Josef Köck hat die Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern verliehen bekommen. Viele Jahre lang feierte er mit den Hachinger Volleyballern Erfolge, als langjähriger Manager des Erstligisten bejubelte er vier Pokalsiege, fieberte im Playoff-Finale um die Meisterschaft mit und bei Auftritten auf europäischer Bühne - lange vor dem Intermezzo der Alpenvolleys, jener Kooperation mit Innsbruck, die im April nach drei Jahren zu Ende ging. Am Samstag stand Köck nun mal selbst im Mittelpunkt, als er in der Olympia-Reithalle in Riem von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und BLSV-Präsident Jörg Ammon geehrt wurde. "Seinem großen Netzwerk verdankt die Volleyballabteilung des TSV Unterhaching noch heute einige wertvolle Partnerschaften", ließ sein Verein wissen.