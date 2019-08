Nach vier Pleiten in Serie gewinnt Garching in Rain

Acht von 34 Saisonspielen, das macht einen Prozentsatz von gerundet 23,53 Prozent. Was nicht unglaublich viel ist, aber immerhin ist die Regionalliga Bayern fast zu einem Viertel schon gespielt. Sappradi, das kann schnell gehen. Philipp Bönig, in dieser Saison beim VfR Garching Trainer, hat letzte Spielzeit, als er noch in Wolfratshausen arbeitete, zum Thema Saisonbeginn gesagt: Den verlorenen Punkten aus den ersten Spielen, denen renne man die gesamte Saison hinterher. So richtig Saisonanfang ist nicht mehr, aber vielleicht der allerletzte Ausklang des Anfangs. Und nun hat der VfR im achten Spiel endlich wieder drei Punkte geholt, zur großen Erleichterung des Trainers, der zuvor vier Niederlagen am Stück sah. "Alles in allem ist der Sieg verdient", sagte Bönig zum 3:1-Auswärtserfolg in Rain am Lech, wo zwei gleichwertige Mannschaften aufeinandertrafen, Garching aber gewitzter war.

Sowohl Rain als auch Garching waren vor dem Spiel nicht die eifrigsten Punktesammler gewesen, von daher habe man kein spielerisches Feuerwerk erwarten können, sagte Bönig. "Es war klar, dass das ein sehr zweikampfbetontes, intensives Spiel wird." Erst einmal gut stehen, keine Fehler machen, so der Plan beider Teams. Und prinzipiell funktionierte das auch. Obwohl immer wieder viel Platz auf dem Spielfeld war, war meistens in der gefährlichen Zone Schluss für jedwede Offensivbemühungen. Rain verteidigte gut, Garching verteidigte gut, beide hatten ausgeglichene Spielanteile und verfransten sich gleichermaßen häufig. Die Garchinger Führung hatte sich allein Rains Keeper Kevin Maschke zuzuschreiben: Linksverteidiger Nikolaos Salassidis war nach einer Kombination bis in den Strafraum gekommen und im Begriff, sich auf den Hosenboden zu setzen, als er noch einen Schuss aus spitzem Winkel abgab. Maschke ließ den eigentlich harmlosen Ball durch die Hosenträger flutschen (24.). "Wir haben heute mal die Fehler des Gegners ausgenutzt", sagte Bönig. Das zweite Garchinger Tor schenkten die Rainer zwar nicht ganz so generös her, aber halfen kräftig dazu: Tom Zimmerschied schlängelte sich an der Grundlinie an zwei, drei Verteidigern vorbei, als die Attacke von hinten zu heftig war - den Elfmeter verwandelte Matthias Strohmaier (43.).

In der zweiten Hälfte war das Spiel ähnlich kontrolliert. Durchaus Aktionen und Tempo im Mittelfeld, wenig Aufregung vor den Toren, die tiefen Abwehrketten verhinderten vieles. Der Anschluss der Rainer kam deswegen folgerichtig durch einen direkten Freistoßtreffer zustande: Arif Ekin traf aus gut 20 Metern direkt in den Winkel (68.). Am schönsten spielte Garching in den letzten 20 Minuten, als viele Konter gelangen, das 3:1 durch Emre Tunc (84.) nach einem solchen war verdient.

Jetzt habe man punktemäßig wieder "einen Fuß in der Tür in der Liga", sagte Bönig. Im nächsten Monat stehen Spiele gegen Tabellennachbarn auf dem Plan. Gut für Bönig: Er kann wieder mit einem fast kompletten Kader trainieren. Kapitän Dennis Niebauer ist etwa aus dem Urlaub zurückgekommen. Der Saisonanfang, er geht endgültig zu Ende.