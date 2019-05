31. Mai 2019, 18:53 Uhr Volleyball Die Reise seines Lebens

Ben Vollbrecht hieß früher Inga und hatte es im Leistungssport bis in die Volleyball-Bundesliga gebracht. Und doch fühlte er sich stets im falschen Körper.

Von Sebastian Winter

Ben also. Drei Buchstaben. Sie haben die Welt verändert für den Mann, dessen Name noch vor ein paar Jahren vier Buchstaben trug: Inga. Der im Körper einer Frau war, sich dort aber nie so richtig wohlfühlte. Und der nun in einem Café am Dachauer Bahnhof sagt: "Für mich ist das wie ein Sechser im Lotto. Die Reise wird von Tag zu Tag schöner."

Ende 2013, kurz vor Weihnachten, setzte Inga Vollbrecht die Kreuzchen auf ihrem Lottoschein, eher durch Zufall. Die damals 26-Jährige war Leistungssportlerin, Bundesliga-Volleyballerin beim SV Lohhof, und lag abends mal wieder auf dem Sofa, erschlagen vom täglichen Training. Sie zappte - und fand eine Reportage über Transsexuelle. Sie war fasziniert, und manchmal gibt es ja diese Momente im Leben, in denen man spürt, dass ein Weg zu Ende geht und ein neuer beginnt. Es dauerte dann noch, bis sie sich überwand, mit dem Münchner Ableger des Vereins Transmann in Kontakt zu treten. Dessen Credo: "Für Menschen, die sich mit ihrem Geschlechtseintrag weiblich falsch oder nicht ausreichend beschrieben fühlen." Sie hatte den Lottoschein abgegeben.

Es müssen davor Jahrzehnte im Zwiespalt gewesen sein für Inga Vollbrecht. Sie war ja Spitzensportlerin, als Mittelblockerin war sie ganz oben, in der ersten Liga. Insgesamt vier Jahre lang spielte sie dort. In Berlin hatte die Karriere begonnen, die Saison 2004/05 war mit der Kaderschmiede VC Olympia ihre erste in der höchsten deutschen Spielklasse. Über Köpenick und die Roten Raben Vilsbiburg landete sie in Lohhof, erste Liga, zweite Liga, sie duschte mit ihren Mitspielerinnen, Hunderte, Tausende Male. "Ich bin relativ schnell rein, und war auch schnell wieder draußen", sagt sie. Mit Frauen duschen, das war ihr sehr unangenehm.

Ben Vollbrecht bereist nun die Welt. (Foto: Privat/OH)

Sie spielte schon in der Grundschule mit den Jungs Fußball. Freundinnen? Gab es kaum. Sie zog Mädchenkleidung oder später BHs an, weil ihre Mutter es wollte, rasierte ihre Beine und Achseln, weil fast alle es taten im Volleyballinternat. Aber immer wenn sie in den Spiegel schaute, sah sie kein Mädchen, keine Frau. Sie war sich fremd, die ganze Zeit über. Nur sagen konnte sie es niemandem, nicht mal ihrer Mutter. Aus Erzählungen weiß sie, dass ihre Oma sie als kleines Kind gerügt hatte, als sie im Dreck spielte: "Das macht man nicht als Mädchen." Ihre Antwort: "Ich möchte auch kein Mädchen sein." Doch erst mit 26 entschloss sie sich, ein Mann zu werden. Und von Juli 2015 an, mit der ersten Hormonspritze, begann ihr Weg.

Die ersten Reaktionen: Schweigen. Erstaunen. Danach: Zuspruch, von allen Seiten

Es ist nicht so, dass danach alles leicht geworden ist in Vollbrechts Leben. Die Entscheidung hat ja Schattenseiten und immense Folgen, manche lebenslang. Es waren schon Meilensteine, sich Lohhofs Vorstand zu öffnen, als sie die ersten Spritzen bekam; sich im Team zu outen. Die ersten Reaktionen: Schweigen. Erstaunen. Fassungslosigkeit. Und dann: Zuspruch, von allen Seiten. Auch von den Eltern, für die die Umstellung nicht ganz leicht war.

