21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Volleyball Beim Schwanze des Eichhörnchens

Rote Karte gegen den Trainer, kaputtes Netz im zweiten Satz und ein sprachbegabter US-Amerikaner: Herrschings Volleyballer schlagen Giesen und den VC Olympia Berlin.

Von Sebastian Winter, Herrsching

Am Ende eines Spiels wird ja oft über die beste, die lustigste, die dramatischste oder die sinnbildlichste Szene debattiert. In Herrsching hat es am Samstagabend in dieser Hinsicht durchaus angeregte Diskussionen auf allen Ebenen gegeben. War es die rote Karte, die WWK-Volleys-Trainer Max Hauser zu Beginn des dritten Satzes wegen verbaler Entgleisungen erhielt, und wegen der Herrschings Gegner Grizzlys Giesen in der Nikolaushalle regelkonform einen Punkt und das Aufschlagrecht zugesprochen bekam - und Hauser satte 50 Euro in die Mannschaftskasse einzahlen muss ("das ärgert mich am meisten")? Waren es die gar nicht so opulent besetzten Ränge, auf denen nur 700 statt der avisierten 1000 Zuschauer Platz genommen hatten? Oder war es jene Szene beim 3:3 im zweiten Satz, als ein Giesener vor lauter Wut so stark am Netz zerrte, dass es an Spannung verlor. Sehr, sehr lange versuchte das Schiedsgericht zusammen mit Herrschinger Profis wie Tim Peter, dem Bruderpaar Ferdinand und Johannes Tille oder Kapitän Lukas Bauer die Netzanlage zu reparieren. Irgendwann stieg Hauser selbst auf den Schiedsrichterstuhl und zerrte und zog, untermalt von "Maxi Hauser, du bist der beste Typ"-Gesängen der Zuschauer. Nach acht geschlagenen Minuten war das Herzstück des Volleyballfeldes wieder in Ordnung - und nach gut zwei Stunden auch die Welt für die Herrschinger, trotz roter Karte, technischer Probleme und nicht-ausverkauftem Haus: Sie hatten die Grizzlys aus Giesen letztlich niedergekämpft, mit 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:20). Den erfolgreichen Heimauftakt vervollständigte am Sonntagnachmittag der klare 3:0 (25:18, 25:20, 25:17)-Erfolg gegen die Talente des VC Olympia Berlin. "Wir gewinnen eher ein bisschen glücklich, es war fast fair, dass wir im dritten Satz einen draufkriegen", sagte Hauser hinsichtlich des Samstagspiels gegen Giesen, während sein Libero Ferdinand Tille kritisierte: "Wir wollen noch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand."

Das Doppelheimspiel-Wochenende hat den Herrschingern mit ihrer runderneuerten, mit neun Zugängen verstärkten Mannschaft jedenfalls schon mal eine Erkenntnis gebracht: Dass ihr erstes Ziel, der Klassenerhalt, vielleicht etwas tief gegriffen ist - zumal ohnehin nur eine Mannschaft in der Zwölferliga absteigt (die VCO-Talente sind als Perspektivteam davon ausgenommen). Dass aber auch noch einige Rädchen besser ineinandergreifen müssen, um beispielsweise im nächsten Spiel beim deutschen Meister Berlin am 31. Oktober mithalten zu können.

Die Zuschauer sahen im ersten Satz gegen Giesen viele Herrschinger Angriffe, die im starken gegnerischen Block landeten, sie sahen aber auch: Ein Ass ihres gewitzten Zuspielers Johannes Tille im richtigen Moment zur 22:19-Führung, das den Satzgewinn einläutete. Und einen cleveren Angriff das vollbärtigen US-Diagonalspielers Nicholas West, der bisher immer als Mittelblocker spielte, zum 25:23. Überhaupt West, der Amerikaner nimmt schon jetzt kein Blatt vor den Mund, und taugt zum Unterhaltungskünstler: "Wir müssen lebhafter, aggressiver auftreten", sagte West, bevor er beschrieb, wie er am Freitag noch mit Last-Minute-Zugang Humberto Machacon in den inzwischen sehr frischen Ammersee gesprungen sei. Auch eine Auswahl seiner deutschen Lieblingswörter gab er zum Besten: "Kugelsreiber, Poldergaist", und natürlich: "Oachkatzlschwoaf".

West sticht mit seinem extrovertiertem Auftreten heraus aus dieser Mannschaft, er dürfte Hauser noch viel Spaß bereiten, wenn er mal richtig in seiner neuen Rolle ankommt. Ansonsten gibt es nicht viele in der Mannschaft, die dem Publikum Angriffsspektakel bieten - dafür hat der Kader eine große Breite. Der starke Mittelblocker Alpar Szabo wurde beispielsweise zum wertvollsten Herrschinger Spieler gewählt. Neben ihm und West punkteten auch Bauer und Außenangreifer Peter, dessen Ziel abseits einer erfolgreichen Klubsaison der Eintritt in die Nationalmannschaft ist, zweistellig. Im lange verletzten Zuspieler Johannes Tille, der rechtzeitig vor dem Giesen-Spiel wieder genesen war, und seinem Bruder Ferdinand verfügt Herrsching außerdem über eine herausragende Spielaufbau-Achse. Im zweiten Satz, der lange Zeit offen war, gelang Peter und Bauer ein krachender Doppelblock, eine Annahme Giesens an die Hallendecke brach den Widerstand der Gäste. Und als Herrsching nach dem Einbruch im dritten Satz, der zeigte, dass Hauser auch noch viel an der Abstimmung feilen muss, auch der vierte Satz zu entgleiten drohte, glänzten Szabo und der Herrschinger Block. Weil Bauer sich kurz vor dem Ende leicht am Knöchel verletzte, wurde der Kapitän übrigens gegen Berlins Talente am Sonntag geschont.

"Ich glaube nicht, dass wir schlechter sind als letztes Jahr", sagte Trainer Hauser später noch. Klassenerhalt? Nun ja. Vergangene Saison stand Herrsching im Pokal-Halbfinale und und Playoff-Viertelfinale.