Auswärtsspiele in Norddeutschland sind normalerweise nichts, worauf sich die Bundesliga-Volleyballer aus Herrsching im Voraus besonders freuen, denn ihre Beine sind lang und Reisebusse sind, nun ja, Reisebusse. Da aber aktuell die Grippewelle durch ihre Heimat im Landkreis Starnberg schwappt, kam ihnen der Aufbruch zum Doppel-Spieltag gegen Lüneburg am vergangenen Samstag und in Berlin am kommenden Mittwoch womöglich sogar gelegen. Denn Influenza ist schon für Menschen mit eher durchschnittlichen Berufen nichts, woran man unbedingt teilnehmen müsste; Profisportler aber wirft ein schwerer Infekt in ihrer Arbeit mitunter um Wochen zurück, von den unmittelbaren Auswirkungen auf die Resultate ganz zu schweigen.

Die erste Etappe der Reise gestaltete sich für die WWK Volleys mit dem 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) gegen Lüneburg überaus erfreulich. Herrsching zog in der Tabelle nach Punkten mit den fünftplatzierten Niedersachsen gleich und stellte damit den Anschluss an die begehrten mittleren Playoff-Plätze wieder her. Die Partie fand wegen der Live-Übertragung im Fernsehen in Hamburg statt und dauerte lediglich 85 Minuten, obwohl Duelle zwischen diesen beiden Kontrahenten bislang regelmäßig in die Verlängerung gingen. "Ich habe gedacht, dass wir gewinnen, weil wir eine gute Form hatten, aber nicht, dass es so klar ausgeht", gab Herrschings Trainer Max Hauser zu, der vor zwei Wochen noch sehr unzufrieden mit dem Start seines Teams ins neue Jahr gewesen war. Doch seine Mannschaft erwischte die Lüneburger im ersten Satz eiskalt. Während Herrschings Angreifer aus allen Lagen punkteten, klappte bei den Gastgebern nichts. Herrsching ging 15:5 in Führung und konnte sich beim 23:13 sogar eine ausgedehnte Schwächephase in der Annahme leisten.

Die folgenden beiden Sätze gestalteten die Lüneburger wesentlich ausgeglichener, in der Schlussphase entschied aber jeweils der höhere Aufschlagsdruck zugunsten der Gäste. Dass Herrsching überhaupt in die Position kam, die Sätze mit einer kurzen Leistungssteigerung am Ende für sich zu entscheiden, lag daran, dass sie das gefürchtete Lüneburger Blockspiel mit Schnellangriffen durch die Mitte aushebelten. Die beiden Mittelblocker Dorde Ilic und Mart van Werkhoven glänzten mit 80 Prozent Effizienz im Angriff. Das allein ist für Spieler auf ihrer Position noch nichts Außergewöhnliches. Zuspieler picken ihren Schnellangreifern häufig die Rosinen - also optimal angenommene Bälle - heraus, damit diese sie dann in sichere Punkte verwandeln.

Herrschings Zuspieler und Kapitän Johannes Tille legte den beiden den Ball gegen Lüneburg aber 25 Mal auf, oft nach schwächerer Annahme oder aus suboptimaler Position. "Das war taktische Ansage und ein Risiko, aber es hat geklappt", sagte Hauser. Seine Spieler sollten diese Variante so lange durchziehen, "bis es nicht mehr klappt, aber es hat das ganze Spiel über geklappt". Dass dem so war, begründete Tille damit, "dass unsere Mittelblocker momentan saustark sind, ich fühle mich total gut dabei, die anzuspielen". Ilic packte zusätzlich zu seinen zwölf Angriffspunkten noch dreimal im Block zu, van Werkhoven kam auf acht geglückte Angriffe und einen direkten Blockpunkt.

Aufgrund dieser Ausbeute fiel es weniger ins Gewicht, dass die übrigen Angreifer, allen voran Diagonalangreifer Jalen Penrose, gegen die langen Lüneburger am Netz einen schweren Stand hatten. Penrose traf mit mehr als der Hälfte seiner zehn Aufschläge nicht das gegnerische Feld. Seine beiden Asse platzierte er immerhin strategisch geschickt - zum 24:23 und 25:23 im hart umkämpften zweiten Satz.

Der Aufschlag war für Hauser lange der Hauptkritikpunkt an seinen beiden Mittelblockern gewesen. Ilic attestierte er nun im Vergleich zum Saisonbeginn eine deutliche Leistungssteigerung. "Er macht mit seinen Float-Aufschlägen kaum Fehler und erzeugt damit permanent Druck", sagte er. Auch van Werkhoven habe sich verbessert, "aber so richtig gefällt es mir noch nicht". Dafür seien der 28-jährige Niederländer und Zuspieler Tille, den Lüneburgs Coach Stefan Hübner zum wertvollsten Herrschinger Spieler der Partie wählte, "ein Herz und ein Seele".

Tille und van Werkhoven spielten vor zwei Jahren schon in Solingen zusammen. Als van Werkhoven im Sommer nach Herrsching wechselte, lebte das Verständnis zwischen den beiden sofort wieder auf. Beim ungeschlagenen Tabellenführer Berlin wird Tille diese Verbindung mit all seinen Angreifern brauchen. Statt strapaziösem Hin- und Hergereise entschieden sich die Herrschinger deshalb für drei gemeinsame Trainingstage in der Hauptstadt.