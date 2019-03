3. März 2019, 19:25 Uhr Viererpack aus der Regionalliga und Bayernliga Garchinger Traumstart

Der VfR feiert seinen zweiten Sieg 2019, Pipinsried und Türkgücü verlieren, Ismaning punktet.

Der Auftakt entsprach dem, was gerne mal als worst case bezeichnet wird: Der FC Pipinsried, abstiegsgefährdeter Fußball-Regionalligist, schenkte sich das erste Gegentor im Kalenderjahr 2019 quasi selbst ein: Eine Kopfballrückgabe missriet, Torwart Thomas Reichlmayr (Foto) war nicht voll bei der Sache, prompt konnte Dominik Steczyk die U 21 des 1. FC Nürnberg schon in der siebten Minute in Führung bringen - am Ende stand ein 3:1 (2:1)-Sieg für die Club-Reserve. "Wir haben die ersten zehn Minuten unkonzentriert gespielt", sagte Pipinsrieds Spielertrainer Fabian Hürzeler hinterher. "Diese frühen Rückstände begleiten uns durch die ganze Saison. Ich habe noch kein Mittel dagegen gefunden."

Nachdem sich die Gäste aus dem Dachauer Hinterland ein wenig geschüttelt hatten, kamen sie deutlich besser ins Spiel, tauchten immer wieder gefährlich im Sechzehner auf, die beste Chance vergab Oliver Wargalla per Kopf. "In dieser Phase haben wir gemacht, was wir uns vorgenommen haben: Tief stehen und gut umschalten", so Hürzeler. Doch diese kleine Drangperiode blieb ohne Ertrag, prompt erhöhte Philipp Harlaß mit einem 20-Meter-Kracher auf 2:0 für den FCN (25.). Pipinsried gab nicht auf; nachdem er selbst im Strafraumgefoult worden war, verwandelte Kasim Rabihic den fälligen Elfmeter zum Anschlusstreffer (29.). Und es folgten durchaus Gelegenheiten zum Ausgleich, etwa durch Marian Knecht vor oder Rabihic nach der Pause. "Aber wir belohnen uns nicht, am Ende stehen wir zu offen, Nürnberg kontert uns aus und macht das 3:1", resümierte Hürzeler. In der Tat beendete der zweite Tagestreffer von Steczyk alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn für den FCP.