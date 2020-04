Für Martin Wild ist es in erster Linie eine Frage der Fairness. Wer hat vier Fünftel der gesamten Saison die dritte Liga, Gruppe Süd, dominiert? Wer ist nach 25 von 30 Spielen der Konkurrenz derart enteilt, dass die Meisterschaft zur reinen Formsache geschrumpft ist? Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck.

Das große Ziel ist der Aufstieg in die zweite Bundesliga, die Voraussetzungen dafür sind geschaffen, am vergangenen Freitag hat der TuS fristgerecht den Lizenzantrag eingereicht. Und nun steht alles wegen der Corona-Pandemie auf der Kippe. Der TuS-Trainer hält die Fortsetzung des Spielbetriebs im Mai, auf die der Deutsche Handballbund (DHB) nach wie vor hofft, für "ausgeschlossen". Dafür fehle schon allein die Zeit, so Wild: "Ich sehe keinen anderen Ausweg als eine Entscheidung am grünen Tisch."

Und dass dann alles auf null zurückgedreht wird und man in der kommenden Saison wieder bei null anfängt? Unfair, sagt Wild, schließlich habe man neun von elf Monaten gespielt, "das spricht für eine Wertung nach aktuellem Stand". Es liegt nun an der spielleitenden Stelle, weiß Wild, dort werde über Auf- oder Abstieg entschieden. Die Vereine wurden ermuntert, Lösungsvorschläge einzureichen. Dem ist der TuS gerne nachgekommen. Sechs Drittligaklubs hätten die Lizenz beantragt, neben den Bruckern noch Großwallstadt, Wilhelmshaven, Dessau, Rostock und Hagen. Und alle sollten nach Ansicht des TuS aufsteigen. Dagegen sollte kein Zweitligist absteigen, was die Liga in der kommenden Saison auf 24 Vereine aufstocken würde. Eingeteilt in zwei Zwölfer-Gruppen, Süd und Nord, würde das angesichts der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten zusätzlich Fahrtkosten sparen. Dann würden die je besten sechs Teams aus Nord und Süd um Meisterschaft und Aufstieg spielen, die anderen eine Abstiegsrunde. So wäre die zweite Liga leicht wieder auf 18 Vereine zu reduzieren. Die Idee findet im Übrigen auch bei der Konkurrenz großen Anklang, wie Wild berichtet.