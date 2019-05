5. Mai 2019, 19:48 Uhr VfR Garching Zittern bis zum Schluss

Garching punktet in Aschaffenburg - und könnte in Trainer Webers letztem Heimspiel die Klasse sichern.

Von Stefan Galler, Garching

Viel hängt nun vom kommenden Samstag ab. Nach dem 1:1 (1:1)-Remis des VfR Garching bei Viktoria Aschaffenburg ist die Abstiegsgefahr für das Team aus dem nördlichen Landkreis München noch immer nicht gebannt. Das Werbebanner im Internet spart folgerichtig nicht mit Pathos: "Showdown in Garching", heißt es da, "Helden auf dem Rasen. Legenden auf der Bank." Von 14 Uhr an steigt im Stadion am See das letzte Heimspiel dieser Regionalligasaison für den VfR - und diese Partie gegen den FC Augsburg II ist gleichzeitig das letzte Heimspiel von Cheftrainer Daniel Weber und seinem langjährigen Assistenten Günther Edahl, die den Klub im Sommer beide verlassen.

Von Weber war das schon seit einigen Wochen bekannt gewesen, unter der Woche gab nun auch Edahl seinen Abschied bekannt. Der 53 Jahre alte Co-Trainer hatte 17 Jahre lang beim VfR gewerkelt. Die Verantwortlichen hätten ihn gerne gehalten, in welcher Funktion auch immer, doch Edahl möchte eine Pause einlegen und sich mehr um seine Familie kümmern, schließlich sei die Aufgabe als Co-Trainer in der Regionalliga "sehr intensiv".

Man nehme die Reise nach Unterfranken am Samstag: Satte 340 Kilometer einfach sind es von Garching nach Aschaffenburg, da braucht man sich für den Abend nicht mehr viel vorzunehmen. Ein Gläschen dürften sich die Beteiligten aber dann doch genehmigt haben, schließlich könnte das Remis am Ende für den VfR Gold wert sein. "Wir sind mit dem Punkt zufrieden, keinem der beiden Teams ist der Lucky Punch in die Freiheit gelungen", sagte Coach Weber in der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Also zittern wir noch ein bisschen und spielen spannenden Fußball bis zum Schluss."

Die Aschaffenburger liefen mit viel Selbstbewusstsein auf, nachdem sie am Dienstag mit einem 3:2-Erfolg gegen den Drittligisten 1860 München das bayerische Pokalfinale erreicht hatten. In Garching hatten sie dieses Ergebnis mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, schließlich sei es nicht einfach, vom im Fernsehen übertragenen Topspiel wieder auf den Ligaalltag umzuschalten. Die Viktoria kam dennoch besser ins Spiel, ihre erste Chance vergab Lucas Oppermann (11.). Der Führungstreffer blieb allerdings den Garchingern vorbehalten, Orkun Tugbay schlug einen Freistoß Richtung Fünfmeterraum, dort stand Simon Seferings und bugsierte die Kugel volley ins Tor (23.).

"Danach musst du es viel ruhiger und sicherer machen", monierte Daniel Weber hinterher. "Aber uns sind viele Fehler unterlaufen, vor allem hinten im letzten Drittel." Dadurch habe man Aschaffenburg "eingeladen, Tore zu schießen", so Weber weiter. Prompt wurden sich die Garchinger Tom Zimmerschied und Valentin Micheli bei einem Querschläger im eigenen Strafraum nicht einig, wer den Ball klären sollte, Ugurtan Kizilay ging dazwischen - und wurde von VfR-Torwart Maximilian Engl mit Vehemenz vom Ball getrennt. Schiedsrichter Florian Badstübner entschied auf Elfmeter, den verwandelte Björn Schnitzer zum 1:1-Ausgleich (38.).

Im zweiten Durchgang war es dann "ein wildes Spiel", wie Viktoria-Trainer Jochen Seitz, ehemals Profi bei der SpVgg Unterhaching, resümierte. Beide Teams hatten noch Gelegenheiten, Garching etwa durch einen 20-Meter-Kracher von Sebastian Koch, den Aschaffenburgs Torwart Kevin Birk glänzend parierte.

Womöglich krönen Weber und Edahl ihr Werk nun mit dem vorzeitigen Klassenerhalt am vorletzten Spieltag, das wäre im Falle eines Heimsiegs gegen die FCA-Reserve definitiv der Fall. Dabei wird wohl Dennis Niebauer abermals passen müssen, er hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlte auch in Aschaffenburg. Ebenso wie Bruder Mike, der auf einer Hochzeit weilte.