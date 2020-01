Die Volleyballer des TSV Grafing dürfen sich freuen. Jedenfalls über ihre starke Jugend, die ihnen einen angenehmen Jahresausklang bescherte. Bei den Prague Volleyball Games, einem hochklassig besetzten Nachwuchsturnier mit Vereins- und Landesauswahl-Teams aus Polen, Tschechien, Italien, Litauen, Österreich, der Slowakei, Estland und Deutschland landeten die Grafinger Junioren kurz vor Silvester gleich mit drei Mannschaften auf dem Treppchen. Die U14 des TSV unterlag im Finale Gastgeber Lvi Prag. Die U16 hatte in ihrem Endspiel, ebenfalls gegen Lvi Prag, zwei Matchbälle, verlor die Partie aber mit 1:2. Dafür revanchierte sich die U18, und düpierte Lvi im Finale - Tim Aust wurde danach zum MVP gewählt.

Dieses Ergebnis tröstet vielleicht ein wenig darüber hinweg, dass Grafings so erfolgsverwöhnte Zweitliga-Volleyballer seit Dezember in einem gewaltigen Formtief stecken. Aus diesem Tal sind sie auch am Samstag nicht herausgekommen, in Mimmenhausen verloren sie mit 1:3 (23:25, 13:25, 28:26, 23:25) - und damit weiter an Boden auf die Spitzenränge. Denn Mimmenhausen war ein direkter Konkurrent um diese Plätze. Die Mannschaft vom Bodensee ist nun Zweiter, Grafing nur Sechster, mit schon sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer SSC Karlsruhe. Und der erhoffte Aufwärtstrend nach der 1:3-Heimpleite gegen Hammelburg vor Weihnachten, die TSV-Kapitän Fabian Wagner als "schlechtestes Spiel der Saison" bezeichnet hatte, ist auch ausgeblieben.

Das lag auch an Christian Pampel, Mimmenhausens Spielertrainer. Der 40-Jährige hat in seiner Karriere 212 Länderspiele gemacht, 2008 wurde er bei den Olympischen Spielen Neunter, er hat mehr als zehn Profijahre im Ausland hinter sich, in Italien, Griechenland und Katar. Pampel machte gegen Grafing 36 Punkte, "wir haben ihn nur im dritten Satz ein paar Mal geblockt. Er weiß, wo das Feld noch ein Plätzchen offen hat", sagte Grafings Trainer Alexander Hezareh, der ansonsten zufrieden war "mit einer soliden Leistung bis auf den Knacks im zweiten Satz".

Überhaupt nicht einverstanden war Hezareh dagegen mit der Leistung des Schiedsrichters. Im ersten Satz pfiff er beim 22:23 ein Zuspiel von Grafings Libero Benno Voggenreiter ab, weil es technisch nicht sauber gewesen sein soll - statt 23:23 stand es 24:22 für Mimmenhausen, das den zweiten Satzball verwandelte. Im vierten Satz sah er beim 23:23 einen Angriff von Julius Höfer im Aus, obwohl er offensichtlich im Feld gelandet war. Kurz danach verwandelte Mimmenhausen den Matchball. "Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass das eine ganz große G. war", sagte Hezareh. "G für Grütze." Weil er auch nach Spielende weiter diskutierte, sah er für unangemessenes Verhalten die rote Karte, "meine erste in der Bundesliga". Konsequenzen hat diese nicht.

Hezareh spürt nach zwei Saisons, in denen Grafing Meister (2017/18) und Zweiter (2018/19) war, "dass es im Kopf schwerer wird, wir sind erfolgsverwöhnt". Umso wichtiger sind für den Trainer die nächsten Spiele in Mainz und daheim gegen Spitzenreiter Karlsruhe und Freiburg. Zumindest zwei dieser drei Partien will und muss Grafing gewinnen.