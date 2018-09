17. September 2018, 19:11 Uhr Volleyball Lehmanns Rezept

Planegg-Kraillings Volleyballerinnen starten als Aufsteiger in ihr erstes Zweitliga-Abenteuer. Ihren Etat haben sie auch mit Crowdfunding erhöht, der Trainer sagt vorsorglich: "Der Klassenerhalt steht über allem."

Von Sebastian Winter, Planegg

München ist ein ziemlich weißer Fleck auf der Volleyballlandkarte. Nur zwei Drittligisten vertreten die bayerische Landeshauptstadt in der kommenden Saison, was vergleichsweise mickrig für eine derart große Metropole ist. Dafür floriert der Sport an ihren Rändern, in Unterhaching und Herrsching spielen Erstligamänner, in Grafing erfolgreiche Zweitligamänner, in Lohhof und Planegg-Krailling Zweitligafrauen. Planegg-Krailling?

Der Turnverein aus den beiden eigenständigen Gemeinden im Münchner Südwesten ist neu in der Liga, zum ersten Mal überhaupt ist er in sie vorgestoßen. Und was der Klub in letzter Zeit für diese Premiere alles in die Wege geleitet hat, klingt durchaus vielversprechend. Die Spielerinnen selbst waren erfolgreich "Klinken putzen", wie ihr Trainer Sven Lehmann sagt, an fast jeder Haustür, bei Privatleuten, beim Metzger, Bäcker und dem örtlichen Getränkehandel. Per Crowdfunding hat der Klub außerdem versucht, den bescheidenen Etat aufzustocken, mit positivem Ergebnis. Einen kleinen fünfstelligen Betrag haben sie gesammelt und nun immerhin rund 70 000 Euro zur Verfügung. Das ist nicht viel für diese Liga, aber schon mal ein Anfang. Die Spender haben für ihr Geld auch etwas zurückbekommen: Von signierten Bällen über selbstgemachte Marmelade bis hin zum Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Spielerinnen war so ziemlich alles dabei - auch das offenherzige Angebot, gleich zum Saisonauftakt am Samstag (19 Uhr, Feodor-Lynen-Gymnasium) gegen Mitaufsteiger TV Waldgirmes einen Abend lang den Hallensprecher zu mimen. Selbst dafür fand sich ein glücklicher Abnehmer: Tobias Pretsch, der Stadionsprecher der FC-Bayern-Fußballfrauen. Und auch die Schulsporthalle, in der sie spielen, strahlt inzwischen. Wegen der neuen, helleren Beleuchtung und des für die zweite Liga vorgeschriebenen, farblich abgesetzten Spielfeldes. Die Gemeinden haben die Volleyballerinnen bei diesen Verschönerungsarbeiten tatkräftig unterstützt.

Lehmann, der Sport und Angewandte Trainingswissenschaften studiert und sich ansonsten "zu 300 Prozent dem Volleyball verschrieben" hat, hält alle sportlichen Fäden in der Hand. Der 29-Jährige trainiert beim TV auch die zweite Frauenmannschaft und einige Jugendteams, er ist beim Verein angestellt und bekommt einen Pauschalbetrag - den Stundensatz möchte er lieber nicht ausrechnen. Seit dem Zweitligaaufstieg hat er noch mehr Unterstützung neben dem Feld, seine ehemalige Spielerin Vera Bauchrowitz ist neue Managerin, Katrin Schaar Heimspiel-Koordinatorin. Schaar führt ein kleines Team von Ehrenamtlichen, die den Hallenaufbau meistern, ohne dass die Mannschaft selbst noch Hand anlegen muss.

Waldgirmes ist gleich ein Prüfstein, das Duell der Aufsteiger eine Standortbestimmung für beide Klubs in ihrer neuen Heimat. Gleich fünf Aufsteiger tummeln sich dort, auch weil die in der vergangenen Saison nur aus zehn Mannschaften bestehende Südstaffel aufgestockt wurde. Trainer Lehmann sagt erst einmal vorsichtig: "Der Klassenerhalt steht über allem." Er sei jedenfalls "nicht der Fan davon, zwei Jahre oben zu spielen und dann samt der Jugend den Bach runterzugehen". Es ist eine kleine Anspielung auf den DJK Sportbund München-Ost, der große Ziele in der zweithöchsten deutschen Liga hatte, dann aber vorvergangene Saison sang- und klanglos abstieg. In Abgrenzung dazu beschreibt Lehmann den TV als "Familie, auch wenn sich das immer so doof anhört. Aber jeder hat hier seine Aufgabe."

Von ebenjenem Sportbund kommt die neue Libera Nadine Raß, die schon in ihrer Jugend bei Planegg gespielt hat. Sie ersetzt Daniela Friedrich, die zum Lokalrivalen und neuen Ligakonkurrenten SV Lohhof wechselte, der am Samstag beim großen Titelfavoriten Offenburg antreten muss. Ansonsten gibt es keine Weggänge außer eben Bauchrowitz, die vom Feld ins Funktionärsamt wechselt. Dafür erhielten gleich neun Spielerinnen eine Vertragsverlängerung, neben der erfahrenen Mittelblockerin Carolin Zach auch Zuspielerin und Kapitänin Diana Hübner.

Sechs Neue kommen hinzu, neben Zass sind das Zuspielerin Stefanie Rudolf, die Mittelblockerinnen Melody Echipue und Julia Horst sowie die Außenangreiferinnen Laura Heilrath und Jenny Wickler. Letztere ist die Schwester des erfolgreichen Beachvolleyballers Clemens Wickler, der kürzlich zum dritten Mal deutscher Meister in Timmendorfer Strand wurde. Wickler (noch im Urlaub) und Heilrath (Achillessehnen-Probleme) fehlen Planegg am Samstag, aber Trainer Lehmann hat auch da vorgesorgt: Planegg hat 15 Spielerinnen im Kader, so viele wie kein anderer Zweitligist.