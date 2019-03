Die Aufgabe hat es in sich, doch beim FC Ismaning sind sie zuversichtlich, im Winter die Weichen richtig gestellt zu haben, um am Saisonende den direkten Klassenerhalt in der Bayernliga Süd ohne Relegationsspiele zu erreichen. Der Abstand beträgt nach dem ersten Spieltag der Frühjahrsrunde fünf Punkte, das 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen den TSV Kottern nahm FCI-Trainer Mijo Stijepic zufrieden in Empfang: "Damit kann ich gut leben, gegen Kottern werden auch andere Mannschaften ihre Probleme bekommen." Davon ist auszugehen, schließlich liegen die Allgäuer auf Platz drei, was in der Anfangsphase des Spiels kaum erkennbar war: Ismaning erwischte den besseren Start, ging durch einen gelungenen Heber von Bastian Fischer (Foto) in Führung (5.), verpasste es aber nachzulegen. "Ein 2:0 hätte uns gut getan, dann kam durch das Gegentor wieder Verunsicherung rein", sagte Stijepic. Kotterns Marco Miller gelang das 1:1 (36.), in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trafen die Gäste den Außenpfosten. Nach dem Wechsel waren zwingende Torchancen selten, die beste hatte der FCI in Person von Manuel Ring, der die Querlatte traf (68.). Wohl schon im nächsten Spiel in zwei Wochen in Dachau werden Kapitän Maxi Siebald, Dominik Hofmann (Trainingsrückstand) und Stammtorwart Sebastian Fritz (angeschlagen) wieder ins Team rücken; Robin Vollands Sperre läuft eine Woche später ab. Allerdings hat Trainer Stijepic seit dem Winter auch wieder mehr Alternativen. Nils Ehret kehrte nach einem halben Jahr vom FC Moosinning zurück, dazu rekrutierte der Coach vier Spieler aus der eigenen U 19, von denen Hannes Behm und Suhal Moradi gegen Kottern ihr Bayernligadebüt gaben.

Bild: Claus Schunk