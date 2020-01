Viele Asse und ein Ausrufezeichen: Herrschings Volleyballer besiegen Rottenburg mit hammerharten Aufschlägen - und wähnen sich vor ihrer Reise in den Norden auf gutem Weg in die Playoffs.

Bald ist ja wieder Karneval, und da passt dieses Lied des Mainzer Komponisten Toni Hämmerle wieder hervorragend in die Fußballstadien: "Gib mir ein H/Gib mir ein U/Gib mir ein M/Gib mir ein B/Gib mir ein A/Wir singen Humba Humba Humba Tätärä Tätärä Tätärä!" In Volleyballhallen hat sich der offenbar in den Neunzigern zuerst von Mainzer Fußballfans übernommene Refrain nicht wirklich etabliert, außer natürlich in Herrsching, wo ja alles ohnehin etwas anders ist als bei anderen Bundesligisten. Und so sangen die Herrschinger am Samstagabend nach ihrem 3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 25:20)-Erfolg gegen den TV Rottenburg mit den 950 Fans das Humba-Lied. Und tanzten dazu.

Anstimmen musste es übrigens Herrschings MVP Mart van Werkhoven, und weil dieser Niederländer ist, machte er seine Sache sehr passabel. Nur mit dem "A", das die Herrschinger ein wenig verkompliziert hatten ("Gib mir ein A - usrufezeichen") hatte Werkhoven so seine Probleme, "das ist ja auch schwierig", sagte der Mittelblocker, aber auch dieses schwierige deutsche Wort meisterte er. Das Publikum schmetterte es jedenfalls dankbar zurück. "Das ist ja auch einer der Gründe für mich, hier zu spielen", sagte Werkhoven noch, "die tolle Stimmung, die super Fans."

Sein Trainer Max Hauser hatte vor dem Duell des Sechsten (Herrsching) gegen den Achten (Rottenburg) gesagt, dass es ein "extrem wichtiges Spiel" werde: "Rottenburg ist super gefährlich, mit das bestaufschlagendste Team der Liga. Auch Tim Grozer hat sehr feste, Sprungaufschläge, ein bisschen wie sein großer Bruder. Bei ihm müssen wir einfach einen Helm aufsetzen."

Die Herrschinger gewannen das Spiel dann vor allem deshalb, weil sie einfach die Rottenburger Stärken für sich entdeckten - und die Württemberger dank insgesamt 15 Assen bezwangen. "Das war der Schlüssel", sagte Hauser später. Diesen Schlüssel hatte zunächst einer von Herrschings ohnehin auffälligsten Spielern am Samstag benutzt. Beim 16:15 im ersten Satz schlenderte Zuspieler Johannes Tille an die Grundlinie, nahm sich den Ball, machte ein Ass, noch ein Ass, wieder ein Ass und schließlich sein viertes Ass. Seine gewaltigen Sprungaufschläge sind eine gefürchtete Waffe, zumal in der flachen Nikolaushalle, aber so eine Serie hatte man bislang noch nicht von ihm gesehen. "Hannes hat den ersten Satz gewonnen", so Hauser.

Der zweite Satz war enger, aber wieder neigte er sich wegen einiger Aufschläge auf Herrschings Seite. Zunächst stellte der eingewechselte Jonas Kaminski Rottenburgs Annahme vor Probleme, später folgte Tilles nächstes Ass. Und wichtige Angriffe von van Werkhoven und Dorde Ilic, den Blockern, die diesmal eher im Angriff überzeugten. Nach dem 0:2-Satzrückstand schien Rottenburgs Widerstand gebrochen, beim 24:19 hatte Herrsching fünf Matchbälle. Dann kam Tim Grozer an den Aufschlag - und pulverisierte alle fünf. Als es 24:24 stand, wuchtete Grozer noch zwei Asse hinterher, die zum Glück nicht die Köpfe der vollkommen unbehelmten Herrschinger trafen, sondern nur ihr Feld. Grozer brüllte seine Freude nur so aus sich heraus, seine Halsschlagader schien in diesem Moment bedrohlich anzuschwellen.

So ein Erlebnis hat schon Spiele kippen lassen. In der Nikolaushalle kippte das Spiel danach auch, allerdings wieder zu Herrschings Gunsten. Weil Grozer und Co. in der Annahme einen schwarzen Tag erwischten - vor allem Libero Taichi Kawaguchi war in der kleinen Halle völlig überfordert -, erarbeiteten sich die Herrschinger schnell einen bequemen Vorsprung. Ein Block von Johannes Tille zum 22:18 und sein Ass zum 24:19 ebneten den Weg zum Sieg, und diesmal stand kein Grozer an der gegnerischen Grundlinie, um die nächste Serie zu starten.

Die drei Punkte festigen Herrschings sechsten Platz, denn Rottenburg ist als Achter nun schon sechs Punkte entfernt. Und auf Lüneburg, den Fünftplatzierten, der drei Punkte mehr hat, trifft Herrsching nun während seiner Reise in den Norden. Sie führt den Klub vom Ammersee zunächst am Samstag in die Hamburger CU-Arena, wo Lüneburg derzeit noch wegen seiner nicht tauglichen Halle Fernseh-Livespiele austrägt, wie das gegen Herrsching. Danach reisen Hauser und seine Spieler weiter nach Berlin, wo sie am Mittwoch vom deutschen Meister erwartet werden.

"Ich freue mich auf den Trip", sagte Hauser, der schon ein paar Punkte gegen die Favoriten holen möchte, auch wenn sie nicht eingeplant sind. Die Playoffs seien weiterhin das Ziel, "und dafür brauchen wir dieses Jahr 25 Punkte", mutmaßt Hauser. Zurzeit hat Herrsching 21, fehlen also noch vier aus den restlichen acht Partien. Das sollte machbar sein.

In einem möglichen Playoff-Viertelfinalheimspiel müssen die Herrschinger mangels eigener konformer Halle ja wieder in eine andere Spielstätte umziehen. Und dort sind sie offenbar in Gesprächen wegen des Audi Domes, der den Bayern-Basketballern derzeit als Spielstätte dient. "Diese Thematik ist da", sagt Hauser, auch mehrere Spieler bestätigten das. Entschieden ist aber noch nichts.

In der heimeligen Nikolaushalle hatten sich die Zuschauer nach dem Abpfiff längst entschieden, für Johannes Tille als MVP. "Hannes, Hannes"-Rufe untermauerten den Wunsch, der sich dann nicht erfüllte. Aber van Werkhoven war ein würdiger Vertreter, was Tille am Ende auch ganz recht war. Denn das Humbalied anstimmen, "das kann ich nicht so gut".