Fußball-Drittligist Türkgücü München hat den ersten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Torhüter Michael Wagner kommt vom Ligakonkurrenten FC Bayern München II. Über die Vertragslaufzeit vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der 20-Jährige durchlief von der U12 an sämtliche Jugendmannschaften der Bayern und gewann 2017 mit ihnen die deutsche U17-Meisterschaft. "Türkgücü München ist ein aufstrebender Klub mit großen Ambitionen", so Wagner. Er sei sich sicher, bei Türkgücü die nächsten Schritte in seiner Laufbahn gehen zu können. Türkgücüs Sportchef Roman Plesche betont, dass Wagner beim FC Bayern eine Top-Ausbildung genossen habe. "Er ist ein Torhüter mit guten spielerischen Anlagen und Stärken im Eins-gegen-eins." Man sei glücklich, einen so talentierten Keeper verpflichten zu können.