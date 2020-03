Fahrten nach Friedrichshafen bieten für Herrschings Volleyballer oftmals einen gewissen Reiz. Landschaftlich ist das ein netter Trip an den Bodensee, mit dem Wasser nebenan und den Bergen am Horizont, wenn es nicht gerade nebliger Herbst ist am See. Als sie gerade aufgestiegen waren in die Bundesliga, haben sich die Spieler vom Ammersee auch mal mit ausgestreckten Daumen an die A 96 gestellt, um per Anhalter mitgenommen zu werden nach Friedrichshafen. War natürlich alles mehr oder weniger inszeniert und sollte Aufmerksamkeit schüren - lustig war die Idee trotzdem.

Nur der sportliche Reiz dieses Duells, der hielt sich oft in Grenzen. In der Liga gab es seit ihrem Aufstieg 2014 sieben Niederlagen am Bodensee, eine davon lautete immerhin 2:3, es war der einzige Auswärtspunkt für Herrsching gegen den VfB. Doch in dieser Saison, da schien die einstige Übermannschaft verwundbar, sechs Pleiten erlitt sie bisher in der Liga bei 14 Siegen, für den früheren Dauermeister ist das ein fast unanständiger Wert. Die Bilanz des Tabellenfünften Herrsching liest sich dagegen mit elf Siegen so gut wie nie. "Es ist ja quasi ein Spitzenspiel und wird interessant zu sehen, wie wir uns da schlagen", hatte Herrschings Trainer Max Hauser vor der Partie noch gesagt. Und außerdem: "Wir können extrem locker aufspielen, weil für uns aufgrund dieses Spiels nicht so viel passiert." Vorfreudig waren sie auch deshalb, weil sie auf alte Bekannte trafen, wie ihren früheren Diagonalspieler Daniel Malescha, der sich in Friedrichshafen weiterentwickelt hat. Oder ihren einstigen Zuspieler Patrick Steuerwald, der in einer nicht einfach zu moderierenden Premierensaison beim VfB als Co-Trainer neben Chefcoach Michael Warm steckt.

Es war dann so, dass Friedrichshafen ziemlich locker aufspielte, und die Herrschinger immer verkrampfter, je länger das Duell dauerte. Am Schluss musste Hausers Mannschaft eine 0:3 (21:25, 22:25, 14:25)-Niederlage hinnehmen. Es war Friedrichshafens erst vierter Ligasieg ohne Satzverlust in dieser Saison. "Das war recht deutlich", sagte Hauser später lapidar. Nur im zweiten Satz sah Herrschings Trainer ein ansehnliches Spiel seiner Mannschaft, die mit 6:4, 12:10 und 16:14 führte, es war ihre beste Phase in dieser Partie. Friedrichshafen kam aber wieder heran, vor allem Malescha stellte Herrschings schwachen Block vor unlösbare Probleme. Am Satzende machte Malescha die entscheidenden Punkte, den dritten Satz eröffnete er gleich mit einem Ass.

Es war der Auftakt zu einer kleinen Demütigung für die Herrschinger, die zwischenzeitlich 11:21 zurücklagen und früh keine Chance mehr hatten, zumindest in den vierten Satz zu gelangen. "Im dritten Satz haben wir die Annahme komplett verloren, vier, fünf Bälle gingen direkt übers Netz", sagte Hauser, außerdem "ging uns zum ersten Mal seit langem der Aufschlag ein bisschen ab. Nur ein Ass, das habe ich diese Saison noch gar nicht gesehen". Auch mit dem Block-Abwehr-Verhalten war er nicht zufrieden: "Wenn die einen Ball abgewehrt haben, haben sie ihn fast immer totgemacht, und wir haben wenig unternommen. Wenn wir einen Ball abgewehrt haben, haben wir ihn fast nie totgemacht."

Es ist ein Manko der Herrschinger, dass sie bei längeren Ballwechseln aus der eigenen Abwehr heraus zu selten erfolgreich sind. Und wenn eines ihrer Prunkstücke, der Aufschlag, gegen ein durchschlagkräftiges Team wie Friedrichshafen nicht funktioniert, sinken die Chancen auf ein Minimum. Aber selbst Johannes Tille, mit bislang 47 Assen in dieser Saison zweitbester Aufschläger der Liga, gelang am Samstagabend kein weiterer Aufschlag-Winner.

Immerhin gab es auch ein paar positive Aspekte nach dieser wieder mal eher frustrierenden Reise an den Bodensee: Norbert Engemann gelangen die einzigen beiden Gästeblocks, der US-Profi Jalen Penrose glänzte anders als die anderen Herrschinger Angreifer mit einer starker Erfolgsquote und insgesamt 20 Punkten, den meisten aller Spieler auf dem Feld. Außerdem gelang ihm das einzige Ass seiner Mannschaft. Libero Ferdinand Tille durfte mit seiner Annahme ebenfalls zufrieden sein, im Gegensatz zu den Kollegen.

Letztlich bleibt nur die Frage im Raum, warum sie so verkrampft wirkten in einer Partie, in der die Herrschinger befreit hätten aufspielen können. Zwei Spieltage vor dem Rückrundenende sind sie weiterhin Tabellenfünfter. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie auf diesem Rang auch in die Playoffs gehen. Dafür sollten sie aber nochmals punkten gegen Frankfurt, was schwierig wird, oder spätestens in Königs Wusterhausen.