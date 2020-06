Plötzlich erklang der alte Titelsong des Films "Ghostbusters" aus den Lautsprechern, und dem einen oder anderen war ein Lächeln hinter der Maske anzusehen. Geisterspiele muss man womöglich auch ein Stückweit mit Humor angehen, um sie zu ertragen, insofern war das von den Organisatoren der SpVgg Unterhaching ein guter Anfang vor dem Anpfiff. Das Problem ist nur, dass es den Hachingern offensichtlich auch in Geisterspielen nicht gelingt, einen bösen Geist auszutreiben, der sie schon vor der Corona-Krise immer wieder heimgesucht hatte. Diesmal endete der Spuk mit einer verdienten 1:2 (1:1)-Niederlage. "Wir waren zu wenig in den gefährlichen Räumen", sagte der Hachinger Kapitän Dominik Stahl nach dem Spiel bei Magentasport. Die Enttäuschung darüber war ihm im Gesicht abzulesen.

Trotz der Kulisse ging es recht emotional zu im Hachinger Sportpark, mehr, als man das im Internet-Stream erkennen kann. Dort hört man meistens nur das Gebrüll der Trainer. Doch von der Haupttribüne aus kam viel Unterstützung, was daran liegt, dass sich Unterhachinger Funktionäre, Mitarbeiter und auch gesperrte oder verletzte Spieler durchaus auch als Fans begreifen - der eine oder andere hatte sogar ein Trikot an. So war auch regelmäßig das rhythmische Klatschen zu hören, das seit jeher Unterhachinger Standardsituationen einleitet. Oder auch empörte Rufe in Richtung des Gästetrainers Tomas Oral. Auf dem Platz ging es ebenfalls intensiver zu als sonst. "Es hat schon ordentlich gekracht in den Zweikämpfen", kommentierte Kapitän Stahl hernach das Geschehen.

Es gibt nur eben Gegner, die mit solchen Emotionen besser umgehen können, ja noch mehr: sie besser einsetzen als die Hachinger. Immer dann, wenn es besonders hitzig wird, waren die Hachinger zuletzt oft die unterlegene Mannschaft, das beste Beispiel sind die jüngsten Derbys gegen den TSV 1860 München. Allgemein fehlte in der laufenden Saison gerade in Heimspielen oft die Ausstrahlung, dass man auch Rückschläge verarbeiten kann.

Ingolstadt hatte gleich mehrere Rückschläge zu verkraften: Eine Niederlage zum Re-Start gegen den FC Bayern München II (1:2); nun ein frühes Eigentor von Verteidiger Frederic Ananou, dem ein Versuch, sich vor einer Flanke wegzuducken, zum perfekten Kopfball geriet (13.); ein verschossener Elfmeter von Stefan Kutschke (31.) - der Jubelsturm der Handvoll Zuschauer hörte sich fast so an, als sei das Stadion voll. Aber so sehr sie dort auch schimpfen mochten über den Gästetrainer, so sehr sie das oftmals robuste (und kaum mit Gelb bedachte) Einsteigen der Ingolstädter kommentierten: Die Hachinger Spieler kamen mit der Gangart einfach nicht klar. Das wurde in der zweiten Halbzeit sehr deutlich, als die Gastgeber keinen einzigen gefährlichen Schuss aufs Tor abgaben. Es wurde sogar noch deutlicher, als der Trainer später die Leistung kommentierte: "Es hat sich ein bisserl durchs Spiel gezogen, was das Thema Cleverness anbetrifft. Mal Fouls ziehen, mal clever in die Zweikämpfe gehen... - wenn man weiß, dass der Gegner nur auf eins aus ist. Da haben wir heute Anschauungsunterricht bekommen vom FC Ingolstadt. Und die Schiedsrichter auch." Damit meinte Schromm wohl Szenen wie jene in der 59. Minute, als FCI-Coach Oral einen Ball ins Feld spielte, obwohl dort schon einer war, was ungeahndet einen schnellen Hachinger Angriff unterband. Auf die Frage, warum seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit so wenig Druck aufs gegnerische Tor zustande brachte, sagte Schromm ohne groß nachzudenken: "Das lag an Ingolstadt. Das haben sie sehr, sehr clever verteidigt. Sie haben viele Fouls gezogen."

Außerdem hatten es seine Spieler verpasst, die verteilten Geschenke anzunehmen. Beim Ingolstädter Eigentor freilich konnten die Hachinger kaum etwas dafür, dass der Ball im Netz zappelte, fortan aber blieben Ingolstädter Fehler konsequent ungestraft. Stahl indes, einer der Erfahrensten im Team, leitete mit einer unglücklichen Kopfball-Rückgabe in den Lauf des gefährlichen Angreifers Dennis Eckert Ayensa das zwischenzeitliche 1:1 ein (19.). Stahl zeigte auch einmal unabsichtlich, wie ratlos das Team bisweilen im Spiel nach vorne war: Haching bereitete gerade einen Doppelwechsel vor, da spielte der Kapitän die beiden an der Seitenlinie Wartenden an. Die Einwechslungen übrigens, die allesamt dazu gedacht waren, die Offensive zu beleben, bewirkten nichts. Insofern wirkte sich zumindest auch der Wettbewerbsvorteil des breiten, ausgeglichenen Unterhachinger Kaders dieses Mal nicht positiv aus.

Natürlich habe man auch in diesen englischen Wochen Zeit, das Spiel aufzuarbeiten, sagte Schromm, das müsse man sogar tun. Seine Spieler müssten aber sehr schnell dazu lernen, cleverer zu werden, "wenn wir oben dabeibleiben wollen". Sehr viel leichter wird es vermutlich am kommenden Sonntag auch nicht werden. Gastgeber Preußen Münster gehört zwar nicht zu jener riesigen Spitzengruppe, die zurzeit um den Aufstieg spielt, aber dafür zum kratzbürstigen Rest, der gegen den Abstieg kämpft.