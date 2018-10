21. Oktober 2018, 20:33 Uhr VfR Garching Könige der Punkteteilung

Die Mannschaft von Trainer Daniel Weber holt in Ausgburg bereits ihr fünftes Remis in Folge.

Von Stefan Galler, Garching

Mit dem Ergebnis konnte Daniel Weber leben, auch wenn seine Jungs nach dem fünften Unentschieden in Folge, einem 1:1 am Freitagabend beim FC Augsburg II, allmählich zu echten Remiskönigen avancieren. "Mit der Spielweise bin ich zufrieden, wir haben uns gegenseitig schon ziemlich neutralisiert, aber ich fand, dass wir die engagiertere Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen waren", sagte der Trainer des VfR Garching.

Beim Gegner hatte es ausgerechnet vor dem Spiel einen Wechsel auf der Kommandobrücke gegeben: Dominik Reinhardt war als Trainer der Augsburger Reserve während der Woche zurückgetreten, alles andere als ein Vorteil für sein Team, wie Garchings Coach Weber fand: "Da ist dann gleich eine andere Motivation, die Spieler wollen dem neuen Trainer beweisen, dass sie gut sind und auch eventuell einen neuen Vertrag verdienen." Erst recht im Fall der Augsburger, die den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Alexander Frankenberger, bis Saisonende zum Chef der Regionalligamannschaft beförderten und nach nur einem Sieg aus den letzten acht Partien unbedingt zurück wollten in die Erfolgsspur.

Doch das gelang zu Beginn nicht so richtig, in der ersten halben Stunde kam kaum Spielfluss auf. Einzig ein Kopfball von Augsburgs Thomas Stowasser hätte gefährlich werden können, doch den parierte der einmal mehr überzeugende VfR-Torwart Maximilian Engl bravourös (15.). Nach einer halben Stunde sollte es dann etwas wilder werden: Zunächst kam Garchings Emre Tunc nach einem flott ausgeführten Einwurf im gegnerischen Strafraum durch ein Foul des früheren Bundesligaprofis Markus Feulner zu Fall, den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Dennis Niebauer mit etwas Glück, FCA-Schlussmann Flemming Niemann war mit den Fingerspitzen am Ball (29.). Für Niebauer Saisontor Nummer fünf (plus fünf Torvorlagen), dennoch ist er in nicht ganz so bestechender Form wie in der Vorsaison. Was laut Daniel Weber an der beruflichen Belastung des "Capo" liege: Er arbeitet als Referendar an einer Schule in Ebersberg, muss täglich sehr früh aufstehen, weil er den Unterricht vorbereitet und einen beschwerlichen Weg zur Arbeit bewältigen muss. Das führe dazu, dass Niebauer oft ziemlich erschöpft sei. "Aber wir sind trotzdem froh, dass er spielt, wie er spielt", sagt sein Trainer.

Die Führung nach Niebauers Tor hatte gerade mal zwei Minuten Bestand, was Weber dann doch ärgerte: "Ausgangspunkt war eine Ecke, die gar keine war", schimpfte er. Dass seine Deckung bei jener Standardsituation den Ball nicht weit genug aus der Gefahrenzone bugsieren konnte und Lukas Ramser selbigen aus gut 20 Metern durch eine ganze Armada von Gegnern und Kameraden ins Netz "feuerte" (Weber), passte dann noch ins Bild. "Da kannst du nix machen", so der VfR-Coach.

Anschließend wurde es wieder ruhiger in der Augsburger Rosenau, zwar traf Niebauer den Außenpfosten und Mario Staudigl, der am Freitag die letzte Prüfung in seinem Masterstudiengang absolviert hat, visierte das Außennetz an, es blieb jedoch beim 1:1. Bewegung kam dann noch einmal ins Spiel, als Garchings Orkun Tugbay wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (72.). "Ein Witz war die erste gelbe Karte", schimpfte VfR-Coach Weber. Sein Team ließ in Unterzahl noch zwei Chancen zu, die Keeper Engl vereitelte. Und auf der anderen Seite hätte Staudigl Torwart Niemann beinahe mit einem Heber von der Mittellinie düpiert.

So blieb es beim neuerlichen Remis für den VfR, der nun seit dem 9. September auf einen Sieg wartet. "Man kann nichts erzwingen, der Gegner setzt nun einmal alles, was er hat, dagegen", so Weber, der allerdings zumindest wegen des gelungenen Startelf-Comebacks von Emre Tunc vorbehaltlos Grund zur Freude hatte. Der 20-Jährige war wegen eines Muskelbündelrisses seit Mai ausgefallen: "Unsere Physios haben Top-Arbeit geleistet, er hatte einen super Start, jetzt müssen wir hoffen, dass es keine neue Verletzung gibt", sagte der Garchinger Übungsleiter.