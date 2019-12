Die Alpenvolleys Haching neigen ja manchmal zu Übertreibungen. "Gipfelstürmer" nennen sie sich auch, den Fanschal "Wir schreiben Geschichte" gibt es in ihrem Onlineshop zu kaufen. Wobei, Geschichte haben sie ja längst geschrieben als erstes deutsch-österreichisches Team in der Volleyball-Bundesliga. Die Partie in Giesen vom Samstag haben sie nun als "letztes Auswärtsspiel in diesem Jahrtausend" angekündigt, was natürlich zu einem Jahrtausendprojekt wie den Alpenvolleys hervorragend passt. Stimmen tut es trotzdem nicht ganz, außer die düsteren Zukunftsprognosen mancher Endzeitsekten bewahrheiten sich - und auf 2019 folgt tatsächlich das Jahr 3000.

Natürlich meinten die Alpenvolleys "in diesem Jahrzehnt", was auch schon eine gewisse Fallhöhe beinhaltet, aber den Tatsachen entspricht. Und um die Fallhöhe ging es ja in Giesen, beim ziemlich kessen Vorletzten, tatsächlich. Denn die klare Vorgabe von Trainer Stefan Chrtiansky war es, einen ebenso klaren Sieg und vor allem drei Punkte zu sammeln, bevor die lange Auswärtstour am Sonntag zum CEV-Cup-Rückspiel gegen Sastamala (Dienstag, 18.30 Uhr) nach Finnland weiterging. Kurzum: Gescheitert sind die Alpenvolleys beim Außenseiter zwar nicht, aber ein blaues Auge haben die Niedersachsen ihnen durchaus zugefügt.

Mit 3:1 (25:22, 25:19, 24:26, 25:22) gewann Chrtianskys Mannschaft das Spiel und setzte damit die Vorgabe um, alle drei Punkte einzusammeln. Der klare Sieg sprang dabei allerdings nicht heraus. Immer wieder holten die Giesener vor 1723 Zuschauern Rückstände auf, am Ende setzte sich aber die größere Athletik und Durchschlagskraft im Angriff der Gäste durch.

Dem Alpenvolleys-Hauptangreifer Paulo da Silva gelangen alleine 28 Punkte, der Finne Tommi Siirilä, der erstmals durchspielte, überzeugte mit vier Blocks. Auch Jérôme Clère, der in der vergangenen Saison noch in Giesen unter Vertrag stand, machte ein gutes Spiel. "Giesen war erwartet heimstark und hat im dritten Satz seine Chance genutzt, auch weil wir unsere Effektivität im Block verloren haben", sagte Chrtiansky, der insgesamt aber gar nicht so unzufrieden war mit dem Spiel seiner Mannschaft: "Wir haben die Ruhe bewahrt, es war eine gute Vorbereitung für Dienstag, und die drei Punkte sind natürlich wichtig." Zumal drei direkte Konkurrenten Innsbrucks um Playoff-Platz drei, Herrsching (1:3 in Frankfurt), Düren (2:3 in Bühl) und Lüneburg (nur 3:2 gegen Eltmann) allesamt Punkte verloren haben am vergangenen Wochenende.

Die Alpenvolleys sind nun mit zwei Zählern Vorsprung vor Lüneburg Dritter, Herrsching rutschte auf Platz fünf ab, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenten. In Frankfurt wäre am Sonntag vor 1186 Zuschauern durchaus mehr drin gewesen für die Mannschaft von Max Hauser, vor allem im dritten Satz, in dem die Gäste einen komfortablen Vorsprung verspielten.

Während die Herrschinger nach Spielende schnell die Heimreise zurück an den Ammersee antraten, flog die Reisegruppe der Alpenvolleys Sonntagfrüh von Hannover aus weiter nach Helsinki - und nahm von dort aus den Bus nach Tampere. Schneeregen und Nebel erwartete sie dort, aber auch "super Wellnessmöglichkeiten im Hotel und ein kleiner Fitnessbereich", wie Chrtiansky fast schon schwärmerisch am Telefon berichtete. Der Plan sieht erst einmal Regeneration im Wasser vor, bevor die Profis am Montag auf die Fitnessgeräte steigen sollen. Am Dienstag haben sie gegen den finnischen Meister Sastamala, der sein Europapokal-Heimspiel nach Tampere ausgelagert hat, die Chance, ins Achtelfinale des CEV-Cups vorzudringen. Sastamala erwies sich schon im Hinspiel als ähnlich zäher, aber auch schlagbarer Gegner wie Giesen.