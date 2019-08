Keine Stürmer, kein Problem: Trotz der urlaubsbedingten Abwesenheit zweier Torgaranten schießt der FC Ismaning auswärts drei Treffer und gewinnt 3:2 beim Jahn Regensburg II. "Heute bin ich stolz", sagte Ismanings Trainer Mijo Stijepic, der vor allem eine starke zweite Hälfte sah. Das fehlende Sturmduo bestand nicht aus irgendwem, sondern aus den gestandenen Torjägern Orhan Akkurt und Angelo Hauk. Blöderweise für Ismaning verabschiedeten sich beide gleichzeitig in die Ferien. In Regensburg stand sowieso zuerst die Defensive im Fokus: Nach einem Ballverlust in der Abwehr und einem Schuss aus spitzem Winkel stellte der Jahn nach 23 Minuten auf 2:0. In Halbzeit eins sei Regensburg besser gewesen, attestierte Mijepic, seine Mannschaft habe Probleme beim Anlaufen gehabt. Direkt vor der Pause konnte Taijiro Mori immerhin verkürzen. Danach beobachtete Stijepic eine enorme Steigerung: "Moral, Mentalität und Kampf, Laufbereitschaft gegen und mit dem Ball", all das zeigte Ismaning und wurde belohnt. Bastian Fischer, in der zweiten Hälfte alleinige Aushilfsspitze, legte für Tobias Killer zum Ausgleich auf (73.). In der Nachspielzeit bediente er den aufgerückten Nils Ehret (Bild). Dieses Glück habe man sich in den vergangenen Spielen erarbeitet, wo man oft unglücklich war, fand Stijepic.