Turnen Hachings Abräumer

Dominator am Barren: Marcel Nguyen hat nun 18 Meistertitel errungen, davon neun an seinem Paradegerät.

Die Turner Marcel Nguyen und Felix Remuta holen bei den "Finals" in Berlin drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Von Stefan Galler, Unterhaching

Dass der TSV Unterhaching eine außergewöhnliche Talentschmiede im Kunstturnen ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin konnte der Verein aus dem Landkreis München seine Ausnahmestellung einmal mehr untermauern: Marcel Nguyen und Felix Remuta, die beide in Unterhaching das Turnen erlernt haben, brachten insgesamt drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen mit nach Hause - damit ist der TSV der erfolgreichste deutsche Klub bei den Titelkämpfen.

"Jetzt muss man noch sehen, dass unser Top-Turner Lukas Dauser verletzungsbedingt fehlte, sonst wäre das Ergebnis vermutlich noch viel deutlicher ausgefallen", sagte Unterhachings Turn-Abteilungsleiter Oskar Paulicks. Dauser musste Berlin wegen eines Mittelhandbruchs auslassen und hofft auf ein Comeback rechtzeitig vor der WM im Oktober.

Mittlerweile zählt Marcel Nguyen schon zu den Routiniers im Turnsport, umso erstaunlicher ist, dass er erst jetzt mit 31 Jahren den ersten deutschen Meistertitel an einem seiner bevorzugten Geräte erringen konnte: "Es ist einfach irre. Ich habe schon im olympischen Boden-Finale gestanden, war aber noch nie deutscher Meister am Boden. Das wurde endlich mal Zeit", sagte der Bundesligaturner in Diensten der KTV Straubenhardt nach den Gerätefinals am Sonntag. Mit dieser Goldmedaille war es aus Sicht des doppelten Silbermedaillengewinners der Olympischen Spiele von London 2012 aber noch nicht vorbei: An seinem absoluten Paradegerät, dem Barren, war Nguyen ebenfalls nicht zu schlagen; er fuhr seinen insgesamt 18. Meistertitel seit 2005, davon den neunten am Barren, souverän ein. Dazu kamen noch zwei Bronzemedaillen an den Ringen und am Reck. Tags zuvor hatte sich Nguyen zudem mit 82,350 Punkten knapp hinter Andreas Toba (83, 100) im Mehrkampf Silber gesichert, womit Nguyen insgesamt in Berlin fünf Medaillen abräumte.

Die starke Hachinger Bilanz rundete Felix Remuta nicht nur ab, er sicherte sich wie 2018 in Leipzig den Titel im Sprung. Mit seinen beiden nahezu perfekten, schwierigen Versuchen war der 21-Jährige nicht zu schlagen. Knapp außerhalb der Medaillenränge landete er als jeweils Vierter am Boden und an den Ringen. Im Mehrkampf hatte sich der gebürtige Holzkirchner nach einem Absteiger am Pauschenpferd mit Rang sechs begnügen müssen.

Bleibt die Frage, ob es neben dem gesetzten Nguyen auch für Remuta ein Ticket für die WM in Stuttgart geben wird. Bis dahin will er vollständig fit sein, nachdem er in Berlin durch eine Fußverletzung noch etwas gehandicapt war.