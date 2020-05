Karl-Heinz Schulz hat viel zu erzählen. Die Busfahrt nach Oftersheim ist lang. 320 Kilometer über die A 8 in die Nähe von Heilbronn, da ist man ein paar Stunden unterwegs. Schulz hat an diesem 2. Mai 1992 schon erfolgreiche Jahre als Handballer hinter sich: 35 Mal war er für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz, spielte in der Bundesliga für Günzburg, die Reinickendorfer Füchse in Berlin und den TSV Milbertshofen in München - alles große Namen im Handball der Achtzigerjahre. Schulz redet gerne über Handball und am liebsten über den Handballer Schulz. Während der Busfahrt erzählt er so manche Anekdote, auch der mitreisenden Journalistin, die damals etwa halb so alt war wie sie jetzt ist. Dass Medienvertreter den Tross des TuS Fürstenfeldbruck durch Süddeutschland begleiteten, war dem Anlass angemessen: Die Handballer standen vor dem bis dato größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Karl-Heinz Schulz war der Genius im Brucker Spiel. Mit dem Ball in der Hand vollführte er Dinge, die seine Gegner staunend zurück ließen. "Der Charly hat Dinge drauf, die man nicht lernen kann", sagte sein Trainer Peter Feddern einmal. Intuitionshandballer Schulz formulierte es so: "Ich habe immer eine Antwort."

Den Aufstieg in den Profibereich mussten sich die Brucker in Hin- und Rückspiel der Relegation erarbeiten. Das Hinspiel beim baden-württembergischen Konkurrenten TV Oftersheim ging 18:20 verloren, doch der Zwei-Tore-Rückstand ließ für das Rückspiel eine Woche später vor eigenem Publikum alle Chancen offen. Zum Showdown in der Wittelsbacher Halle von Fürstenfeldbruck fanden sich mehr als 1000 begeisterte Fans ein - eine Zahl, die seinerzeit nicht üblich, mittlerweile aber bei nahezu jedem Heimspiel selbstverständlich ist. Die Partie blieb lange umkämpft, ehe Martin Vogl den TuS erst mit 17:16 in Führung brachte und 14 Sekunden vor Schluss mit einem Siebenmeter den 18:16-Sieg sicherstellte - und damit auch den Aufstieg. Wieder zwei Tore Differenz, doch die Summe der Auswärtstore aus beiden Partien gab den Ausschlag zugunsten des TuS Fürstenfeldbruck. Spieler, Trainer, Fans lagen sich in den Armen. Partystimmung.

"Diese Dramatik mit dem guten Ende hätten wir gerne mit einer ,neuen' Generation wiederholt", sagt Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff in diesen Tagen. Raff war damals Abteilungsleiter der Handballer und ist noch immer ihr statistisches Gedächtnis. Kurioserweise sollten auch die Aufstiegsspiele im Jahr 2020 genau am 2. und 9. Mai stattfinden. Bis die Corona-Krise der Saison 2019/20 ein abruptes sportliches Ende bereitete. Am grünen Tisch wird schließlich entschieden, dass Tabellenführer Fürstenfeldbruck aufsteigen darf - ohne in eine Relegationsrunde zu müssen.

‹ › Helden von 1992: Martin Vogl gönnt sich einen Schluck aus der Pulle, nachdem er mit seinen beiden finalen Toren 1992 den Aufstieg sicherstellte. Bild: Günther Reger

‹ › Seinerzeit schon als Trainerguru verehrt: Trainer Peter Feddern. Bild: Günther Regele

‹ › Das Brucker Publikum, berauscht vom Erfolg. Bild: Günther Reger

‹ › Eine "Besonderheit fürs Leben" war der Aufstieg für die Feierbiester Max Gutsche und Peter Rösler. Bild: Günther Reger Wird geladen ...

Es ist das zweite Mal in der Vereinsgeschichte, dass Fürstenfeldbrucks Handballer im Profibereich ihrer Sportart mitmachen dürfen. Südbayern ist, seit die Münchner Klubs Milbertshofen und MTSV Schwabing nicht mehr in der Bundesliga spielen, im höherklassigen Handball ein weißer Fleck auf der Landkarte. Es ist schwierig für die Sportart, neben dem in der Landeshauptstadt dominanten Fußball zu bestehen. Im September 1992 startete der TuS Fürstenfeldbruck seinen ersten Versuch, in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Zur Auftaktbegegnung gegen die CSG Erlangen sagte sich auch das Bayerische Fernsehen an - bis heute ein Beweis für die Wichtigkeit eines Ereignisses. Die Partie ging 17:19 verloren, wie man überhaupt Anfang der Neunzigerjahre, als es noch keine Sozialen Medien gab und die Fotos in der Zeitung schwarz-weiß waren, anders Handball spielte, als man das heute tut. Im Durchschnitt fielen nur halb so viele Tore, die Spielweise war langsamer und die "schnelle Mitte" noch nicht erfunden - jener Spielzug, der nach einem Gegentor per schnell ausgeführtem Anwurf den sofortigen eigenen Torerfolg sucht. Athletik und Geschwindigkeit haben deutlich zulegt in den vergangenen 28 Jahren, was den Erfolg der damaligen Brucker Mannschaft freilich nicht schmälert.

