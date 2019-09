In einer einseitigen Partie setzt sich Türkgücü München dank eines Dreierpacks von Patrick Hasenhüttl gegen den TSV 1860 Rosenheim durch und rückt in der Regionalliga auf Rang zwei vor. Beim 4:1 lässt der Aufsteiger sogar noch etliche Chancen liegen.

Am Ende konnte sich dann auch Reiner Maurer ein Lächeln abringen. Mitten in der Pressekonferenz brachte die Kellnerin seinen heiß ersehnten Kaffee, natürlich ohne Milch und Zucker. Genüsslich nahm er einen ersten Schluck, bevor er zur Analyse ansetzte: "Ich denke, dass das Spiel heute relativ klar und schnell in die richtige Bahn für uns gelaufen ist", lautete sein erstes kurzes Fazit.

In der Tat war es so, dass man am Samstagnachmittag von einer sehr einseitigen Affäre sprechen konnte: Aufsteiger Türkgücü München, vor diesem Spieltag Tabellendritter der Fußball-Regionalliga Bayern, empfing den TSV 1860 Rosenheim, der mit 25 Gegentoren vor der Partie die statistisch gesehen schlechteste Defensive der Liga stellte. Die gut 450 Zuschauer im Stadion des SV Heimstetten konnten sich also schon auf eine torreiche Partie einstellen. Und das 4:1 aus Sicht der Gastgeber wurde dem Anspruch des Publikums gerecht. "Wir haben gut angefangen und direkt zwei Tore gemacht", analysierte Maurer die Anfangsphase. Vor allem die rechte Seite um Stefan Wächter und Furkan Kircicek wirbelte nach Belieben - lediglich der letzte Pass sollte zunächst noch ein Problem darstellen. "Wir haben viel zu viele Räume angeboten", klagte Rosenheims Trainer Thomas Kasparetti nach der Partie. "Wir haben sie zu Eins-gegen-eins-Situationen eingeladen, die Türkgücü dann entsprechend gut herausgespielt und genutzt hat." Auf der anderen Seite hielt der Gast aus Rosenheim mit langen Einwürfen von Moritz Moser dagegen. Torchancen waren in den Anfangsminuten auf beiden Seiten aber selten.

Es dauerte rund zehn Minuten, bis die Anhänger auf der Tribüne aufwachten und die Heimmannschaft fortan mit Trommeln anfeuerten. Angestachelt von den Gesängen und Rufen wurden dann auch die Angriffsbemühungen der Gastgeber immer zielstrebiger, das 1:0 in der 17. Minute nach einer feinen Kombination von Kapitän Marco Holz und Kilian Fischer war nur eine Frage der Zeit. Am Ende der Ballstafette stand Patrick Hasenhüttl, der den Ball nur noch zur längst überfälligen Führung über die Linie drücken musste. Nur zwei Minuten später legte Türkgücü noch einen drauf, wieder war es Furkan Kircicek, der seinen Gegenspieler Maximilian Mayerl an diesem Nachmittag ein ums andere Mal in den von 1860-Coach Kasparetti angesprochenen "Eins-gegen-eins-Situationen" stehen ließ. Rosenheims Nummer acht wusste sich nur mit einem Foul zu helfen, Türkgücüs Kasim Rahibic verwandelte den fälligen Elfmeter sicher ins rechte untere Eck und erhöhte noch vor der 20. Minute auf 2:0.

Dass nicht schon vor der Halbzeitpause der dritte Treffer folgte, lag nach Türkgücü-Coach Maurer nur daran, dass man "vor der Halbzeit etwas nachlässig geworden" sei und "nicht mehr die Konsequenz" im Torabschluss hatte.

Die fehlende Nachlässigkeit und Konsequenz wurde von Maurers Team dann kurz nach der Pause umgesetzt, als Hasenhüttl nach einer Flanke von der rechten Seite den Ball freistehend im Zentrum per Seitfallzieher aus kurzer Distanz ins Netz beförderte. "Wir haben das Tempo direkt wieder angezogen und das wichtige dritte Tor geschossen", lobte Maurer nach der Partie. Hasenhüttl krönte sich dann nur eine Viertelstunde später endgültig zum Spieler des Spiels, als er zum dritten Mal goldrichtig stand und erneut eine Ablage von Kapitän Holz zum 4:0 vollendete - durch seinen achten Saisontreffer übernahm der 22-Jährige gleichzeitig auch die Führung in der Torschützenliste. "Schlussendlich müssen wir froh sein, dass wir nur vier Gegentore bekommen haben", gestand Rosenheims Coach Kasparetti hinterher. "Türkgücü hätte uns heute auch mit fünf, sechs oder sogar sieben Toren nach Hause schicken können."

Dass das nicht geschah, lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung nach dem 4:0; nach dem vierten Treffer gönnte Coach Maurer seinen Offensivkräften einen verfrühten Feierabend und wechselte die Publikumslieblinge Ünal Tosun und Yasin Yilmaz ein. "Wir hatten unter der Woche ein schweres Pokalspiel, das hat viel Kraft gekostet", sagte er. Der einzige Gegentreffer fiel durch einen Elfmeter in der 70. Minute - auch hier benötigten die Rosenheimer zwei Versuche, da Türkgücüs Torwart Franco Flückiger den Strafstoß nach vorne abprallen abwehrte.

"Grundsätzlich ist ein 4:1 gegen Rosenheim ein gutes Ergebnis", sagte Türkgücü-Trainer Maurer, dessen Team dank der Fürther 1:3-Heimniederlage gegen den FV Illertissen mit nun 22 Punkten auf Rang zwei hinter Tabellenführer Schweinfurt (25) vorrückte. "Auf der Leistung können wir aufbauen", sagte Maurer. "Ich bin guter Dinge, dass wir nächste Woche gegen Eichstätt den nächsten Dreier einfahren werden", fügte er an - um dann genüsslich einen zweiten Schluck aus der Kaffeetasse zu nehmen.