Die Stimmungslage bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching hätte besser sein können vor ihrem so wichtigen letzten Spiel dieses Jahrzehnts gegen Lüneburg. Cheftrainer Stefan Chrtiansky war mit 39,5 Grad Fieber gleich daheim geblieben und hütete in seinem Haus in Vomp bei Innsbruck das Bett. Seinen zuletzt immer besser in Form kommenden französischen Außenangreifer Jérôme Clère hatte die Fiebergrippe auf die Tribüne gezwungen - ihn ersetzte der Australier Jordan Richards. Beide Zuspieler waren zudem angeschlagen, Stammsteller Danilo Gelinski hatte sich gar vor dem Spiel übergeben und spielte mit Fieber. Hauptangreifer Paulo da Silva litt an einer Darminfektion. Üble Voraussetzungen waren das, dabei wollten die Alpenvolleys ihren dritten Platz gegen Lüneburg unbedingt festigen.

Doch dann wurde es ein berauschender Abend vor 1150 Zuschauern in Unterhaching - was vor allem am epischen dritten Satz lag, der nun in die Volleyballgeschichte eingeht. Fast eine Stunde dauerte er, am Ende stand ein 50:48 für die Alpenvolleys - der bedauernswerte Lüneburger Jannik Pörner hatte seinen Angriff am Ende weit ins Aus geschlagen. 50:48, dieser Wert ist nun der neue deutsche Rekord. Seit der Einführung des Rallye-Point-Systems vor 20 Jahren hat es so einen langen Satz noch nicht gegeben. Der bisherige Bestwert stammt aus dem Jahr 2000: Ein 44:42 des ASV Dachau beim Sieg gegen Mendig. Den zweitlängsten Satz teilen sich Herrschings Volleyballer (43:41 im vergangenen Jahr gegen Königs Wusterhausen) und Berlin (43:41 gegen Mendig im Jahr 2002).

International dürfte dieser Satz auch recht weit vorne sein, die Quellenlage ist dort aber recht dürftig. Ein Weltrekord ist es aber offenbar nicht. 2013 gab es in Korea mal ein 56:54, in der italienischen und griechischen Liga jeweils ein 54:52. "In meiner ganzen Volleyballkarriere habe ich so etwas noch nie erlebt", sagte Alpenvolleys-Außenangreifer Niklas Kronthaler dennoch angemessen ergriffen, nach dem Zweieinhalb-Stunden-Marathon konnte er wie seine ohnehin lädierten Kollegen kaum mehr laufen: "Das war eine Charakterleistung mit viel Herz von uns allen. Dieser Sieg kann uns noch viel geben in dieser Saison." Gelinski, der nur am Anfang spielte und dann vom zweiten Zuspieler Daniel Koncal ersetzt wurde (der 37-Jährige, der in der Nacht davor wegen Fieberanfällen kaum ein Auge zugemacht hatte, wurde später nach starker Leistung zum MVP gewählt), sagte nur: "Das war mein längster Satz, wir sind nun Teil der Geschichte."

Diese Geschichte führte die Alpenvolleys gegen Lüneburg letztlich zu einem verdienten 3:1 (25:21, 24:26, 50:48, 25:22)-Erfolg. Und nicht nur das: Durch den Sieg vergrößerte der Tabellendritte den Vorsprung auf den nun Fünften aus dem hohen Norden auf fünf Punkte, was auch im Hinblick auf die Playoffs bedeutsam ist. Je besser der Tabellenplatz, desto leichter sind dort die Gegner in den ersten Runden. In diesem Zusammenhang hat die Alpenvolleys auch die Nachricht aus Düren nicht gestört, wo der Tabellenzweite Friedrichshafen überraschend 0:3 unterging. Friedrichshafen überwintert mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Alpenvolleys.

Besser hätte die Dramaturgie dieses Jahresabschlusses in Unterhaching - mit anschließender Weihnachtsfeier - also nicht sein können. Auch Co-Trainer Miroslav Palgut, der Chrtiansky an der Seitenlinie vertrat, wirkte angemessen fassungslos, als er die Mannschaft für ihre Leidenschaft lobte. So etwas habe er in seiner 25-jährigen Trainerkarriere noch nicht erlebt. Manager Hannes Kronthaler streute zugleich einen so nachdenklichen wie wahren Satz in seine Lobeshymne: "Das war fast schon ungesund für die Spieler heute Abend."

Vielleicht sagen sie ja mal später, dass dieses Spiel die Initialzündung war, um in Unterhaching richtig anzukommen. So euphorisch war das Publikum dort jedenfalls noch nie, seit die Alpenvolleys in ihrer Zweigstelle 2017 erstmals aufschlugen. Es war ja auch ein Abend, an dem die Fans gar nicht anders konnten, als diese bis zur Selbstaufgabe kämpfende, taumelnde Mannschaft bis zum Schluss zu unterstützen. "Die Halle war voll, hier entwickelt sich etwas", sagte Manager Kronthaler. Doch jetzt ist erst mal Erholung angesagt.