Der war strategisch angelegt. Peter Feddern, schon seinerzeit als Trainerguru verehrt, übernahm 1987 den soeben in die damals noch Verbandsliga genannte Landesliga abgestiegenen TuS Fürstenfeldbruck und führte ihn - drei Aufstiege später - wohlgeplant bis in die zweite Bundesliga. Feddern, im Landkreis Ebersberg daheim, war selbst in der ersten Bundesliga aktiv gewesen und trainierte später die Bundesligisten Milbertshofen und Schwabing - ein echter Hochkaräter auf seinem Gebiet. Er überließ nichts dem Zufall.

Dass er mit dem TuS Fürstenfeldbruck erfolgreich war, hatte auf dem Spielfeld neben Karl-Heinz Schulz auch mit Stjepan Obran zu tun, einem Profi im Brucker Team. Der aus dem kroatischen Bjelovar stammende vielfache Nationalspieler des früheren Jugoslawien war unter anderem für TuSpo Nürnberg am Ball gewesen und schloss sich als erfahrener Mittdreißiger noch für zwei Jahre den Bruckern an. Obrans Art, sich auf dem Spielfeld fortzubewegen, haftete stets etwas Schlenderndes an. Doch wenn er dann richtig Dampf machte, war dieser Eindruck wie weggeblasen. Zusammen mit dem gleichaltrigen Schulz brachte er gehörig Spielwitz und viel Routine ins Brucker Spiel ein.

Detailansicht öffnen Spielmacher Karl-Heinz Schulz. (Foto: Günther Reger)

Ausschließlich auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, war im ehrgeizigen Plan der Brucker ohnehin nicht möglich. Weil sie selbst Talente wie Lars-Henrik Walther und Carsten Rösler an die Bundesliga (Milbertshofen) verloren, kamen unter anderem Martin Vogl (München-Ost) und Max Gutsche (TSV Allach) zum TuS, um dort dominierende Rollen auf dem Spielfeld einzunehmen - und sich Jahrzehnte später als immer noch dem Verein verbunden zu erweisen.

Anfang 2020 sind sie wie auch der Leipziger Marco Winkler aus dem damaligen Zweitligateam bei einem Sponsorentermin in Fürstenfeldbruck zugegen, bei dem der Verein um finanzielle Unterstützung für sein als potenzieller Aufsteiger gehandeltes aktuelles Team wirbt. Vogl und Winkler erinnern sich an die damalige Brucker Zweitligazeit und stellen ein wenig belustigt fest, dass damals vieles anders war: Heimspiele am Sonntagvormittag zum Beispiel, die Generationen von jungen Sportlern das Partymachen am Vorabend versauten. Jahre später wechselten Fürstenfeldbrucks Handballer dann auf den Samstagabend, und kein Mensch würde wohl am Sonntagvormittag eine solche Stimmung in eine Sporthalle zaubern können, wie sie nunmehr seit einigen Jahren bei den Brucker Panthern, wie sie sich mittlerweile nennen, üblich ist - mit Spotlight und Kunstnebel beim Einlaufen, mit Musikjingles nach jedem Tor, mit Ovationen der Fans nach der Schlusssirene. Das gab es damals noch nicht, wenn auch der Trommelwirbel, den heute eine Asylbewerbergruppe in der Halle entfacht, ihren Ursprung in den damaligen Zweitligazeiten hat, als ein paar eigens verpflichtete Sambatrommler den Rhythmus vorgaben.

Max Gutsche, damals 24 Jahre alter Linksaußen, hat später noch lange in der dritten Mannschaft des Vereins gespielt und vor drei Jahren versucht, als Rechtsanwalt den Bruckern jene 13 Punkte wiederzubeschaffen, die ihnen entzogen worden waren, weil sie einen ihrer Nachwuchsspieler nicht hätten einsetzen dürfen. Das gelang zwar nicht, der dritten Liga blieben sie dennoch erhalten. Für die aktuelle Mannschaft "freue ich mich total", sagt Gutsche, denn in der zweiten Liga zu spielen, "das ist eine Besonderheit, die man fürs Leben mitnimmt". Derzeit gehört Gutsche dem Projektteam an, das die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für die zweite Liga 2020 schaffen soll.

