von einer "Mission impossible" sprach Unterhachings Geschäftsführer Mihai Paduretu, der das ganze Projekt im Hintergrund zusammenbaute, am Donnerstag. Noch so ein Blockbuster-Film. "Es ist mutig, wir probieren es. Alles ist transparent kommuniziert, und Transparenz schafft Vertrauen." Paduretu meint die sportliche Chancenlosigkeit, den kleinen Etat, der inkludiert, dass die Spieler zwar die Fahrtkosten und etwas Taschengeld bekämen, aber kein Gehalt. Er wirkt zugleich froh, nicht mehr abhängig zu sein von Innsbruck, auch in finanzieller Hinsicht.

Und das Projekt? "Es ist eher längerfristig angelegt", sagt Trainer Steuerwald, der 125-malige Nationalspieler: "Und wer Mihai und mich kennt, weiß ja, dass es nicht die nächsten zehn Jahre so weiterlaufen soll wie zu Beginn." Heißt: Die Underdog-Rolle möchten die Hachinger baldmöglichst abstreifen.