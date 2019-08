18. August 2019, 18:50 Uhr VfR Garching Kein Tor für den Fanklub

Die Bönig-Elf zeigt trotz einer Stunde Überzahl gegen Wacker Burghausen wenig Souveränität, verliert verdient 0:2 und bleibt in der Krise.

Von Christoph Leischwitz, Garching

Ein Kommentar von der Tribüne zu Beginn und einer kurz vor Schluss bildeten eine passende Analyse-Klammer zu diesem Spiel. "Wie willst du denn da durchkommen?", rief ein Zuschauer einem Spieler des VfR Garching zu, der im Strafraum vor vier Gegenspielern einen geblockten Torschuss absetzte. Der zweite Kommentar kam aus dem gut gefüllten Gästeblock, es lief gerade die 80. Minute: "Schiri, pfeif ab, die werden nicht mehr besser." Er meinte die Garchinger. Der Mann sollte Recht behalten. Wacker Burghausen und seine Fans feierten einen nie gefährdeten 2:0 (1:0)-Sieg, weil beim VfR Ideen und Kreativität fehlten. "Nicht konsequent genug", fand Trainer Philipp Bönig hernach.

Neuerdings herrscht richtig Stimmung bei den Regionalliga-Spielen im Stadion am See, zumindest, wenn der neue Fanklub Zeit hat. Er besteht aus einer Gruppe junger Leute, die noch eine halbe Stunde vor dem Spiel auf dem Parkplatz standen und Technoschlager hörten. Die meisten trugen Trikots mit der Ziffer 23. Diese Rückennummer gehört Maximilian Berwein. Sein Schwager gehört der Fangruppe an, über ihn hatten sie den Kicker im Urlaub kennengelernt, seitdem folgten sie ihm in die bayerischen Stadien, wann immer es geht. "Mit Ansage: Der schießt heute noch eins", sagt einer von ihnen in der Halbzeit.

So war um das Spielfeld letztlich mehr los als auf dem Rasen. Und Trainer Bönig fand das diesmal besonders ärgerlich. "Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, das Blatt zu wenden", sagte er zur aktuellen Niederlagenserie, nachdem der VfR am dritten Spieltag überraschend Türkgücü besiegt hatte. Seitdem: null Punkte, 2:14 Tore. Besagte gute Möglichkeit bestand ab der 31. Spielminute. Burghausens Christoph Schulz foulte Garchings Mike Niebauer im Mittelfeld, Schiedsrichter Martin Speckner stand ganz in der Nähe und zückte ohne Zögern sofort Rot. Die Burghauser waren entsetzt. Doch deren Trainer Wolfgang Schellenberg blieb ruhig, führte sofort taktische Diskussionen mit seinem Assistenten. Und schnell zeigte sich, dass die Garchinger Überzahl nur zu noch mehr Verkrampfung führte, weil nun ein Sieg quasi Pflicht war. Und das, obwohl sie ja auch schon in Rückstand lagen.

"Wir sind in einer Phase, da gehen wir immer mit der ersten Chance in Rückstand", sagte Bönig. In diesem Fall war es noch nicht einmal ein Schuss des Gegners. In der 19. Minute flog ein Eckball in den Garchinger Strafraum, den niemand erreichte, ganz hinten fiel der Ball dem verdutzten Philipp Walter auf den Unterschenkel - ein Kuller-Eigentor. Anschließend fehlten nicht nur die Ideen, Bönig vermisste auch "die Einfachheit" - in Überzahl das Spiel zu verlagern, die Seiten zu wechseln, sprich: den Gegner müde zu laufen, ohne Hexerei. "Der Wille war da, aber die Art und Weise war zu umständlich", sagte er.

Berwein, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 45 Tore für den FC Garmisch-Partenkirchen erzielt hatte, kam auch diesmal zu seinen Möglichkeiten. In der 22. Minute verzog er einen Drehschuss knapp, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf er nur den Pfosten. Trotzdem hatte Burghausen auch in Unterzahl mehr gute Möglichkeiten. Schon in der ersten Halbzeit verhinderte VfR-Keeper Dominic Dachs ein Tor, indem er im Eins-gegen-eins mit Denis Ade einfach ruhig stehen blieb und den Ball zur Ecke blockte. Eine ähnliche Situation ereignete sich nach der Pause, da hieß der Torwart aber Joey Brenner, weil Dachs mit Rückenproblemen passen musste.

Bönig kritisierte hernach viel an der Leistung der Mannschaft, die mit der Situation überfordert wirkte. Die Torabschlüsse bekomme man "zurzeit nicht hin", man habe zu wenig davon, und dann habe man auch noch "schlampig verteidigt". Vor dem 0:2 stolperte sich Burghausens Christoph Maier mehr in den VfR-Strafraum, als dass er stürmte, das wiederum gab dem eingewechselten Sammy Ammari Zeit, sich im Zentrum zu postieren und abzustauben (75.). Hoffnung macht Bönig, dass viele Spieler bald zurückkehren. Michael Strein zum Beispiel, Zugang vom FC Bayern II, könne womöglich zusätzliche Kreativität einbringen. Auch Mario Staudigl und Ajlan Arifovic helfen der Mannschaft im Normallfall weiter. Und der schier unentbehrliche Kapitän Dennis Niebauer wird auch nicht mehr allzu lange Urlaub machen.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel parkte ein Pizzabote neben dem Burghauser Mannschaftsbus, vielleicht muss er am Dienstag schon wiederkommen: Um 19 Uhr empfängt der VfR denselben Gast zur zweiten Runde des Toto-Pokals.