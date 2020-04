Den Zeiten angemessen stellt sich Alexander Winkler den Fans des 1. FC Kaiserslautern in einem kleinen Filmchen vor, das er zu Hause aufgenommen hat. Er spricht von den "geilsten Fans" und einem "brutalen Stadion", in dem er in der kommenden Saison für seinen neuen Klub "kämpfen, beißen, kratzen und vor allem grätschen" werde. Trotz mehrer guter Angebote habe er sich ganz bewusst für die roten Teufel entschieden, um dort an erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen. Über seinen alten Verein, die SpVgg Unterhaching, bei der er ausgebildet wurde und nach zwei Gastspielen in Burghausen und Neckarelz seit 2015 zum absoluten Stammpersonal zählt, verliert er dagegen kein einziges Wort. Überhaupt wirft dieser Wechsel einige Fragen auf, denn der 28-jährige Abwehrstratege verlässt einen Drittligisten, bei dem der Aufstieg durchaus möglich ist. Und wechselt zu einem Ligakonkurrenten, der in gefährlicher Nähe zu den Abstiegsrängen steht und im März noch über eine Planinsolvenz nachgedacht hat. Die Corona-Krise hat die wirtschaftliche Situation in Kaiserslautern weiter verschärft. Von Seiten der Hachinger war nur zu erfahren, dass sie die Forderungen Winklers, dessen Vertrag ausläuft, nicht erfüllen konnten.