Anfang 2016 war sie zum ersten Mal auf dem Männerklo. "Es war immer ein Kampf", sagt Vollbrecht, endlich hatte sie ihn gewonnen. Ein halbes Jahr später, am 16. Juni um 11.03 Uhr, war Inga offiziell Vergangenheit. Aus der Tür des Amtsgerichts kam Ben heraus, der auch zwei unabhängige Gutachten hatte vorlegen müssen. Das war der leichtere Part.

Körperlich spürte Vollbrecht die Veränderungen durch die Spritzen, die er sein Leben lang nehmen muss, sofort. Durch die Hormonbehandlung wuchsen ihm explosionsartig Haare, an der Brust, am Bauch, an den Beinen. "Der Bart wächst als letztes", sagt er, aber den blonden Flaum trägt er auch im Café in Dachau mit Stolz. "Ich schaue jetzt in den Spiegel und denke: Das bin ich." Sein Bizeps wuchs, Vollbrecht trägt jetzt im Getränkemarkt, wo er stellvertretender Filialleiter ist, zwei Kästen auf einmal. Seine Stimme hat sich verändert. Es sei eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt gewesen. Das Gute: Er muss sich keine finanziellen Sorgen machen. Bis auf die Hormonbehandlung werden bei ihm fast alle Leistungen von der Krankenkasse bezahlt, da Transsexualität offiziell als "Krankheit" anerkannt ist.

Früher spielte er als Inga für Lohhofs Frauen, später für die Männer in der Landesliga. (Foto: Robert Haas)

Im August 2016 ließ Vollbrecht sich die Brüste operieren, der nächste große Schritt, inklusive sechs Wochen Bandagen tragen. Die Entfernung der Gebärmutter im vergangenen Jahr war der folgenschwerste Eingriff. "Ich kann nun keine eigenen Kinder mehr bekommen, obwohl ich gerne welche hätte. Aber es gibt auch genug andere Mittel, um Papa zu werden."

Ich schaue jetzt in den Spiegel und denke: Das bin ich. Und ich bin in der Kurve vor der Zielgeraden, wenn ich das als Marathon bezeichne."

Im November 2018 folgte die erste geschlechtsangleichende Operation, Vollbrecht erwartet die nächste im kommenden Herbst. Aus dem Unterarm, wo sehr feinfühlige Nerven sitzen, wird dann ein so genannter Penoid nach Durchschnittsmaßen modelliert und auf das Schambein gesetzt, außerdem Leisten- und Klitorisnerv verbunden. Im Hodensack wird eine Pumpe das Wasserlassen und die Erektion steuern, weitere Operationen werden folgen. Vollbrecht, der sich noch als "halb und halb" bezeichnet, nimmt das Risiko gerne auf sich: "Ich bin in der Kurve vor der Zielgeraden, wenn ich das als Marathon bezeichne."

Im Herbst 2016, nach der Brust-OP, hatte er übrigens wieder Lust auf Volleyball bekommen und bewarb sich bei Lohhofs Landesliga-Männern. Sie nahmen ihn wunderbar auf, Lohhof gilt ohnehin als sehr offener Verein. Er sprang höher als zuvor - doch nach zwei Monaten ließ er es bleiben, die Knie machten Probleme.

Ben Vollbrecht hat längst ein Hobby gefunden, das ihn noch mehr erfüllt als Volleyball. "Als #Trans die Welt bereisen", ist inzwischen sein Instagram-Leitmotiv, mit dem er für Toleranz und Selbstbestimmung wirbt: "Wenn Träume wahr werden - mein neues Leben als Mann. Vom Volleyballer zum Weltenbummler." Es begann Ende 2017 mit einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg, Den Haag, Barcelona, Peking, Rom und viele andere Stationen folgten. Irgendwann möchte Vollbrecht alle Olympiaorte bereist haben, das ist sein sportliches Ziel. Dazwischen postet er immer wieder auch Fotos von Kathetern im Krankenhaus. Oder mit freiem Oberkörper und der Brustveränderung binnen sieben Tagen. Tabus gibt es für ihn nicht.

"Deine Augen sind nicht mehr so leer. Da ist Leben drin", sagte vor einiger Zeit Vollbrechts Mutter zu ihrem Sohn. Seine Freunde finden, er sei ausgeglichener, glücklicher. Inga vergessen möchte er aber nicht, Ben ist auf Facebook nach wie vor mit ihr befreundet. Allein schon deshalb, weil er als kleines Mädchen zum Einschlafen Benjamin Blümchen liebte. Und so seinen Namen fand.