Von Sebastian Winter, Grafing

Am Ende, nach der knappen 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenführer SSC Karlsruhe, hatte Grafings Fabian Wagner noch einen Job zu erledigen. Einen Job, den der 31-jährige Kapitän des Volleyball-Zweitligisten bislang noch nie in seiner nun doch schon längeren Karriere erledigen musste. Wagner wurde von zwei Kontrolleuren der Nada - den übrigens einzigen "Zuschauern" an diesem Abend - zur Dopingprobe gebeten. "Die Prüfer haben uns später erzählt, dass es ihr erstes Volleyballspiel gewesen sei", sagte Trainer Markus Zymmara. Jedenfalls hat alles geklappt bei Wagner, der auf Seiten Grafings ausgelost wurde für den Test; bei seinem Karlsruher Kollegen lief es wohl zeitlich gesehen nicht ganz so rund.

Aber so überraschend der Besuch gekommen war: Warum sollte es keine Kontrollen geben, in einer Liga, in der zumeist Amateure spielen, die aber laut Volleyball-Bundesliga ganz offiziell als Profiliga firmiert - und deshalb in Zeiten, in denen der Amateursport ruht, auch weitermachen darf. Außerdem war die Partie ja das Spitzenspiel, Dritter gegen Erster, da kann man schon mal prüfen, ob denn alles den Regeln entspricht.

Was die sportliche Ausbeute anbelangt, hätte Grafings Trainer Markus Zymmara gerne mehr als das eine Pünktchen gegen Karlsruhe gesammelt. Etwas besänftigt wurde er durch den recht mühsamen 3:1-Erfolg tags darauf gegen den Tabellenletzten Volley Youngstars Friedrichshafen, der den TSV nun auf Platz zwei führt, punktgleich mit Karlsruhe und einen Zähler vor Mimmenhausen, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. "Das ist ein starkes Trio da oben", sagte Zymmara, ein Trio, das nach einem guten Saisondrittel nun schon einen gewissen Abstand zur Konkurrenz geschaffen hat. Drei klare Heimspiel-Pflichtsiege gegen Delitzsch, Bliesen und Kriftel, allesamt Gegner aus dem unteren Tabellendrittel, erwartet der Trainer bis Weihnachten noch, um dann erholt und bestens vorbereitet ins nächste Spitzenspiel zu gehen: Am 9. Januar reist Grafing Richtung Bodensee nach Mimmenhausen. "Das macht es aber nicht unbedingt einfacher", sagt Zymmara, "ein bisschen Druck spüren jetzt langsam alle im Team."

Gegen Karlsruhe hatte der 30-Jährige ein Spiel zweier starker Mannschaften gesehen, mit einigen spektakulären Ballwechseln. Grafing verlor den ersten Satz unglücklich, gewann den zweiten souverän, verlor dann aber wieder seine Linie. Als nach dem 1:2-Satzrückstand "ungewöhnlich viele Annahmeprobleme", auftraten, krempelte Zymmara die Mannschaft um. Er beorderte Julius Höfer vom Außenangriff auf die Diagonalposition, Benno Voggenreiter ersetzte ihn und verstärkte damit die Annahme.

Der Wechsel fruchtete, durch den 25:22-Erfolg rettete sich Grafing in den Tiebreak - und damit zumindest einen Punkt. Karlsruhe zeigte sich im fünften Satz dann abgeklärter. "Das Ergebnis geht alles in allem in Ordnung. Schade, dass keine Zuschauer da waren - es wäre ein Highlight für alle gewesen. Und wer weiß, was hier mit voller Halle passiert wäre", sagte Grafings Teammanager Johannes Oswald, der den beiden Kontrolleuren noch attestierte, sehr nett gewesen zu sein. Nur in Sachen Regelkunde gab es bei ihnen Nachholbedarf. Denn als der dritte Satz beendet war, standen sie schon bereit, um die Urinprobe abzunehmen.