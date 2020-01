Dmitriy Shavrak, 28, verstärkt die Alpenvolleys im Außenangriff. Der 2,03-Meter-Mann spielte zuletzt fünf Jahre in der italienischen zweiten Liga, bevor er in die Vereinigte Arabische Emirate wechselte.

Eine Woche, nachdem er den Vertrag mit Außenangreifer Max Staples aufgelöst hat, hat der Volleyball-Bundesligist Hypo Tirol Alpenvolleys Haching einen Nachfolger für den Kapitän der australischen Nationalmannschaft gefunden. Der Ukrainer Dmitriy Shavrak erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Alpenvolleys auf SZ-Nachfrage bestätigten. Der 28-Jährige hatte zwischen 2014 und 2019 in der italienischen zweiten Liga (Serie A2) gespielt, deren Spitzenklubs problemlos in der Bundesliga mithalten können. Zunächst war er vier Jahre lang bei Tuscania, die letzte Saison dann in Bergamo. Im vergangenen Sommer wechselte der 2,03 Meter große Shavrak dann nach Dubai, wo die Saison inzwischen schon wieder beendet ist.

"Dmitriy hat im Angriff, Aufschlag und Block viel Potenzial, er war in der A2 immer unter den Topscorern. Außerdem erhöht er die Konkurrenz in der Annahme, was auch gut für uns ist. Aber er wird ein paar Wochen brauchen, bis er sich integriert hat", sagte Alpenvolleys-Trainer Stefan Chrtiansky, der von einem ziemlich leer gefegten Spielermarkt in diesem Winter berichtet: "Es gab nicht so viele Optionen in diesem Moment, speziell bei Annahmespielern hat sich nicht viel bewegt. Und wir hatten Zeitdruck, weil sich das Transferfenster Ende Januar schließt." Shavrak sei aber, findet Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler, "in jedem Fall besser als Staples", mit dessen Leistungen die Alpenvolleys überhaupt nicht zufrieden waren.

Wann Shavrak nach Innsbruck kommt, ist noch nicht ganz klar, Chrtiansky zufolge könnte es Anfang Februar werden, bis alle Formalien erledigt sind und auch die Arbeitsgenehmigung erteilt ist, also frühestens zum Heimspiel gegen Düren am kommenden Sonntag. Das Achtelfinal-Hinspiel der Alpenvolleys im CEV-Cup an diesem Mittwoch in Lviv verpasst Shavrak in jedem Fall, zuschauen wird er den Alpenvolleys in seinem Geburtsland wohl auch nicht. Denn Shavrak hält momentan in seiner Heimatstadt Charkiw auf, rund 1000 Kilometer östlich von Lviv. Dort trainiert er gerade offenbar beim örtlichen Spitzenklub Lokomotiv Charkiw mit - und hat, jedenfalls nach seinem Instagram-Account zu urteilen, auch noch ein wenig Zeit für seine Lebensgefährtin.