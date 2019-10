Am Ammersee gab es schon so manche Skurrilität zu bewundern, seit Herrschings Volleyballer vor fünf Jahren in die erste Liga aufgestiegen sind. Nicht nur den königlichen Hallensprecher, der in der Nikolaushalle vor dem Anpfiff und auch sonst ganz gerne Theater spielt. Es gab Profis, die ihren kleinen Hund mit in die neue Wohnung nehmen wollten, woraufhin der Deal platzte, weil Hundeverbot in der Wohnung herrschte. Andere Spieler unterschrieben neben ihrem laufenden Zwei-Jahres-Vertrag einfach noch einen anderen Kontrakt in Italien, weil es ihnen nach der Hälfte doch nicht mehr so gut gefiel am See. Artem Sushko ist auch so ein tragikomischer Fall: Herrsching verpflichtete den russischen Außenangreifer für die vergangene Saison. Kurz vor dem ersten Spiel bat Sushko dann um Vertragsauflösung, weil er dem Lockruf des Geldes nach Südkorea folgen wollte. Die konsternierten Herrschinger bekamen immerhin eine hübsche Ablösesumme vom dortigen Profiklub Suwon. Kurz vor Weihnachten stand Sushko wieder vor der Nikolaushalle, Suwon hatte ihn nach zwei Verletzungen hinausgeworfen. Der Russe unterschrieb diesmal einen längerfristigen Vertrag in Herrsching, spielte bis April - und steht künftig wieder nicht zur Verfügung: Er hat im Sommer kein Visum mehr bekommen.

Detailansicht öffnen Arbeitet hart für sein Comeback – und freut sich aufs Master-Studium in München: Herrschings Rückkehrer Tom Strohbach, 27. (Foto: Marcel Lorenz/imago)

Damit ist nun Tom Strohbach an der Reihe, dessen Geschichte aber keine tragikomische ist, sondern eher eine, in der vieles auf ein gutes Ende hindeutet. Obwohl, und das ist der Haken, er noch gehandicapt ist.

Herrschings Volleyballer haben am Sonntag jedenfalls bekannt gegeben, dass sie Strohbach mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet haben. Trotz der beiden Operationen am linken großen Zeh und an der linken Hüfte aus dem Sommer, die geplant waren und durch die er den Saisonstart am kommenden Samstag in Giesen definitiv verpassen wird. "Im November", hofft er, wieder voll ins Training einsteigen zu können. Der 36-malige Nationalspieler vervollständigt dann neben Tim Peter und dem kanadischen Zugang Jori Mantha den Außenangriff in einem Klub, den er selbst noch ganz gut kennt. Zwischen 2016 und 2018 spielte Strohbach am Ammersee, er kennt Peter, Libero Ferdinand Tille, Trainer Max Hauser und das ganze Umfeld des Vereins. Der 27-Jährige war ein Führungsspieler Herrschings, einer, dessen Annahme an guten Tagen sehr viel Stabilität ins Spiel brachte und dessen Aufschläge und Angriffe eine ziemliche Wucht.

In der vergangenen Saison suchte Strohbach dann das Abenteuer, wenn auch klar war, dass es kein großes Geldversprechen sein würde wie bei Sushko. Der Psychologiestudent wechselte erstmals ins Ausland, zum Profiklub Tonno Callipo Vibo Valentia nach Kalabrien, der von einem Thunfischkonserven-Fabrikanten alimentiert wird. Schon da spürte er die Arthrose im Zeh, die Schmerzen in der Hüfte. Anders als in Herrsching (oder zuvor in Unterhaching und Rottenburg) war er nun zugleich Rund-um-die-Uhr-Profi, natürlich samt Urlaubssemester. "Ich habe dann aber in Italien gemerkt, dass es nicht das ist, was ich möchte. Mir fehlten mein Umfeld, die Möglichkeiten, etwas mit Freunden zu unternehmen, das kann zuweilen recht einsam und eintönig sein. Und finanziell hat es sich auch nicht sooo sehr gelohnt", sagt Strohbach, dem sein Studium und die berufliche Zukunft immer sehr wichtig waren. Wichtiger sogar als die Nationalmannschaft: Als ihn Neu-Bundestrainer Andrea Giani 2017 in den Kader integrieren wollte, sagte Strohbach ab. Er hatte im Gespräch gespürt, dass Giani Spieler mit einer Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität für die langen Sommer mit der deutschen Auswahl suchte. Studieren? Später! Strohbachs Philosophie war aber seit jeher: sowohl als auch. Wenn also Spitzensport, dann nur verknüpft mit Bachelorprüfungen und Scheinen. Gianis Vorgänger Vital Heynen habe dafür mehr Verständnis gehabt, erzählt Strohbach, der bei manchen durchaus aneckt mit seiner Einstellung. Und der auch deswegen nie in Berlin oder Friedrichshafen spielte, obwohl es Angebote gab.

Im Frühjahr kehrte er aus Italien zurück nach München, verhandelte mit den Alpenvolleys, die ihn trotz der anstehenden Operationen nach Innsbruck lotsen wollten, "ein besseres Angebot gibt es nicht", hatte deren Manager Hannes Kronthaler gesagt. "Nachdem ich dieses ,beste Angebot' abgelehnt habe", sagt Strohbach mit leicht ironischem Unterton, "ist Herrsching jetzt der beste Kompromiss, um alles zu vereinen": Spitzensport, Studium, Freunde, Familie. Dafür eben kein Umzug nach Innsbruck. Und dass er im Mai noch gesagt hat, er würde erst wieder nach Herrsching wechseln, "sobald das Training nicht mehr in fünf verschiedenen Hallen stattfindet"? "Inzwischen sind es glaube ich sechs", sagt Strohbach. Spätestens im Dezember möchte er spielen, er arbeitet hart für sein Comeback. Fast noch wichtiger: Am 14. Oktober beginnt an der LMU München sein Master in Klinischer Psychologie.