Eine gefühlte Ewigkeit liegt zwischen den beiden Aufstiegen 1992 und 2020. Welcher davon ist höher einzuschätzen? "Der diesjährige - auch wenn er ohne Aufstiegsspiele erzielt wurde", sagt ohne Umschweife Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff, obwohl er selbst damals Abteilungsleiter der TuS-Handballer war. Seine Begründung: Trainer Peter Feddern habe einen Kader zur Verfügung gehabt, in dem "Spieler mit internationaler Erfahrung den Ton angaben". Das hat der aktuelle Trainer Martin Wild nicht. Der muss mit Talenten aus der Region auskommen, formt aus diesen aber seit Jahren konkurrenzfähige Teams. Indes kann Max Gutsche, ehemaliger Brucker Zweitligaspieler, "keinen Unterschied sehen, dass der eine Aufstieg wertvoller oder schwieriger war als der andere". Die Rahmenbedingungen seien vergleichbar, schon damals seien die Brucker das "budgetschwächste Team der Liga" gewesen. In Nord, Mitte und Süd aufgeteilt war die zweite Bundesliga zu Beginn der Neunzigerjahre, mittlerweile wird sie eingleisig geführt. Das wird Südbayerns einzigen Vertreter künftig bis an die Nordsee führen.

1992 war die finanzielle Frage ebenfalls knifflig. Eigentlich fehlten dem Verein die Mittel. Auf 350 000 DM wurde der Saisonetat beziffert. Er war einer der niedrigsten der Liga und dennoch nicht gedeckt. Die Zweitligaspielzeit und die Aufstiegssaison zuvor hinterließen insgesamt 140 000 DM Schulden, welche die Handballabteilung in den Jahren danach in kleinen Tranchen an den Hauptverein abstottern musste. Der Hauptverein zog die Zügel daraufhin an. Keiner Abteilung sollte es in Zukunft mehr erlaubt sein, einen nicht gedeckten Haushalt aufzustellen. Und für Abteilungen, die ihren Etat vorzeitig aufbrauchen sollten, werde kein Geld mehr da sein, machte der Verein klar. Die Skepsis bei manchen im Umfeld, dieses Abenteuer 2020 zu wiederholen, ist deshalb nicht verflogen.

Sportlich reichte es in der Zweitligasaison 1992/93 nicht für den Klassenerhalt. Mit 19:33 Punkten und dem 13. und vorletzten Platz in der Tabelle der zweiten Bundesliga Süd stiegen Fürstenfeldbrucks Handballer wieder ab. Für Trainer Feddern eine neue Erfahrung: "Ich habe jetzt erlebt, was jeder normale Trainer mitmacht", resümierte er am Ende der Saison. So richtig niedergeschlagen waren sie dennoch nicht in Fürstenfeldbruck, stattdessen blieben besondere Momente in Erinnerung: ein 27:20-Sieg gegen den VfL Pfullingen - jenen Verein, gegen den sie Mitte März 2020 ihr Meisterstück machen wollten. Oder die Partie bei Frisch Auf Göppingen "vor 3500 bis 4000 Zuschauern an einem Mittwochabend, obwohl Fußball im Fernsehen lief", erzählt Max Gutsche. Oder auf Gegner zu treffen, die im Range von Idolen standen wie der damalige Torhüter des TuS Kaiserslautern-Dansenberg, Andrej Lavrov, der mit Russland gerade Weltmeister geworden war. Es blieb bei einem Schnupperjahr für den TuS Fürstenfeldbruck. Mit einem 27:25-Sieg über Dansenberg - trotz Lavrov - und dem Beweis dafür, "wie schön Handball sein kann" (Feddern), verabschiedete man sich wieder aus der zweiten Liga.

Einer wie Richard Ostermeir hat all das miterlebt. Der 67-Jährige verdingt sich seit mehr als vierzig Jahren als Betreuer der ersten Männermannschaft, kümmert sich um die Kleinigkeiten im Hintergrund, die klappen müssen, die aber kaum einer wahrnimmt. Er mixt das Pausengetränk, nimmt die Trikots zum Waschen mit nach Hause, legt dem Kampfgericht die Spielerliste vor. Martin Wild, 41, seit zehn Jahren Trainer der Panther und der Kopf des neuerlichen Meisterstücks, war noch gar nicht geboren, als Ostermeir schon seine freie Zeit beim TuS verbrachte. Feddern und Wild seien die beiden Trainer, die ihm besonders imponierten, sagte Ostermeir vor ein paar Jahren. Die beiden hätten ein ähnliches Konzept: "Die loben, hauen aber auch mal dazwischen."

Ob die beiden Aufstiege in die zweite Bundesliga nun als größte Momente in die Brucker Vereinshistorie eingehen? Nicht, wenn man sich auf Youtube den Zusammenschnitt der "20 impossible moments in sports history" ansieht. Darin haben sich Fürstenfeldbrucks Handballer nahezu unsterblich gemacht. Nicht mit Meisterschaft oder Aufstieg, sondern mit jenem Ball, der im August 2018 einfach an ihrem Torgebälk kleben blieb. Das Video davon ging um die Welt.